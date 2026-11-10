겨울철 에너지바우처 지원 확대, 끊긴 가구에 재신청 지원 및 현금 지급 앞당겨

기후에너지환경부는 겨울철 취약계층 보호대책을 발표해 에너지바우처 지원 중단 가구를 위한 맞춤형 상담 서비스와 난방비 현금 지급 시기를 기존보다 늦추는 대신 미리 제공하는 방안을 추진한다.

정부는 이사, 세대원 변경 등으로 인해 에너지바우처 지원이 중단된 취약계층 가구를 위해 별도의 찾아가는 서비스를 운영하여 재신청을 돕기로 했다. 또한 월세에 난방비가 포함되어 바우처를 별도로 사용할 수 없는 쪽방 및 고시원 거주 가구에게는 기존에 겨울이 지나고 지급하던 난방비를 겨울 시작 전인 11월에 현금으로 미리 지급하는 조치를 시행한다. 기후에너지환경부 는 10일 국무회의에서 이러한 내용을 포함한 '겨울철 취약계층 보호대책'을 보고하며 에너지 빈곤층에 대한 지원 체계를 개선했다고 밝혔다.

중단 가구 재신청 자동화 및 신규 대상법 개정 검토

에너지바우처는 기초생활수급가구 중 노인, 장애인, 영유아 등이 있는 가구의 냉난방비를 지원하기 위해 마련된 제도로, 올해 지원 대상은 총 144만 가구에 달한다. 대상자는 국민행복카드를 활용해 전기 및 가스 요금을 납부하거나 등유 같은 난방연료를 구매할 수 있다. 그러나 이전 연도 대비 가구 정보가 달라져 이사나 세대원 변경이 발생하면 바우처 지급이 자동으로 중단되었고, 수급자가 직접 재신청해야만 지원이 계속되었다. 지원 중단 사실을 놓친 가구는 겨울철 난방비 지원에서 완전히 배제되는 경우가 발생했다.

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이에 정부는 내년 3월까지 바우처 사용이 중단된 약 2만 5천 가구를 대상으로 '찾아드림 서비스'를 전개한다. 전문 상담원이 지원이 중단된 가구에 직접 전화를 걸어 재신청 동의 여부를 확인하고, 동의를 받은 경우 담당 공무원이 대신 신청 절차를 완료한다. 이는 수급자의 부담을 덜고 지원 사각지대를 줄이기 위한 조치다. 하지만 신규로 자격을 얻은 대상자는 기존과 마찬가지로 본인이 직접 신청해야 한다. 기후부 관계자는 공무원의 직권 신청을 허용하는 '에너지법' 개정안이 이미 발의되어 있으며, 직권 신청이 가능한 다양한 방안을 강구 중이라고 밝혔다.

난방비 현금 지급 시점 앞당기고 추가 지원금 산정 근거

기존에 겨울이 지나고 난방비를 현금으로 사후 정산하던 방식에서 올해부터는 겨울 시작 전인 11월에 선지급하는 구조로 변경되었다. 특히 월세에 난방비가 포함돼 바우처 결제가 불가능한 쪽방과 고시원 거주 가구 등이 이 혜택을 누린다. 10월 말까지 신청한 약 5,300 가구는 오는 12일 본인 계좌로 지원금을 받게 된다. 지급 액수는 지난해 같은 세대원 수를 가진 가구의 바우처 평균 사용액을 기준으로 산정된다.

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또한 등유와 액화석유가스(LPG)를 주요 난방연료로 사용하는 바우처 수급가구 약 21만 가구에는 세대당 14만 7천 원씩 추가 지원금이 지급되어 평균 51만 4천 원의 지원이 이루어진다. 이 추가 지원금의 근거로 기후부는 미국과 이란의 전쟁 상황과 높은 환율로 인해 등유 및 LPG 가격이 지난해 같은 기간 대비 20~30% 상승했기 때문이라고 설명했다. 추가 지원금은 12월 9일부터 국민행복카드를 통해 지급될 예정이다.

카드 발급 지원 확대 및 에너지 공급 중단 유예 조치

사회적 약자의 에너지 바우처 이용 편의를 위해 집배원과 사회복지사가 직접 방문하여 카드 발급과 사용 방법을 안내하는 서비스도 대폭 확대된다. 지난해 5만 9천 가구에 그쳤던 이 지원 사업은 올해 최대 12만 2천 가구로 확대 운영될 예정이다. 이를 통해 카드 발급이 어려운 가구의 실질적인 에너지 소비가 원활히 이루어질 수 있도록 행정적 뒷받침을 강화한다.

급격한 물가 상승과 저금리로 인해 에너지 요금 체납이 우려되는 가구를 보호하기 위해 에너지 공급 중단 유예 조치도 함께 시행된다. 에너지 취약계층은 도시가스 요금을 내지 못하더라도 올해 10월부터 내년 5월까지 공급이 끊기지 않는다. 전기 사용 제한 조치 역시 다음 달부터 내년 2월까지 해제되어, 최소한의 겨울 난방과 전기 사용이 가능하도록 보장한다.