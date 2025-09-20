경기교육이음포럼, 공식 출범…미래 교육 혁신 위한 첫걸음

경기교육이음포럼이 20일 연찬회를 통해 공식 출범을 알리고, 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관을 공동대표로 하여 AI·디지털 시대에 대응하는 미래 교육 혁신을 위한 비전을 제시했습니다. 학교·가정·지역사회 연계를 통한 교육 공동체 강화 및 학생 맞춤형 학습 활성화 등 3대 핵심 과제를 발표하며, 교육계의 변화를 이끌어갈 포부를 밝혔습니다.

경기교육이음포럼 이 20일 오후 수원 경기아트센터 컨벤션홀에서 연찬회를 개최하고 공식 출범을 알렸습니다. 이날 행사는 공동대표 취임식, 성명서 발표, 기조강연, 축하 메시지 등으로 다채롭게 구성되었습니다. 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관을 비롯한 여러 교육계 인사들이 참석하여 포럼의 시작을 축하했습니다. 특히, 유은혜 전 장관은 공동대표로서 앞으로 포럼을 이끌어갈 주요 과제들을 제시하며 교육 혁신에 대한 강한 의지를 드러냈습니다. 유 전 장관은 AI 및 디지털 전환에 대응하는 창의·융합 인재 양성, 학교·가정·지역사회 교육 공동체 강화, 학생 맞춤형 학습 활성화를 3대 핵심 과제로 제시했습니다. 이 과제들은 급변하는 사회에 발맞춰 미래 교육의 방향성을 제시하고, 학생 중심의 교육 환경을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

유 전 장관은 경기혁신교육의 기반 위에서 새로운 교육의 장을 열어가겠다는 포부를 밝히며, 과거의 경험을 현재의 언어로 재해석하고 미래를 위한 설계도를 제시하는 가교 역할을 하겠다고 강조했습니다. 이러한 비전을 통해 경기교육이음포럼은 교육계의 혁신적인 변화를 이끌어낼 것으로 기대됩니다. 공동대표 공찬배 또한 출범의 의미를 강조하며 포럼의 성공적인 시작을 다짐했습니다. 행사는 금산간디학교 이범희 교장의 사회로 진행되었으며, 전직 교사들로 구성된 합창단 '클래쥬앙상블'의 공연은 교육의 가치를 노래로 표현하며 참석자들에게 깊은 감동을 선사했습니다. 경기교육 혁신을 이끌었던 김상곤, 이재정 전 교육감도 참석하여 포럼의 출범을 축하했습니다. 김상곤 전 교육감은 영상 메시지를 통해 교육공동체의 신뢰와 민주주의 철학의 중요성을 강조했으며, 이재정 전 교육감은 경기교육의 혁신, 민주, 공동체, 평화의 가치를 되새기며 아이들을 당당한 인간으로 길러내는 교육의 필요성을 역설했습니다. 두 전직 교육감의 메시지는 경기교육이음포럼이 추구해야 할 가치와 방향성을 제시하며, 포럼의 활동에 대한 기대감을 높였습니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

경기교육이음포럼 유은혜 교육혁신 AI 디지털 교육공동체

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

‘LG그룹·알리바바’ 것보다 더 똑똑해…‘네이버 주가’에 톡톡히 한몫한 AI 정체는네이버의 ‘생각하고 판단하는 AI’ 소버린 AI 핵심 한국어 능력 입증 글자+그림 멀티모달 기능도 갖춰

더 많은 것을 읽으십시오 »

“공무원도 AI 이용해 예결산 짜고 법령해석”…정부, AI 교과목·업무 매뉴얼 만든다공무원 AI 교과 40~50개 마련해 프롬프트, 데이터연동법 등 교육 AI 판단 신뢰성, 정보보호는 과제

더 많은 것을 읽으십시오 »

[기고] AI 인재 육성 성공하려면소버린 AI 방향 명확히 결정고급 인재 육성에 힘 실어야초중고 AI 교육도 재구성을

더 많은 것을 읽으십시오 »

AI 시장 공 들이는 NC…“룩북 만들고 립싱크 입혀요”매경이코노미 ‘AI 콘퍼런스 2025’ 임수진 NC AI CBO “콘텐츠 제작 혁신”

더 많은 것을 읽으십시오 »

오픈AI가 스타트업에 1.5조 태운 이유…“AI 정신병·부작용 논란 잠재울 수 있을까”스타트업 스탯시그 인수…CEO는 CTO로 임명 “AI 품질 가장 중요…안전·유용한 AI 만들 것”

더 많은 것을 읽으십시오 »

“AI 에이전트 혁신 돕는 파트너”···삼성SDS의 전략은삼성SDS가 인프라부터 솔루션까지 전 영역을 아우르는 ‘인공지능(AI) 풀스택(Full Stack)’ 서비스로 기업들의 AI 에이전트 도입...

더 많은 것을 읽으십시오 »