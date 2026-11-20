한국소비자원 분석 결과, 결혼식장 10곳 중 7곳은 최소보증인수를 줄일 수 없어 하객이 적어도 전액 식대를 내야 하며, 스드메도 기본가보다 추가비용이 더 비싼 경우가 많아 주의가 필요하다.

20일 한국소비자원 이 발표한 최근 분석 자료에 따르면, 전국 500여 개 결혼서비스 업체를 대상으로 한 조사 결과 결혼 준비 부부들이 예상치 못한 막대한 비용을 지불하는 실정이 드러났다. 특히 결혼식장 계약 시 정한 최소보증인원 을 이후 줄일 수 없어 하객이 적게 와도 계약한 인원만큼 식대를 부담해야 하는 사례가 빈번하게 확인되었다.

결혼식장 최소보증인수 조정 불가 실정

한국소비자원은 지난해 4월부터 올해 9월까지 전국 500여 개 결혼서비스 업체를 대상으로 결혼식장 계약 9만 3,431건과 스드메 가격정보 3만 1,990건 등을 심층 분석한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 밝혔다. 이 분석을 통해 예비 신혼부부들이 결혼 준비 과정에서 겪는 구조적인 비용 부담과 계약 관행의 불투명함이 명확히 드러났다.

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분석 결과, 전국 결혼식장 350곳 중 239곳, 전체의 68.3%는 처음 계약한 최소보증인원을 이후 낮출 수 없는 조건을 계약서에 명시하고 있었다. 이로 인해 실제 하객 수가 예상보다 적어지더라도 부부는 계약 시 합의한 인원 수만큼의 식대를 전액 지불해야 하는 불이익을 겪고 있었다.

최소보증인원을 낮출 수 있는 111곳의 결혼식장조차도 안심하기는 어려웠다. 이 중 32곳(28.8%)은 보증인원을 낮추는 대가로 1인당 식대나 대관료를 인상하는 조건을 부과했다. 결국 계약 초기에는 저렴한 단가로 유도받지만, 실제 참석 인원에 따라 단가가 오히려 높아지는 역설적인 상황이 자주 발생하고 있는 것이다.

더욱이 총 계약금액에서 식대가 차지하는 비중은 72.5%로 가장 컸다. 양가 하객을 합산하여 총 인원만 보증인원을 넘으면 된다고 생각하는 경우가 많으나, 실제로는 신랑 측과 신부 측 각각의 하객 수를 독립적으로 확인하는 '각보증' 방식을 운영하는 곳도 존재했다. 한 예식장에서는 양가 하객 총 257명이 참석하여 보증 인원 200명을 넘었음에도, 신랑 측 하객이 100명에 미치지 못해 부족한 26명분의 식대를 추가로 청구한 사례가 확인되었다.

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소비자원은 이러한 각보증 운영이 불공정할 수 있다고 판단하여 관련 결혼식장 13곳을 현장 조사했다. 그 결과 실제 각보증 방식을 적용한 4곳을 확인했으며, 이는 소비자들이 계약 전 꼼꼼한 확인을 해야 함을 시사한다. 또한 1372소비자상담센터에 접수된 보증인원과 식대 정산 관련 소비자 상담은 2024년 17건에서 지난해 50건으로 3배 가까이 증가한 추세다.

스드메 패키지 숨은 추가 비용 구조

'스드메' 계약 시에도 기본가격만 비교해서는 실제 지출액을 정확히 파악하기 어려운 구조로 되어 있다. 업체마다 기본가격에 포함되는 서비스가 달라, 오히려 기본가격이 저렴한 업체의 총 비용이 더 높게 나올 수 있는 상황이다. 특히 스튜디오 촬영, 드레스 대여, 헤어 및 메이크업 과정에서 예상치 못한 추가 요금이 빈번하게 발생하고 있다.

