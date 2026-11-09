경기도, 중증장애인 일자리 예산 전액 삭재 논란에 현장 시위 격화

경기도가 2027년도 중증장애인 맞춤형 공공일자리 예산 삭감을 예고하자, 경기장차연 등 활동가들이 지하철 다이인 시위를 전개하며 예산 보전을 촉구했다.

경기장애인차별철폐연대와 전국권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 협회 경기지부 활동가들이 9일 오후 서울 강남구 신분당선 신사역에서 광교중앙역 구간을 대상으로 시위를 벌였다. 이들은 경기도청 이 있는 광교중앙역까지 이동하며, 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 예산 확보를 강력히 촉구했다. 이 과정에서 활동가들은 지하철 내에서 '다이인' 행위극을 전개하여 경각심을 높였다.

중증장애인 노동권 보장 사업 현황

권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 사업은 그동안 장애를 이유로 노동시장에서 배제되었던 중증장애인이 노동할 권리를 보장하기 위해 마련된 정책이다. 중증장애인 노동자들에게 이 사업은 단순한 소득 창출 수단이 아니라, 지역사회에서 노동하고 함께 생존할 수 있는 권리가 걸린 사안이다. 경기도는 2021년 첫 25명을 대상으로 이 사업을 시작했으며, 5년이 지난 현재 해당 사업에 880명이 참여하고 있다.

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2027년도 예산 삭재 우려와 비판

최근 경기도가 재정난을 이유로 2027년도 권리중심공공일자리 예산 전액 삭감 및 사업 일몰 가능성을 제기하며 논란이 일었다. 경기장차연과 전권협 경기지부는 이러한 상황을 '중증장애인 노동자 집단 해고 위기'로 규정했다. 이들은 "2024년 권리중심공공일자리 사업을 폐지하여 중증장애인 노동자 400명을 해고한 오세훈 서울시장 행정과 다르지 않다"며 강한 비판의 뜻을 밝혔다.

현장 활동가들의 절박한 호소

정기열 경기장애인자립생활센터협의회 회장은 "매년 연말만 되면 우리들의 일자리가 사라질까 걱정되어 매일매일 도청을 찾아가면서 우리들의 이야기를 한다"며 "언제까지 장애인 권리 예산은 매년 요구하고 싸우고 드러누워야만 확보할 수 있는 예산인가"라고 질문했다. 이는 장애인 권리 예산이 체계적으로 보장되기보다는 매년 격투를 벌여 확보해야 하는 불안정한 상태임을 드러냈다.

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행정부처와의 협의 단절과 추가 투쟁

경기장차연과 전권협 경기지부는 지난달 도청 정무수석과 면담을 진행했으나, 여전히 논의 중이며 예산 삭감은 불가피한 상황이라는 답변만 받았다고 설명했다. 이는 지난 10월 26일 추미애 경기도지사가 장애인 예산 신경 쓰겠다고 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글과 대비되는 태도로 보인다. 이에 활동가들은 기다릴 수만은 없다고 판단하여 이번 행위극을 마련했다.

향후 경기청 앞 시위 계획

활동가들은 이번 지하철 시위를 시작으로 경기도청에서도 행동을 이어갈 예정이다. 이들은 예산 삭감이 확정되지 않도록 지속적으로 압박하며, 중증장애인 노동자들의 고용 보장을 위한 구체적인 대책 마련을 요구할 계획이다. 이 사건은 장애인 노동권 보장과 지방정부의 재정 정책 간 갈등이 본격화된 사건으로 주목받고 있다.