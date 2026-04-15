검찰개혁, 올바른 방향으로 나아가야: 수사·기소 분리 교조화, 악마화 경계하며 실질적 개혁 방안 제시

검찰개혁의 올바른 방향 제시: 수사·기소 분리 교조화와 검찰 악마화를 경계하며, 검찰의 수사개시권 박탈, 보완수사권 유지 및 통제, 전건송치 원칙 확립 등을 통해 실질적 개혁 방안을 제시한다.

▲ 공소청 ·중수청법 국회 본회의 통과… 검찰청 역사속으로 지난 3월 21일, 더불어민주당 주도로 공소청 과 중대범죄수사청(중수청) 신설을 위한 법안의 국회 입법 절차가 완료되었다. 이는 정부조직법 개정에 따라 역사 속으로 사라지는 검찰청을 대신하여 기소와 중대범죄 수사를 분담하는 새로운 형사사법 기구 설립의 법적 기반을 마련했다. 사진은 3월 23일 서울 서초구 대검찰청의 모습이다.

본인은 지난해 이후 검찰개혁과 관련하여 수많은 글을 쓰고 언론 인터뷰를 진행해왔다. 블로그에 정리된 글만 65개, 단독 인터뷰 기사만 20여 개에 달한다. 이 글과 인터뷰를 통해 본인이 강조해 온 바를 정리하고자 한다. 본인은 검찰개혁론자임을 분명히 밝힌다. 1984년 사법시험 합격 후, 인권 변호사, 인권정책 공직자, 인권법 연구자로서 지난 40여 년을 살아왔다. 국가인권위원회 상임위원, 경찰개혁위원회 위원, 경찰청 수사정책위원회 위원 등을 역임하며 검찰과 경찰 개혁을 위해 오랜 시간 헌신했다. 이재명 정부 출범 당시 검찰개혁의 성공을 확신하며 총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원장직을 맡았다.

그러나 현재 진행되는 개혁 논의가 위험한 방향으로 흐르고 있다고 판단한다. 개혁 자체에 반대하는 것이 아니라, 현 방식이 실패로 이어질 수 있다는 점을 지적하고자 한다. 본인이 가장 강조하는 것은 검찰개혁의 목적은 두 가지여야 한다는 것이다. 첫째, 검찰권 남용 방지, 둘째, 국가의 범죄 억지 기능과 실체적 진실 발견이라는 형사사법의 본질적 기능 유지. 이 두 가지 목표는 함께 추구되어야 한다. 한쪽을 위해 다른 쪽을 희생시키는 것은 개혁이 아닌 개악이다. 현재의 논의는 검찰권 남용 방지에만 지나치게 집중되어, 형사사법 시스템 전체의 작동 방식에 대한 고민이 부족하다. 이는 매우 우려스러운 부분이다. 제도 개혁은 구호만으로는 성공할 수 없다. 현실에서의 작동 방식, 부작용 등을 냉정하게 평가해야 한다. 연간 170만 건에 달하는 형사사건 중 99%는 일반 민생사건이다. 살인, 강도, 성폭력, 사기, 폭행 등 평범한 시민의 삶과 직결된 사건들이다. 경찰이 범죄 혐의를 인정하여 검찰에 송치하는 사건만 해도 연간 약 110만 건에 이른다. 검사는 이 사건들에 대해 증거 누락 여부, 진술 모순 등을 검토하고, 공소유지 가능성을 따져 기소 여부를 결정한다. 참고인 조사 한 번, 추가 증거 확보 하나가 기소와 불기소를 가르는 경우도 적지 않다. 이러한 현실을 외면해서는 안 된다.

본인이 반대하는 것은 '수사·기소 분리'를 교조화하는 것이다. 이는 개혁의 수단이 아닌 목적으로 변질된 현재 논의의 가장 큰 문제점이다. 검사 제도를 가진 어떤 국가에서도 '검사는 수사에서 완전히 손을 떼야 한다'는 절대 원칙은 존재하지 않는다. 각 국가별로 검사와 경찰의 관계를 다르게 설계하고 있으며, 검사가 기소 책임을 지는 이상 수사 과정에 관여하는 것은 불가피하다. 이는 이론이 아닌 현실의 문제이다. 한국에서 이 원칙이 마치 성역처럼 여겨지는 배경에는 검찰권 남용 피해자들의 개인적 경험이 정책 판단의 기준이 되었고, 그것이 지지층의 열렬한 지지를 받으며 '절대선'으로 굳어진 점이 있다. 이 분노는 이해하나, 개인의 경험이 형사법 설계의 기준이 되어서는 안 된다. '수사·기소 분리가 아니면 검찰개혁은 실패한다'는 믿음은 논리적 설득의 결과가 아닌, 반복과 감정의 축적에 의해 만들어졌다. 제도 개혁이 감정 정치의 하위 영역으로 전락한 것은 비극이다. 또한 검사 집단 전체를 악마화하는 것에도 반대한다. 특정 권한 남용 비판과 직역 전체를 악마로 규정하는 것은 별개의 문제이다. 집권 세력이 검사를 악마화하여 얻을 것은 없다. 검사도 공무원 조직의 일부이며, 제도적으로 다루어야 한다. 악마화는 집권 세력 내부의 콤플렉스를 드러내는 현상이다. 더 심각한 것은, 검사들이 보완수사의 필요성을 언급할 때 '수사권을 놓치기 싫어서 하는 위장 연기'라고 단정하는 태도다. 이해관계를 의심할 수는 있으나, 그들의 발언을 무조건 배제하는 것은 비판이 아닌 낙인이다. 국가 형사사법 시스템은 신뢰 없이는 작동할 수 없다. 검찰을 불신과 혐오의 대상으로만 삼아서는 시스템 붕괴만 남을 뿐이다.

