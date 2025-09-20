검은 봉다리, 92세 엄마의 조용한 사랑

92세 어머니가 노인정에서 만난 어르신을 위해 작은 누룽지를 담아간 검은 봉다리에 담긴 따뜻한 사랑과 숭고한 희생을 담은 이야기. 평생을 남을 배려하며 살아온 어머니의 삶을 조명한다.

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요. 92세 우리 엄마는 경북 김천에 혼자 사시다가 얼마 전 여동생 집으로 가셨다. 더없이 맑은 정신이시지만, 몸이 너무 쇠약해져서 누군가의 돌봄이 필요했기 때문이다. 동생네 집에서 나들이겸 운동겸 해서 노인정에 몇 번 가셨다고 한다. 그런데 거기서 할머니 또 오셨냐고, 딸자식 힘들어서 어떡하냐고 그런 말을 누가 했나보다. 자식에게도 폐 끼치는 걸 죽기보다 싫어하시는 분에게 그런 말은 더 충격적이었으리라. 음식 이상의 것이 담긴 봉다리 엄마는 그날 이후 며칠 간이나 노인정 발길을 끊었다. 그렇게 며칠 후 이번에는 우리집으로 오시겠노라 하시길래 얼른 모셨다. 다행히 우리 동네 노인정은 아직까지 편안하신 듯 했다.

그러던 지난 9월 초순 어느 날, 나는 현관 중문 옆, 신발장 구석에 조용히 자리한 까만 비닐 봉지 하나를 발견했다. 남편도 모르는 일이라기에 엄마에게 뭐냐고 물었다. '검은 봉다리 쓸 일이 좀 있어. 신발 넣었나? 그냥 놔 둬.' 어머니는 순간 몸을 살짝 굽히시더니, 대수롭지 않다는 듯 말을 얼버무리셨다. 그런데 말끝에서 묻어 나는 민망함과 머쓱한 표정에 묘한 울림이 있었다. 나는 엄마에게 다시 물었다. 어머니는 이내 말씀하셨다. '내가 우리 집에 누룽지 있다 했거든. 노인정... 그 어떤 할매가 한 봉지만 갖다 달라고 하더라.' 검정 '봉다리'의 미스터리는 풀렸다. 그저 누룽지를 싸 놓은 봉다리였다. 하지만 그 안에는 단순한 음식 그 이상의 것이 담겨 있었다. 아흔둘 울엄마는 작고 갸냘픈 몸이지만, 누구보다 강하고 당당하게 살아오신 분이다. 평생 누구에게도 기대지도, 의지하지도, 굽히지도 않고 살아 오셨다. 그러느라 여행 한번 제대로 다닌 적이 없었다. 그런 어머니가 이젠 자식들 집을 돌며 계신다. 생존을 위한 순례다. 어느 한 집에 오래 있으면 그 자식에게 폐가 될까 어쩔 줄 몰라 하는 모습이 보인다. 편히 계셔도 된다고 아무리 말해도 엄마 마음까지 그 말이 닿지 않는다. 그래서 차라리 엄마 하시고 싶은 대로 할 수 있도록 도와 드리고 있다. 지난번에 그리 마음을 다쳐 놓고, 여기 노인정에서는 마음 통하는 어르신을 만났나보다. 그랬으니 누룽지도 챙기시는 것 같다. 그런데 엄마 성정에 딸네 집 먹거리를 가져 가는 게 또 편치 않았던 거다. '그거 많아. 더 가져 가셔도 되는데 왜 말을 안하셨어요?' '됐어.하나면 됐지,뭐.' 어머니는 늘 그렇게 살아 오신 분이다. 자신은 조금만, 다른 사람은 많이. 자식에게도, 이웃에게도, 지나가는 사람에게조차 그러셨다. 아마 엄마네 집이었다면 힘 닿는데까지 더 만들어서라도 갖다 줬을 것이다. 아무리 딸이라지만 남의 살림 건드리는 것도 예의가 아니라 여기는 분이시니 차마 만들진 못하고, 그렇다고 많이 챙기지도 못한, 그런 마음이 읽혔다. 엄마는 치아가 안 좋으셔서 덩어리 음식을 못드신다. 엄마 음식은 다 갈아서 준비한다. 그런 엄마이니, 누룽지를 찾는 그 어르신에게 동병상련을 느꼈을지 모른다. 늘 자신보다 남의 처지가 먼저인 울엄마 노인정에는 일주일에 한 번 체육 강사가 와서 운동을 지도한다. 그것도 힘든지 어르신들 몇몇은 아예 안 하신다고 한다. 하지만 어머니는 40kg의 작은 체구로 끝까지 따라 하신다. 온몸이 땀으로 범벅 된다고 하신다. 괜히 무리 하지 말라고 내가 타박하면, 이렇게 말씀하신다. '선생님 힘내시라고 내가 끝까지 한다.' 당신의 몸보다 남의 처지가 먼저인 분이다. 그랬으니 검정 봉다리에 누룽지 한 봉지 겨우 담으면서도 '혹시 폐가 되지 않을까' 하는 마음이 앞선 게 뻔하다. 그런 마음이 너무 보여서 울컥했다. 그럴 필요없다고 하마터면 소리지를 뻔했지만, 꾹 참았다. 내가 속상해서 하는 말이 엄마에게는 다른 상처가 될 수 있음을 알아서다. 평생을 꽃놀이 한 번 제대로 못하고 사셨다. 지금의 외출은 즐거운 나들이가 아니다. 자식 집을 돌아가며 잠시 머무는, 이름 없는 여정이다. 그러나 그 작은 봉다리에 담긴 누룽지는 단순한 음식이 아니다. 그것은 당신의 품격이고, 자존심이며, 조용한 사랑이다. 검정 봉다리는 어쩌면, 어머니 인생의 또 다른 이름이고 어머니가 세상을 대하는 방식 그 자체였다. 아흔 둘의 연륜으로도 여전히 타인을 배려하고, 자신은 뒤로 미루시는 그 마음이 고귀하게 느껴진다. 내가 어머니 만큼 늙어갈 때 그런 마음을 가질 수 있을까. 그 작은 봉다리가 내게 인생의 교과서가 된다





