겁 없는 소녀, 강철 나비가 되다: 최가온, 밀라노 올림픽 금메달 비하인드 스토리

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온 선수의 인터뷰를 통해, 그녀가 겪었던 고통과 두려움, 그리고 이를 극복하고 최고의 자리에 오르기까지의 여정을 조명한다. 부상과 멘탈 관리, 끊임없는 노력과 긍정적인 마음가짐으로 이뤄낸 금메달의 의미를 되새긴다.

여자 스노보드 하프파이프 밀라노 동계 올림픽 금메달 리스트 최가온 선수가 10일 오후 서울 강남구 올댓 스포츠 에서 중앙일보와의 인터뷰에 응했다. 장진영 기자가 취재한 이번 인터뷰에서 최가온 선수는 어린 시절부터 겪어온 두려움과 고통, 그리고 이를 극복하고 금메달 을 거머쥐기까지의 과정을 진솔하게 털어놓았다.

높은 곳에 대한 공포는 인간의 본능적인 반응이며, 부상으로 인한 고통은 뇌의 해마에 깊이 각인된다. 특히 스노보드 하프파이프와 같이 위험도가 높은 종목에서는 이러한 감정들을 다스리고 극복하는 것이 매우 중요하다. 최가온 선수는 11m 높이의 하프파이프에서 펼쳐지는 경기를 통해 공포를 이겨내는 과정을 보여주었다. 18세의 어린 나이에도 불구하고, 최가온 선수는 자신만의 멘탈 관리법과 훈련을 통해 두려움을 극복하고 최고의 자리에 올랐다. 인터뷰를 통해 최가온 선수의 강인한 정신력과 끊임없는 노력, 그리고 스노보드에 대한 열정을 엿볼 수 있었다.

최가온 선수는 2024년 1월 스위스 락스 월드컵에서 척추 부상을 당하며 선수 생활의 위기를 겪었다. 몇 개월에 걸쳐 세 차례의 수술을 받으며 힘든 시간을 보냈지만, 주변 사람들의 격려와 긍정적인 마음가짐으로 다시 일어섰다. 외국인 코치의 끊임없는 지지와 '100% 다시 할 수 있다'는 격려는 최가온 선수에게 큰 용기를 주었고, 그녀는 부상 후 1년 만에 같은 장소에서 열린 월드컵에 복귀했다. 연습 과정에서 불안감을 느꼈지만, 아버지의 격려와 함께 이를 이겨냈고, 결승전에서 부상 후유증으로 다시 몸이 떨렸지만, 기술 난이도를 조절하며 경기에 임했다. 결국, 이 대회에서 3위를 차지하며 재기의 발판을 마련했다.

이번 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서는 1차 시기에서 부상을 당했지만, 올림픽이라는 중요한 무대에서 포기할 수 없다는 생각으로 2, 3차 시기에 연이어 도전, 결국 금메달을 목에 걸었다. 최가온 선수는 올림픽이 아니었다면 경기를 포기했을지도 모른다고 솔직하게 털어놓으며, 금메달 획득의 감격과 함께 그 과정에서 느꼈던 어려움과 고뇌를 함께 이야기했다. 멘탈 관리가 중요한 스노보드 경기에서 최가온 선수는 '할 수 있다'는 긍정적인 자기 암시를 통해 위기를 극복하고 최고의 결과를 만들어냈다. 그녀의 이러한 모습은 2010년 밴쿠버 동계올림픽에서 강한 정신력으로 금메달을 거머쥔 김연아 선수를 연상시키며, 많은 이들에게 깊은 감동을 선사했다.

최가온 선수는 향후 목표에 대해 '더 좋은 스노보더'가 되는 것이라고 답하며, 성적뿐만 아니라 동료들로부터 인정받는 선수가 되고 싶다는 포부를 밝혔다. 그녀는 스노보드에 대한 열정과 끊임없는 노력을 통해 더욱 성장하고 싶다는 의지를 드러냈다. 만약 다시 태어난다면, 올림픽 금메달을 딸 수 있다는 것을 알고 있다면 스노보드를 탈 것이고, 그렇지 않다면 공부를 할 것이라고 말하며, 금메달 획득의 의미를 되새겼다.

올림픽 이후 친구들과 자전거를 타며 한강변을 달리고, 개를 키우며 영어 공부를 시작하는 등 평범한 일상을 즐기는 모습에서 최가온 선수의 인간적인 면모를 엿볼 수 있었다. 이달 말에는 에어 매트 훈련 시설이 있는 일본 사이타마로 전지훈련을 떠나, 더 많은 도전을 준비하고 있다. 아직 국제 규격의 하프파이프 경기장조차 부족한 한국 스노보드 환경 속에서 최가온 선수와 같은 재능 있는 선수들이 등장했다는 것은 긍정적인 신호이다. 최가온 선수는 하프파이프 외에도 스노보드 빅에어에도 도전하고 싶다는 꿈을 밝히며, 끊임없이 새로운 도전을 향해 나아갈 것을 예고했다.





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