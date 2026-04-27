경계를 허무는 실험적 공연의 향연, '싱크 넥스트 26' 7월 개막

세종문화회관 '싱크 넥스트 26'은 탈춤, 메탈, 서커스, 대중음악 등 다양한 장르를 융합한 실험적인 공연들을 선보이며, 한국 컨템퍼러리 예술의 현재를 조명한다. 김창완밴드, 천하제일탈공작소 등 유명 아티스트들이 참여하여 기대를 모으고 있다.

가수 김창완 은 자신이 데뷔했던 산울림 시절에는 스스로를 동시대적이라고 생각하지 못했다고 밝혔다. 내년에 활동 50주년을 맞이하는 그에게 ' 컨템퍼러리 '라는 수식어가 어울릴지 의문이었지만, 이번 공연을 통해 자신의 현재성을 새롭게 발견하는 계기가 될 것이라고 기대한다.

세종문화회관의 실험적인 공연 시리즈 '싱크 넥스트 26'이 7월부터 9월까지 다양한 장르의 아티스트 16팀과 함께 10개 프로그램을 총 28회에 걸쳐 선보인다. 이번 시즌은 세종문화회관이 직접 프로듀싱하여 더욱 의미가 깊으며, 2022년 론칭 이후 2만 4천여 명의 관객을 동원하며 '힙한 예술'을 찾는 관객들에게 사랑받아왔다.

'싱크 넥스트 26'은 한불수교 140주년을 기념하는 글로벌 프로젝트를 개막작으로 시작하며, 한국과 프랑스 아티스트들이 17세기 유럽 악기와 한국 전통 악기를 융합한 특별한 무대를 선보일 예정이다. 또한, 탈춤과 헤비메탈의 파격적인 결합, 초인공지능과 한국 전통 춤의 만남, 서커스와 관객 참여형 워크숍 등 다채로운 시도를 통해 예술의 경계를 허물고 새로운 경험을 선사할 것이다. 특히, 김창완밴드는 K팝으로 재구성한 무대를 통해 산울림의 노래들이 현재성을 갖게 될 것이라고 자신하며 기대를 모으고 있다.

이번 시즌에는 천하제일탈공작소와 밴드 반의 탈춤과 메탈의 조합, 안무가 김관지와 김혜경의 실험적인 무용, 서커스 아티스트 코드세시의 예술적인 기예, 창작집단 음이온의 독특한 극장 체험, 서울시국악관현악단의 현대 음악, 그리고 힙노시스테라피의 전자음악 퍼포먼스까지 다채로운 볼거리가 준비되어 있다. 세종문화회관은 '싱크 넥스트'를 통해 한국의 컨템퍼러리 작품들이 세계 무대의 중심으로 자리매김하기를 희망하며, 정치, 지역, 경제 이데올로기의 충돌 속에서 풍부한 예술적 생태계를 가진 한국의 잠재력을 보여줄 것이다.

구독형 티켓 '클럽 뉴 블랙'을 통해 할인된 가격으로 공연을 즐길 수 있으며, 마지막 3차 티켓 판매가 28일에 시작될 예정이다





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싱크 넥스트 세종문화회관 김창완 실험극 컨템퍼러리

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