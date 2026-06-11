검찰인권존중미래위원회 추가 조사 대상 사건 발표

검찰 수사 과정에서 발생한 인권침해 사례를 점검하는 법무부 검찰인권존중미래위원회(검찰미래위)가 추가로 선정할 조사 대상 사건들을 발표했다. 검찰미래위는 18일 2차 회의를 열고, 정치권과 검찰 수사 과정에 대한 의혹이 제기돼 있는 사건들을 조사할 예정이다. 이들 사건들 중 일부는 이 대통령이 직접 재판받는 사건으로, 향후 조사 결과에 따라 논란이 이어질 것으로 보인다.

검찰 수사 과정 에서 발생한 인권침해 사례를 점검하는 법무부 검찰인권존중미래위원회 (검찰미래위)가 오는 18일 2차 회의를 열고 추가로 선정할 조사 대상 등을 논의한다. 검찰미래위는 회의에서 추가 조사 사건을 선정하는 기준을 정하고 대상 사건들을 검토할 것으로 보인다.

정치권 등에서 검찰 수사 과정에 의혹을 제기하고 위원회 의결을 거치면 사실상 모든 사건을 들여다볼 수 있는 셈이다. 검찰미래위는 전날 첫 회의에서 1차 조사 대상 사건으로 조작기소 국정조사 특별위원회가 다뤘던 사건 7건을 선정하고 조사를 권고했다. 정치권과 검찰 수사 과정에 대한 의혹이 제기돼 있는 사건들이다. 검찰미래위 조사 대상 사건들 중 일부는 이 대통령이 직접 재판받는 사건으로, 향후 조사 결과에 따라 논란이 이어질 것으로 보인다.

검찰미래위는 별도의 활동 기간이 정해져 있지 않고, 진상조사가 끝나고 2개월이 지나면 종료된다. 검찰 과거사위원회와 대검찰청 진상조사단의 첫 연석회의도 6일 열렸으며, 검찰 과거사위원회는 PD수첩 사건 등 과거 여러 의혹이 제기돼 진상 규명이 필요한 사건을 '우선 조사 대상'으로 선정했다





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