스튜디오 촬영 가격정보 1만 5,027건을 분석한 결과, 55%의 업체가 원본 및 수정본 사진파일 값을 별도로 받았다. 사진파일을 별도로 판매하는 업체의 기본가격은 129만 3,000원으로 사진파일이 포함된 업체(150만 원)보다 저렴해 보였으나, 사진파일까지 구매하면 총 163만 원이 되어 오히려 13만 원 이상 비싸지는 경우가 많았다.

드레스와 메이크업 분야에서도 추가 비용 발생률이 높았다. 드레스 가격정보 7,973건 중 76.1%는 드레스를 입어보는 데 드는 피팅비를 별도로 받았으며, 중간가격은 5만 5,000원으로 집계되었다. 또한 메이크업 가격정보 8,990건 중 15.2%는 오전 5시 30분 이후 메이크업을 시작할 때 얼리스타트비를 부과했는데, 이는 중간가격 7만 3,000원이었다.

스드메 패키지 계약 시에도 유연성이 크게 부족한 것으로 나타났다. 결혼준비대행업체 150곳 중 45곳(30%)은 패키지 구성을 변경할 수 없는 엄격한 조건을 적용했다. 필요 없는 서비스가 포함되어 있어도 계약에서 제외할 수 없는 것이다. 일부 서비스를 제외할 수 있는 105곳 중에서도 해당 서비스의 개별 가격을 모두 빼주는 업체는 27곳(25.7%)에 불과했다.

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서비스를 전혀 이용하지 않았음에도 비용을 전혀 차감해 주지 않는 업체도 12곳(11.4%)에 달했다. 이는 예비 신혼부부가 패키지로 체결하더라도 개별 항목에 대한 가격 투명성이 확보되지 않아 예상치 못한 비용 부담이 발생할 수 있음을 의미한다.

예상 밖 비용 발생과 정책 제언

한국소비자원이 예비부부와 결혼 1년 이내 신혼부부 300명을 조사한 결과, 결혼서비스 계약 경험자 212명 중 42%가 실제 계약금액이 예상보다 높았다고 답변했다. 하객이 적어도 최소보증인원만큼 식대를 내야 했다는 응답이 41%로 가장 높았으며, 구두로 추가 상품이나 서비스를 권유받았다는 응답이 36.8%, 현장에서 예정에 없던 추가 선택을 요구받았다는 응답이 34.9%로 나타나 계약 과정에서의 불공정한 관행이 지속적으로 이루어지고 있다.

식대 정산 관련 피해구제 사례를 살펴보면, 계약서 15건 중 4건은 어린이 하객을 보증인원에 포함하지 않고 식대를 별도로 받도록 되어 있었다. 또한 11건은 추가 발행한 뒤 사용하지 않고 남은 식권의 정산 기준이 없거나 모호하여 소비자가 불이익을 겪는 경우가 많았다.

장소별로는 하객 1인당 예식장 비용(총 계약금액을 최소보증인원으로 나눈 금액)이 수도권의 경우 호텔이 12만 1,000원으로 컨벤션(9만 4,000원), 웨딩홀(10만 3,000원)보다 높게 나타났다. 비수도권은 호텔 6만 8,000원, 컨벤션 6만 6,000원, 웨딩홀 6만 4,000원으로 지역 간, 시설 간 가격 차이가 비교적 작게 집계되었다.

한국소비자원은 스드메 계약 전 사진파일과 피팅비 등 추가 비용 항목, 그리고 패키지 계약 시 이용하지 않는 서비스를 제외할 수 있는지와 비용을 얼마나 차감받을 수 있는지 반드시 확인해야 한다고 당부했다. 예식장 역시 최소보증인원을 줄일 수 있는지, 줄일 경우 식대나 대관료가 인상되는지, 양가 하객을 합산하는지, 남은 식권은 어떻게 정산하는지를 미리 확인하여 계약서에 명시하도록 권고했다.

소비자들은 지역별 결혼서비스 가격과 선택품목 요금에 대해 한국소비자원의 '참가격' 홈페이지를 활용하여 객관적인 데이터를 비교 분석하고, 합리적인 선택을 할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해야 할 것으로 보인다.