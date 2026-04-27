검찰, 재심 사건에서 '공정성' 강조하며 무죄·면소 의견 적극 개진

검찰이 재심 청구 사건에서 국민이 체감할 수 있는 공정성을 확보하기 위해 기존의 접근 방식을 개선하고 적극적으로 재심 개시 인용 의견과 무죄·면소 의견을 개진한다는 방침을 밝혔다. 최근 3년 내 서울고·지검에 접수된 재심 개시 신청 218건 중 91건(41.7%)에 대해 인용 의견이 제시됐고, 재심개시 결정 사건 107건 중 63건에 대해 무죄·면소가 구형(58.8%)됐다. 특히 1980년대 집시법 위반 사건 등에 대해서는 5.18 민주화운동법의 취지 등에 맞춰 재심개시 의견과 면소 및 무죄 의견을 적극적으로 개진하고 있다고 설명했다.

검찰이 재심 청구 사건에서 국민이 체감할 수 있는 공정성 을 확보하기 위해 기존의 접근 방식을 개선하고 적극적으로 재심 개시 인용 의견과 무죄·면소 의견을 개진한다는 방침을 밝혔다. 서울중앙지검은 27일 보도자료를 통해 "검찰은 그동안 청구인의 신청에 따른 재심사건에서 '법적 안정성' 확보에 중점을 두어 왔으나, 이로 인해 '실질적 정의 실현'이라는 재심제도의 또 다른 가치가 충분히 반영되지 못한 측면이 있었다"며 "이에 따라, 서울중앙지방검찰청은 재심 청구 사건에서, 법적 안정성을 유지하면서도 개별 사건의 특성과 국민이 체감할 수 있는 공정성 을 함께 고려하여, 객관적 위치에서 자료를 수집하고, 적극적으로 재심개시 인용 의견과 무죄·면소 의견을 개진하고 있다"고 설명했다.

검찰에 따르면, 최근 3년 내 서울고·지검에 접수된 재심 개시 신청 218건 중 91건(41.7%)에 대해 인용 의견이 제시됐고, 재심개시 결정 사건 107건 중 63건에 대해 무죄·면소가 구형(58.8%)됐다. 검찰은 1960년 5.16 군사쿠데타를 저지해 반혁명죄로 유죄판결을 받았던 고 김웅수 장군의 재심 사례를 제시하며, 유족 쪽이 불법 구금 등을 입증하기 어려운 점을 고려해 과거 사료 분석을 통해 이러한 사실을 확인하고 지난 1월 재심개시 의견을 냈다고 밝혔다.

특히 1980년대 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 사건 등에 대해서는 5.18 민주화운동법의 취지 등에 맞춰 재심개시 의견과 면소 및 무죄 의견을 적극적으로 개진하고 있다고 설명했다. 최근 검찰은 1985년 4월 말 "광주사태 책임지고 군사정권 퇴진하라" 등의 구호를 제창하며 집회를 주최한 혐의로 유죄를 선고받은 집시법 위반 재심사건에서 '5·18민주화운동법상 특별 재심' 사유에 해당한다고 해석해, 첫 기일에 무죄를 구형한 바 있다.

서울고검·서울중앙지검에 연간 접수되는 과거 공안사건(국가보안법 위반·집시법 위반 등) 관련 재심 건수는 2023년 23건에서 이달 20일 기준 137건으로 약 6배 증가한 것으로 나타났다. 이에 따라 재심이 개시되는 건수도 약 2배(23건→49건) 늘어났다. 검찰은 "최근 수사기관의 고문·가혹 행위를 주장하는 1960~70년대 간첩 사건 외에, 1980~90년대 긴급구속 절차에 따르지 않고 임의동행·보호유치 후 구속영장을 청구하였던 탈법적 수사 관행에서 비롯된 '적법절차 미준수'를 이유로 한 집시법 위반 재심 청구가 급증했다"고 밝혔다.

이에 검찰은 재심 사건을 수사하는 서울중앙지검 공공수사1부에 전담 수사관을 추가로 배치하고, 재심 사건 유형을 새로 분류하는 등 효율적인 업무 체계를 만들겠다고도 했다. 검찰은 "앞으로 검찰은 재심 사건에서 공익의 대표자이자 객관적 법집행기관으로서 적법절차 준수와 인권보장의 소임을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다





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재심 검찰 무죄 면소 공정성

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