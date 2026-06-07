이화영의 아내는 '검찰이 남편을 향한 전방위 압박을 계속했다'고 말했습니다. 이화영은 2022년 9월 28일 쌍방울의 법인카드를 쓴 혐의로 구속됐습니다.

4년 가까이 수감된 남편 이화영 의 아내는 '검찰이 남편을 향한 전방위 압박을 계속했다'고 말했습니다. 이화영 은 2022년 9월 28일 쌍방울 의 법인카드를 쓴 혐의로 구속됐습니다. 검찰은 이화영 에게 ' 쌍방울 이 북에 지급해야 할 돈을 대신 냈고 이를 이재명 에게 보고했다'는 진술을 원했습니다.

하지만 이화영은 이러한 진술을 거부했고, 대신 '쌍방울로부터 받은 자금을 내 통장으로 빼돌렸다'는 혐의를 부인했습니다. 검찰은 이화영에게 '북에 보낸 묘목 중 주목(朱木)이 이재명이 방북하려고 북의 통일전선부에 준 뇌물이다'라는 진술을 요구했습니다. 하지만 이화영은 이러한 진술을 거부했고, 대신 '나는 북에 보낸 묘목 중 주목(朱木)이 이재명에게 준 것이 아니다'라고 말했습니다. 검찰은 이화영의 아들까지 수사선에 올렸습니다.

아들은 근무 특성상, 현지 출근이 많았는데 출근부에 도장이 없다는 이유로 받은 월급이 이화영에게 가는 뇌물 아니냐고 추궁당했습니다. 하지만 아들은 근무 사실을 증언한 동료들이 있었습니다. 아들은 4학년 1학기에 취업했는데, 담당 교수는 '취업계'를 내고 온라인으로 수업을 들으면 출석으로 인정해 주겠다고 했습니다. 하지만 검찰이 대학 측을 조사하자 담당 교수는 '실제 출석은 안 했으니 졸업은 안되는 걸로 처리하겠다'라고 했습니다.

아들은 첫 번째로 수원지검에 출두한 날 검찰청 앞에서 하염없이 기다렸습니다. 한 시간이 지나고 두 시간이 지나도 나오지 않더군요. 거의 열 시간이 가까워서야 아들이 지친 어깨로 나왔습니다. 검찰은 이화영의 변호인까지 압수수색했습니다.

변호인은 20만 쪽이 넘는 수사기록을 보려면 밤을 새워야만 했습니다. 체력이 안 되거나 발병된 암이 확인되어 사임한 변호인도 있고, 기존에 수임받은 사건을 그만둘 수 없어 병행하다 사임한 사람도 있습니다. 검찰은 이화영의 아들까지 수사선에 올렸습니다. 아들은 근무 특성상, 현지 출근이 많았는데 출근부에 도장이 없다는 이유로 받은 월급이 이화영에게 가는 뇌물 아니냐고 추궁당했습니다.

하지만 아들은 근무 사실을 증언한 동료들이 있었습니다. 아들은 4학년 1학기에 취업했는데, 담당 교수는 '취업계'를 내고 온라인으로 수업을 들으면 출석으로 인정해 주겠다고 했습니다. 하지만 검찰이 대학 측을 조사하자 담당 교수는 '실제 출석은 안 했으니 졸업은 안되는 걸로 처리하겠다'라고 했습니다





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