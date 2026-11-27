경기도소방재난본부는 최근 5년간 대형 창고 화재로 6063억 원의 재산피해가 발생하자 기존 단속 방식에서 벗어난 현장 맞춤형 컨설팅을 도입한다. 스프링클러 작동 면적을 60% 확대하는 등 구체적인 개선책을 발표하여 다음 달부터 도내 소방서에 전파할 계획이다.

경기도소방재난본부 는 최근 5년간 도내 1만 제곱미터 이상의 대형 창고 시설에서 발생한 53건의 화재로 인해 10명의 인명피해와 6063억 원 규모의 막대한 재산피해가 집계되었음을 27일 공식 밝혔다. 이에 따라 경기 지역 소방 당국은 기존의 단속과 시정 명령 위주였던 기존 안전관리 방식을 전면 개편하고, 시설별 위험 요인을 사전에 발굴하여 개선하는 현장 맞춤형 화재 예방 체계로 본격 전환한다.

대형 창고 화재 피해 실상 및 관리 한계

도내에 분포한 대형 물류창고들은 넓은 내부 공간과 고밀도 적재 구조를 갖추고 있어, 일단 화가가 발생하면 불길이 매우 빠르게 확산될 가능성이 큰 것으로 분석된다. 또한 물류 자동화 설비의广泛的한 도입 등으로 인해 시설별 위험 요소가 다변화되면서, 기존에 적용되던 획일적이고 표준화된 안전 관리만으로는 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

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특히 최근 5년간의 통계 자료에 따르면 1만 제곱미터 이상 규모의 대형 창고 시설에서만 53건의 화재가 발생했으며, 이로 인해 10명의 사상자가 발생하고 6063억 원에 달하는 재산 피해가 발생하여 관리의 사각지대가 존재함을 보여준다. 이러한numeric한 수치는 도내 대형 물류 시설에 대한 구조적이고 실질적인 안전 개선 조치가 시급함을 보여주는 핵심 지표로 작용하고 있다.

민관합동 협의체를 통한 현장 맞춤 개선책

경기소방은 이러한 문제 해결을 위해 지난 8월부터 소방공무원과 교수, 소방기술사 등 민간 전문가, 그리고 기업 관계자 등으로 구성된 12명의 '대형물류창고 화재안전 컨설팅 협의체'를 운영해 왔다. 이 협의체는 두 차례에 걸친 합동 현장 조사를 진행하여 각 시설의 특성 및 구조적 특성에 맞춘 구체적이고 실용적인 화재안전 개선 방안을 도출해 냈다.

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협의체에서 도출된 주요 개선 사항은 물류 작업장 내 유도등의 시인성을 대폭 개선하고, 펌프별 수압 개폐 장치를 분리 설치하며, 물류로봇과 전기지게차 충전 구역 내에 안전한 구획을 설치하는 등 현장 적용성이 높은 방안들을 포함하고 있다. 기업 측도 이러한 협의체의 권고를 적극 수용하여 시설을 단계적으로 개선해 나가기로 약속한 상태다.

스프링클러 성능 향상 및 우수 사례 공유

화재 발생 시 스프링클러 시스템에 물을 공급하는 송수구 증설 효과를 분석한 결과, 스프링클러의 작동 가능 면적이 기존 대비 60% 이상 확대되는 것으로 밝혀졌다. 이는 화재 초기 진압 능력을 획기적으로 높여 재산 피해 최소화에 직결되는 핵심적인 안전 조치로 평가받는다. 또한 소화설비의 소화용수 공급 시간을 기존 20분에서 60분 수준으로 늘려 장기적인 화재 진압 여력을 확보하였다.

아울러 대피 방향을 직관적으로 확인할 수 있도록 유도등을 개선한 '쿠팡 동탄 물류센터'의 자율 안전관리 우수 사례를 도내 다른 물류시설에 공유할 예정이다. 쿠팡 동탄 물류센터는 이러한 개선 조치를先行 적용한 모델로서, 유사한 구조를 가진 다른 대형 물류 센터들도 본받아 시설 보안을 강화할 수 있는 기준이 될 전망이다.

향후 확대 운영 및 전파 계획

경기소방은 지난 20일 협의체 운영 결과보고회를 열어 이러한 성과를 공식적으로 공유했으며, 11월 넷째 주부터 도내 36개 소방서에 해당 우수 사례를 전파할 계획이다. 이는 단순한 정보 공유를 넘어, 실제 현장에 즉시 적용 가능한 안전 관리 매뉴얼을 보급하여 도내 전반의 안전 수위를 높이는 데 목적을 둔다.

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향후 내년 1월부터는 지역별로 고위험 시설을 대상으로 민·관 합동 안전 협의체를 확대 운영할 방침이다. 이를 통해 특정 시설에 국한되지 않고 도내 전반의 대형 물류 시설 안전 기준을 일관되게 유지하며, 추가적인 인명 및 재산 피해를 차단하겠다는 각오를 밝혔다. 이번 체계 전환은 단순한 규제 강화를 넘어 현장 중심의 실질적인 안전 향상을 위한 경기도의 새로운 안전 패러다임으로 자리 잡을 것으로 예상된다.