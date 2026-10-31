검찰 수사권 상실 후 보완수사 요구 1만 건 돌파, 경찰 영장 불청구율 급증

형사소송법 개정으로 검찰이 수사권을 잃고 공소청이 출범한 지 한 달여 만에 보완수사 요구 건수가 1만2천 건을 넘었으며, 경찰의 구속영장 및 압수수색 영장 불청구율이 크게 상승한 것으로 나타났다.

서울=연합뉴스= 형사소송법 개정이후 검찰이 78년 만에 폐지되고 수사권을 상실한 지 한 달이 지났다. 이 기간 동안 검찰이 경찰에 보완수사 를 요구한 사건 건수가 1만 건을 넘어섰다. 이는 검찰과 경찰 간 수사 권력 관계가 근본적으로 재편되고 있음을 보여주는 중요한 지표다.

보완수사 요구 건수 1만2천 건 돌파

국민의힘 김예지 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면, 지난달 2일 출범한 공소청이 이달 29일까지 경찰에 보완수사를 요구한 사건은 총 1만2천465건으로 집계되었다. 공소청이 공식 업무에 들어간 첫 달인 지난달 한 달 사이의 수치로, 새로운 수사 체계 하에서 검찰이 경찰 수사를 적극적으로 재검토하고 있음을 보여준다.

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이는 과거 검사가 직접 보완수사를 진행하던 방식과 달리, 현재는 모든 보완 요구가 경찰 측으로 다시 송치되는 형식으로 이루어지고 있기 때문이다. 이에 따라 검찰의 보완수사 요구가 눈에 띄게 증가한 것이다. 이 같은 수치는 검찰이 기소 단계에서 경찰 수사 과정의 미비점을 엄격히 검토하고 있음을 방증한다.

경찰 영장 불청구율 급격한 상승세

수사권 이동에 따른 영향은 경찰의 영장 청구 과정에서도 뚜렷이 나타난다. 국민의힘 박상웅 의원이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면, 지난달 2일부터 24일까지 경찰이 신청한 구속영장의 불청구율은 36.2%로 나타났다. 이는 올해 1월부터 9월까지의 평균 불청구율 22.2%, 작년 동기간 17.9%, 2024년 11.7%와 비교할 때 비약적으로 높아진 수준이다.

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압수수색 영장의 불청구율 또한 급증했다. 공소청 출범 이후 압수수색 영장 불청구율은 11.7%를 기록했는데, 이는 올해 1월부터 9월까지의 평균 2.8%, 작년 2.0%, 2024년 1.8%보다 현저히 높은 수치다. 검찰의 엄격한 영장 심사 기준이 경찰의 수사 방식에 직접적인 영향을 미치고 있는 것이다.

한 경정급 경찰관은 압수수색 영장의 특성상 속도가 생명이라 평소라면 웬만하면 보완 요구 없이 영장을 청구해주던 관행이 바뀌었다고 토로했다. 그는 공소청 전환 이후로는 돌려보내는 경우가 눈에 띄게 늘어났으며, 송치 사건에 대한 보완 요구 건수도 체감상 10배 정도로 증가했다고 밝혔다. 이는 검찰의 태도 변화가 실제 수사 현장에 큰 충격을 주고 있음을 의미한다.

단순 오탈자도 보완 사유, 절차적 엄격화

검찰의 보완 요구 기준이 과거보다 훨씬 엄격해졌다는 지적도 나온다. 앞서 언급한 경찰관은 검사가 단순 오탈자나 서류의 형식 문제라고 해도 보완수사를 요구한다고 전했다. 원래는 이러한 사소한 부분을 넘겨주던 검사가 팍팍하게 나오는 양상이다. 이는 검찰이 수사권 상실 후에도 기소 전 단계에서 수사의 적정성을 철저히 검증하려는 태도를 보이고 있음을 시사한다.

최근 서울 서초구 공소청에서 경찰이 송치한 역삼 연쇄 방화 사건도 이러한 변화의 사례로 꼽힌다. 공소청은 소속 프로파일러에게 심리 분석을 의뢰한 뒤 그 결과를 공유해달라며 보완수사를 요구했다. 과거에는 검사가 송치 이후 직접 검찰청 소속 프로파일러에게 의뢰할 수 있었으나, 지금은 수사권이 없기 때문에 직접 의뢰할 경우 수사 행위로 간주될 수 있다는 우려가 있다.

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이로 인해 검찰은 직접적인 수사 개입을 피하기 위해 프로파일러 분석 결과 공유를 요청하는 형태로 보완수사를 진행하는 것으로 보인다. 이는 수사와 기소의 분리를 원칙으로 하는 새로운 체계 하에서 검찰이 취할 수 있는 가장 합리적인 보완 방식 중 하나로 해석된다.

전문가들, 당연한 결과라 평가

한 경찰 출신 변호사는 과거에는 미흡한 부분이 있으면 검사가 직접 보완했지만, 수사권이 폐지됐기 때문에 돌려보내는 사건이 많아진 것은 당연한 결과라고 평가했다. 이는 새로운 제도 하에서 검찰과 경찰이 각자의 역할을 명확히 구분하면서 적응하고 있다는 방증이다.

수도권 공소청의 한 부장검사도 영장 등에 담긴 단순 오탈자나 문구에 검사가 손을 댈 경우 추후 문제가 될 수 있다며, 수사와 기소 분리 원칙에 따라 수사에 직접 개입하지 않을 것이라고 말했다. 이는 검찰이 수사권 상실 이후 법적 리스크를 최소화하면서 기소 권한을 행사하려는 전략적 선택임을 보여준다.

한편, 경찰청 관계자는 공소청 전환 이전에 직접 수사하던 사건을 보완수사 요구 형식으로 돌려보내고 있는 것이 수치에 영향을 준 것으로 보인다며, 아직은 수용 가능한 수준이라고 밝혔다. 이는 단기적으로는 수사 효율성에 일부 부담이 따를 수 있으나, 중장기적으로는 경찰과 검찰 간 역할 분담이 명확해지며 수사 체계가 안정화될 것으로 전망된다.