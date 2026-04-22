검사 90% '공소청 잔류', 공수처·검찰 '사건 핑퐁' 논란 등

검사들의 공소청 잔류 의사, 공수처와 검찰의 수사권 갈등, 6·3 지방선거를 앞둔 여야 대표의 행보, 에스컬레이터 두 줄 서기 전환, 이스라엘군 예수상 파괴 사건 등 다양한 뉴스를 종합적으로 다룹니다.

검사 10명 중 9명은 검찰청 폐지 후 공소청 잔류 의사를 밝혔으며, 중대범죄수사청( 중수청 ) 선택자는 극소수에 불과하다는 설문조사 결과가 나왔다. 조선일보 설문조사에서 공소청 잔류를 원하는 검사가 87.8%에 달한 반면, 중수청 을 선택한 검사는 2.4%에 그쳤다.

이는 검사들이 기소 및 공소유지를 본연의 직무로 여기고 중수청에 대한 기대감이 낮기 때문으로 분석된다. 특히, 중수청이 고위공직자범죄수사처(공수처)보다 더 무능하고 정치적인 기관이 될 가능성에 대한 우려도 제기되었다. 앞서 검찰청 TF 설문조사에서도 공소청 희망자가 77%에 달했다. 검사들은 정부·여당의 수사·기소 분리 방침에도 강하게 반발하며, 검찰 개편안에 동의하지 않는다는 응답이 87.8%에 달했다.

또한, 공소청 검사의 보완수사권 필요성에 대한 의견도 82.1%가 '필요하다'고 답했다. 한편, 공수처와 검찰 간의 수사권 갈등으로 인해 15억 8000만원의 뇌물 혐의를 받는 감사원 고위 공무원의 사건이 표류하다가 일부 혐의만 기소되는 상황이 발생했다. 공수처는 보완수사 없이 사건을 검찰에 넘겼고, 검찰의 보완수사 요구에도 접수를 거부했다. 법원은 검찰의 압수수색 영장도 기각하며, 보완수사 제도의 법률적 공백이 드러났다.

검찰은 향후 중수청이나 경찰 사건에서도 유사한 문제가 발생할 수 있다고 우려했다. 이와 관련하여, 6·3 지방선거를 앞둔 민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표의 행보가 엇갈리고 있다. 정청래 대표는 전국 22곳을 방문하며 광폭 행보를 펼친 반면, 장동혁 대표는 방미 일정으로 인해 3곳만 방문했다. 장동혁 대표는 현장에서 쓴소리를 듣기도 했다.

정부는 에스컬레이터 '한 줄 서기' 문화를 '두 줄 서기'로 전환하기로 결정했다. 2015년 시도했지만 반발 여론으로 중단된 지 11년 만이다. 행정안전부와 한국승강기안전공단은 두 줄 서기 전환을 주요 과제로 삼고 캠페인을 준비 중이다. 에스컬레이터 중대 사고의 원인이 이용자 과실인 경우가 많고, 한 줄 서기로 인한 기계 부품 마모 문제도 정책 재추진의 배경이 됐다. 하지만 시민들의 반응은 엇갈리고 있다.

마지막으로, 이스라엘군이 예수 그리스도상을 망치로 파괴한 병사 2명을 30일간 군 교도소에 구금했다. 이스라엘 정부는 이번 사건을 규탄하고 공식 사과했다. 이스라엘군은 방관한 병사들도 소명 절차에 소환할 예정이다





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