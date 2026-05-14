검사 DNA의 치명적 결함과 한동훈의 공감 능력 부재

한동훈 후보의 반복되는 이미지 정치 논란과 기자 추락 사고에 대한 무신경한 대응을 통해, 검사 출신 정치인들이 공유하는 공감 능력 부족과 사법 중심적 사고의 위험성을 비판한다.

정치인 한동훈 의 행보는 늘 카메라의 시선과 밀접하게 맞닿아 있다. 하지만 그 시선을 의식하는 방식이 유독 작위적이라는 점에서 끊임없는 구설에 오른다. 이미 우리는 몇 차례 그가 연출하려는 이미지와 실제 행동 사이의 괴리를 목격했다. 2년 전 국민의힘 대표 시절, 부천 호텔 화재 현장에서 보여준 모습이 대표적이다.

그는 카메라를 의식하며 고뇌하는 듯한 표정과 함께 턱을 괴는 자세를 취했는데, 이는 진심 어린 걱정보다는 보여주기식 연출이라는 비판을 받으며 이른바 발연기 논란으로 번졌다. 또한 비상대책위원장 시절 총선 유세 현장에서는 지역구 후보가 무대 위로 올라오려는 순간 그를 억지로 밀어내고 홀로 무대를 독점하는 모습이 포착되었다. 이는 본인의 존재감을 부각하려는 과도한 욕심이 이미지 정치라는 허울 속에 뒤섞여 나타난 기괴한 장면이었다. 이러한 경향은 최근 부산 북갑 보궐선거 출마 기자회견장에서 다시 한번 반복되었다.

자신을 촬영하던 영상기자가 거리 확보를 위해 뒤로 물러나다 무대 밖으로 추락하는 사고가 발생했음에도, 한 후보는 그 상황을 인지하고도 별다른 반응 없이 연설을 시작했다. 소음의 진원지를 쳐다보고 자세히 들여다보기까지 했지만, 그는 곧바로 주머니에서 원고를 꺼내 읽어 내려갔다. 사고를 당한 기자를 돕기 위해 주변 사람들이 급히 몰려든 긴박한 상황과, 마치 아무 일도 없었다는 듯 평온하게 연설을 이어간 한 후보의 무신경함은 극명한 대조를 이뤘다. 이에 대해 대중은 걱정은커녕 놀라는 척조차 하지 않는 냉혹함이라며 거센 비판을 쏟아냈다.

더욱 심각한 문제는 사고 이후 캠프가 보여준 대응 방식이다. 한 후보 측은 다음 날, 후보가 기자가 넘어지는 것을 인지하지 못했으며 이는 영상으로 확인 가능하다는 주장을 펼쳤다. 이는 상식적으로 납득하기 어려운 궤변이다. 영상을 본 대다수의 시민이 인지했을 것이라 판단하는 상황을 정반대로 해석하며 현실을 부정하는 태도는, 과거 윤석열 대통령이 바이든-날리면 논란 당시 보여준 소통 방식과 소름 끼칠 정도로 닮아 있다.

심지어 캠프는 악의적인 허위사실 유포에 대해 법적 조치를 취하겠다고 엄포를 놓았다. 이는 상대의 입을 막으려는 전형적인 입틀막 식 대응이며, 잘못을 인정하기보다 법적 잣대로 상대를 제압하려는 고압적인 태도의 연장선이다. 이후 한 후보가 직접 나서서 대변인에게 괜찮다는 말을 들었다며 죄송하게 생각한다는 식의 해명을 내놓았지만, 이 역시 진솔한 사과라기보다 상황을 모면하려는 말장난에 가까웠다. 여러 버전의 영상을 살펴봐도 그가 대변인과 대화를 나누는 장면은 보이지 않으며, 그의 말은 앞뒤가 맞지 않는 모순으로 가득 차 있었다.

잘못을 인정하지 않고 사과를 회피하는 이러한 태도는 결국 그가 가진 검사라는 직업적 정체성과 깊은 연관이 있다. 평생을 특권계급으로 살아온 검사들에게는 자신의 오류를 인정하는 것이 곧 패배나 약점으로 인식되는 문화가 있다. 법정에서는 모든 사실을 부인하고 모르쇠로 일관하는 것이 전략적으로 유리하며, 모든 인간관계를 법적 갈등의 구도로 바라보는 습성이 몸에 배어 있다. 이러한 오만함과 법치주의의 왜곡된 적용은 정치의 영역으로 넘어왔을 때 치명적인 결함이 된다.

특히 검찰 조직의 고질적인 문제인 공감 능력의 부재는 정치인으로서 갖춰야 할 가장 기본적인 덕목인 연민과 동정심을 메마르게 한다. 수사권과 기소권을 쥐고 피의자를 압박하는 역할에 익숙해진 이들에게 타인의 고통은 그저 처리해야 할 사건의 일부일 뿐이다. 공감 능력이 결여된 리더가 권력을 잡았을 때 어떤 비극이 발생하는지는 우리는 이미 윤석열 정부의 행보를 통해 충분히 경험했다. 기록적인 집중호우 속에서도 퇴근을 강행하고, 참혹한 반지하 집의 비극을 관찰자의 시선으로 바라보던 대통령의 모습, 그리고 이태원 참사와 채상병 사건의 진실을 은폐하려 했던 정권의 태도는 모두 같은 뿌리에서 나온 것이다.

결국 한국 정치의 고질적 병폐인 정치의 사법화는 여의도에 검사 출신들이 급증하며 더욱 심화되었다. 대화와 타협, 양보와 이해라는 정치의 본질은 사라지고, 모든 사안을 기소와 처벌, 법적 공방으로 해결하려는 경향이 짙어졌다. 윤석열 대통령이 검찰 권력을 이용해 정적을 제거하는 방식으로 정치의 정점에 섰다면, 한동훈 후보는 그 체제의 선봉에서 싸움닭 이미지를 구축하며 성장한 인물이다. 즉, 정치인 한동훈은 윤석열식 정치의 부산물이자 그 그림자 속에 존재하는 잉여물이라 할 수 있다.

그가 진정한 정치인으로 거듭나기 위해서는 자신의 내면에 깊이 뿌리박힌 검사 유전자를 완전히 걷어내야 한다. 법전 속의 논리가 아니라 시민의 아픔에 공감하는 마음을 갖지 못한다면, 그는 영원히 카메라 앞의 연출가이자 오만한 권력자의 복제판에 머물 수밖에 없을 것이다. 이제는 절벽 끝에서 손을 떼는 심정으로 그 특권의식을 버리고, 인간에 대한 예의와 공감을 회복하는 것이 그에게 남은 유일한 생존 전략이다





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한동훈 윤석열 공감능력 검사유전자 정치의사법화

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