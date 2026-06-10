검찰, 민희진 전 어도어 대표의 하이브·빌리프랩 고소사건 모두 불기소 종결

민희진 전 어도어 대표가 하이브 및 빌리프랩 임원 등을 상대로 제기한 업무방해·명예훼손·정보통신망침해 등 혐의 관련 고소 사건들에 대해 검찰이 불기소(무혐의) 결정을 내렸습니다. 주술경영·뉴진스 계약 해지 모의 주장과 관련해선 보도자료가 허위가 아니라고 판단했으나, 뉴진스-아일릿 표절 논란과 관련해선 민 전 대표 주장을 인정하지 않았습니다.

민희진 전 어도어 대표가 하이브 와의 법적 분쟁과 관련해 제기한 여러 고소사건에 대해 검찰이 모두 불기소 (무혐의) 종결 결정을 내린 것으로 확인되었습니다. 이번 결정은 서울서부지검 형사1부에 의해 이루어졌으며, 민 전 대표가 하이브 임원 및 빌리프랩 임원 등을 상대로 제기한 업무방해, 명예훼손, 정보통신망침해 등 혐의 전반에 대해 법적 책임을 인정하지 않았습니다.

민 전 대표는 지난해 4월 하이브가 어도어의 중요한 경영 사항을 여성 무속인과 상의하는 이른바 '주술경영'을 했다는 내용과 뉴진스의 계약 해지를 모의했다는 허위 보도자료를 배포했다며 하이브 임원 6명과 빌리프랩 임원 4명을 고소했습니다. 그러나 검찰은 주술경영에 대한 주장이 과장된 표현이긴 하나 보도자료 내용이 허위는 아니라고 판단했습니다. 실제로 민 전 대표의 카카오톡 대화 내역에서 무속인과 어도어 경영에 대해 수차례 대화한 사실이 확인되었기 때문입니다.

또한 법원이 지난해 10월 뉴진스의 계약이 유효하다고 인정하면서 "민 전 대표는 뉴진스와 자신이 하이브에서 독립하려는 의도로 사전 여론전과 소송을 준비했다"고 판시한 점도 고려했습니다. 또 다른 고소 사건으로는 하이브가 민 전 대표의 어도어 이메일 계정을 무단 열람하고 이상우 전 어도어 부대표의 카카오톡과 클라우드를 확인했다는 정보통신망침해 혐의가 있었습니다. 검찰은 하이브가 적법한 감사 권한에 따라 정보를 열람한 것으로 판단했습니다.

민 전 대표와 이 전 부대표가 어도어 입사 당시 보안서약서와 개인정보 수집·이용 동의서를 작성했으며, 이 전 부대표가 스스로 카카오톡 비밀번호 등을 제공한 사실도 확인되었습니다. 이에 따라 해당 혐의에 대해서도 불기소 처리되었습니다. 아일릿과 뉴진스 사이 표절 논란과 관련해서도 검찰은 민 전 대표의 주장을 인정하지 않았습니다. 민 전 대표는 빌리프랩이 뉴진스를 카피하지 않았다는 유튜브 영상이 허위사실이라며 명예훼손 혐의로 고소했고, 김태호 빌리프랩 대표가 자신의 표절 주장이 허위라고 고소한 것에 대해서는 무고 혐의로 맞고소했습니다.

그러나 검찰은 지난해 10월 법원이 "뉴진스와 아일릿의 기획안, 화보 등에서 일부 유사성이 확인되긴 하지만 아일릿이 뉴진스를 복제했다고 보기는 어렵다"고 판시한 점을 근거로 삼았습니다. 빌리프랩의 입장문은 민 전 대표의 주장에 대한반박 의견 표명에 불과하며, 김 대표의 고소도 무고로 볼 수 없다고 판단했습니다. 이번 검찰 결정은 앞서 경찰이 지난해 7월 하이브·빌리프랩 임원들에 대해 모두 불송치(무혐의) 결정을 내린 후 민 전 대표가 이의를 신청하며 송치된 사건에 대해 추가 수사를 거쳐 내려진 결론입니다. 검찰이 지난 2월 보완수사를 요구하며 경찰의 추가 수사가 진행되었으나 최종 결론은 바뀌지 않았습니다.

민 전 대표는 올해 2월 하이브와의 255억원 규모 풋옵션 민사소송 1심에서 승소한 바 있으나, 이번 형사 고소 사건들에서는 검찰이 하이브 측 주장에 일부 힘을 실어주는 결정을 내린 상황입니다





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