그렇다면 본인이 주장해 온 검찰개혁의 방향은 무엇인가. 첫째, 검찰의 수사개시권은 완전히 박탈해야 한다. 이는 검찰권 남용의 핵심 고리를 끊는 가장 강력한 구조 개혁이다. 둘째, 보완수사권은 유지하되, 그 성격과 범위를 법에 명확히 한정해야 한다. 보완수사는 경찰이 완결한 수사 기록을 토대로 기소 여부를 판단하기 위해 필요한 최소한의 사실을 확인하는 행위이다. 일반 수사와는 본질적으로 다르다. 보완수사는 송치된 사건과 동일성이 인정되거나 직접적으로 관련된 범위 내에서만 허용되어야 하며, 별건수사나 사건 확장의 수단으로 사용되어서는 안 된다. 과거 검찰권 남용의 전형적인 모습이었다. 기소 여부를 결정하고 공소유지를 책임지는 기관으로서, 최소한의 사실 확인 권한은 보장되어야 한다. 검사가 기록만 검토하고 의문이 해소되지 않은 채 기소·불기소를 결정하게 한다면, 억울한 피해자와 무고한 피의자에게 피해가 돌아간다. 이는 공판중심주의와도 맞닿아 있다. 셋째, 보완수사권 남용을 막기 위한 제도적 통제 장치를 반드시 도입해야 한다. 검사가 보완수사 범위를 일탈하여 별건수사를 하거나 송치사건과 무관한 수사를 벌일 경우, 법원이 공소를 기각할 수 있는 명시적 근거를 형사소송법에 두어야 한다. 위법한 보완수사로 수집된 증거는 공판에서 사용할 수 없게 하고, 이를 기반으로 한 기소 자체가 무효가 될 수 있도록 해야 한다. 법원이 실질적인 사후 통제자 역할을 하도록 제도적으로 뒷받침해야 한다. 수사 진행 중 피의자가 보완수사 범위 일탈이나 위법성을 사법적으로 다툴 수 있는 준항고 제도를 실효성 있게 정비해야 한다. 현재 준항고 제도는 실무에서 제 기능을 발휘하지 못하는 경우가 많다. 피의자가 수사 단계에서 스스로를 방어할 수 있는 권리를 실질적으로 보장하는 방향으로 제도를 개선해야 한다. 나아가, 기소권 자체에 대한 민주적 통제를 강화하기 위해 시민 참여형 기소심의회, 일명 한국형 대배심제도 도입을 진지하게 검토해야 한다. 기소·불기소 결정은 검사 한 사람의 판단에 전적으로 맡겨지는 구조이며, 오·남용에 대한 교정 수단이 제한적이다. 일반 시민이 참여하는 기소심의 기구를 통해 기소 판단 전에 심의를 거치도록 한다면, 기소권에 대한 민주적 정당성을 높이면서 동시에 남용을 억제하는 효과를 기대할 수 있다. 넷째, 전건송치 원칙을 확립해야 한다. 경찰이 수사한 모든 사건을 검찰에 송치하는 구조를 만들어야 하며, 이는 검사의 기소 책임성을 보장하고 사건 암장을 근원적으로 막는 데 기여한다.

본인은 개혁의 속도보다 방향을 우려한다. 개문발차식의 제도 변경과 '부작용이 생기면 바로잡으면 된다'는 안일한 생각은 무책임하다. 문제 발생 후 수습에는 최소 몇 년이 걸리며, 그동안 부조리한 사법 구조로 피해를 입은 국민은 어떻게 구제할 것인가. 제도 개편의 비용은 결국 국민이 치른다. 그 비용을 외면한 채 열망만으로 밀어붙이는 것은 개혁이 아니다. 형사사법은 백년대계이다. 정교한 설계, 깊은 연구, 합리적 토론이 필요하다. 생각이 다른 전문가의 의견을 '배신'이나 '변절'로 낙인찍는 편협함으로는 좋은 제도를 만들 수 없다. 검찰개혁은 진보의 전유물이 아니다. 국민은 개혁으로 검찰권 남용이 억제되었는지, 동시에 국가의 범죄 억지 기능은 제대로 작동하는지, 이 두 가지 기준으로 평가할 것이다. 만약 이 평가에서 실패한다면, 검찰개혁은 이재명 정부의 위기라는 부메랑으로 되돌아올 것이다





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검찰개혁 수사·기소 분리 검찰권 남용 보완수사 전건송치 공소청

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