경기도가 내년도 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산을 9억원으로 대폭 축소해 70% 삭감했다. 영화인들은 이번 조치가 단순한 감액이 아닌 영화제의 중단이자 존폐의 위기사태라 비판하며 정상 예산 삭제를 촉구하고 있다.

경기도 가 내년도 문화 예산안에서 ' DMZ국제다큐멘터리영화제' 지원금을 대폭 삭감하며 영화계 전반에 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 특히 이번 삭감 폭이 전년 대비 70% 수준에 달하는 것으로 확인되면서, 영화제 정상 운영이 사실상 불가능할 것이라는 경고가 나오고 있습니다.

예산 70% 급감에 영화제 '존폐 위기' 선언

경기도의회에 제출된 내년 예산안에 따르면, DMZ국제다큐멘터리영화제의 사업 예산은 9억원으로 책정되었습니다. 이는 올해 31억원에서 약 71% 가까이 감소한 금액으로, 2021년부터 2025년까지 매년 30억원에서 33억원 선을 유지해 온 보조금 규모와 비교할 때 유례없이 큰 폭의 감축입니다.

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이와 관련해 부산국제영화제, 전주국제영화제, 부천국제판타스틱영화제를 포함한 전국 영화제 29곳은 23일 공동 성명을 통해 "예산안대로 집행될 경우 영화제를 정상적으로 개최할 수 없다"고 명확히 경고했습니다.

이들 영화제들은 창작 지원 프로그램과 DMZ 독스 인더스트리, 그리고 국제 교류 사업 등 핵심 분야가 중단될 수밖에 없다고 지적하며, 이는 단순한 축소가 아닌 영화제의 존폐를 좌우하는 중대한 사안이라고 강조했습니다.

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재정 의존도 지적 vs '구조 파괴' 우려 충돌

경도기는 이러한 예산 삭감 이유로 DMZ국제다큐멘터리영화제의 높은 재정 의존도와 도의 어려운 재정 사정을 꼽았습니다. 실제로 올해에도 관객 동원 성과 저조 등을 근거로 추경예산을 통해 31억원에서 약 6억원 가량을 감액한 바 있습니다.

하지만 영화계는 재정 구조 개선의 필요성 자체를 부정하는 것이 아님을 강조하면서도, 이번 같은 급격한 삭감은 구조 개선이 아닌 영화제의 중단을 의미한다고 반박했습니다. 영화제 관계자는 한 번 끊어진 네트워크와 인력, 그리고 국제적 신뢰를 다시 쌓는 데 드는 비용이 현재 예산을 지키는 비용보다 훨씬 크다고 주장했습니다.

또한 국비 확보와 민간 후원, 자체 수입 확대를 통한 재원 다변화가 반드시 필요한 방향임을 인정하면서도, 이를 위한 시간이 주어지지 않은 채 즉각적인 예산 삭감은 생태계 파괴와 같다고 비판했습니다.

감독들 연대 서명, 아시아 다큐 생태계 보존 촉구

아시아를 대표하는 다큐멘터리 영화제인 DMZ국제다큐멘터리영화제는 평화와 생태 등을 주제로 경기 파주와 고양시 일대에서 개최되어 왔습니다. 시장 논리만으로는 제작되기 어려운 독창적인 다큐멘터리를 발굴하고 지원하는 중요한 창구로 인정받고 있습니다.

이러한 중요성에도 불구하고 지난 주말 한국영화감독조합과 한국영화프로듀서조합 등 관련 단체 43곳과 시민 1843명이 'DMZ영화제의 지속과 한국·아시아 다큐멘터리 생태계 보호를 위한 공동성명'에 서명하며 연대에 동참했습니다.

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김일란, 박봉남, 마민지, 양주연, 양희, 진모영 등 저명한 다큐멘터리 감독들도 이 성명에 이름을 올렸습니다. 이들은 DMZ영화제를 지키는 것이 단순한 한 영화제 보존이 아닌, 한국과 아시아 다큐멘터리 창작 기반과 다음 세대의 가능성을 지키는 일이라고 설명했습니다.

오동진 집행위원장 "사임도 염두에 둬야 할 상황"

오동진 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장은 최근 경향신문과의 인터뷰에서 내년도 예산 삭감이 확정될 경우 18년 명맥을 이어온 영화제의 정상 운영이 불확실하다고 말했습니다.

특히 오 위원장은 예산안이 이대로 확정될 경우 영화제 중단을 피할 수 없을 것이며, 이를 막기 위해 집행위원장을 사임하는 것도 고려해야 할 상황임을 시사했습니다.

영화계는 2027년 영화제의 정상적인 개최와 핵심 사업의 지속을 위한 예산이 반드시 확보되어야 한다고 요구하며, 경기도와의 협상을 통해 현실적인 해결 방안을 모색할 예정입니다.