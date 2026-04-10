걸프 국가들, 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 통제 우려…미국 역할에 의문

걸프 국가들이 이란 전쟁 발발 자체보다 종전 후 이란의 호르무즈 해협 통제에 더 큰 우려를 표명하며, 미국의 역할에 대한 의구심을 나타내고 있다. 경제적 피해와 미래 경제 비전 훼손, 그리고 미국의 정책 변화에 대한 불안감이 겹쳐 복잡한 상황에 놓였다.

걸프 국가 들이 이란과의 전쟁 발발 자체를 우려했지만, 종전 이후 이란이 호르무즈 해협 을 통제하는 상황에 더욱 깊은 불안감을 느끼고 있다는 분석이 나왔다. 영국 일간 텔레그래프는 9일, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 걸프 국가 들이 전쟁 시작도 원치 않았지만, 이란이 전쟁 전에는 없던 호르무즈 해협 무력 통제권을 가진 채 전쟁이 끝나는 상황을 더욱 불안하게 주시하고 있다고 보도했다. 걸프 지역 당국자와 기업인들은 트럼프 전 미국 대통령이 추진한 성급하고 혼란스러운 휴전이 이란에게 지역 경제는 물론 세계 경제의 주요 동맥인 호르무즈 해협 을 통제할 수 있는 권한을 부여하는 결과를 초래할 수 있다고 경고했다. 이는 걸프 지역의 미래 경제 비전을 훼손하고 투자자들의 신뢰를 떨어뜨려, 결국 지역의 안정성을 해칠 수 있다는 우려로 이어진다. UAE, 사우디, 카타르, 바레인 등 걸프 산유국들은 이번 전쟁으로 인해 막대한 경제적 피해를 입었다.

이란의 공격으로 인해 주요 에너지 인프라와 상업, 주거 지역이 파괴되었고, 막대한 양의 방공 미사일 소모로 인해 재정적 부담도 커졌다. 텔레그래프는 걸프 국가들의 직접적인 경제 손실 규모가 수백억 파운드에 달할 것으로 추산했다. 더욱 심각한 문제는, 지역 안정성을 기반으로 한 미래 경제 비전이 심각하게 훼손되었다는 점이다. 안정적인 지역이라는 걸프 지역의 평판은 큰 타격을 받았으며, 투자자, 관광객, 그리고 부유한 외국인 거주자들을 다시 유치하는 데에는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 걸프 국가들은 이란이 미국에 패배하지 않고 군사력만 약화된 채 남아있는 상황이 지역의 미래에 더 큰 불안을 야기할 수 있다고 우려하고 있다. 트럼프 전 대통령이 이란과의 전쟁을 시작하는 것을 원치 않았지만, 이제는 미국이 결정적인 승리를 거두어 지역의 안정을 회복해야 한다는 인식이 확산되고 있다. 주미 UAE 대사는 최근 월스트리트저널(WSJ) 기고를 통해 단순한 휴전만으로는 충분하지 않으며, 이란의 모든 위협을 포괄적으로 해결하는 결정적인 결과가 필요하다고 강조했다. 호르무즈 해협에 에너지 수출과 식량, 생필품 수입을 의존하는 걸프 국가들에게 이란이 전쟁 전에는 갖지 못했던 해협 통제권을 가지고 '통행료'를 징수하는 상황은 최악의 시나리오다. UAE 대통령 고문은 호르무즈 해협이 어떤 국가에도 인질로 잡혀서는 안 되며, 항행의 자유가 휴전 합의의 필수 요소가 되어야 한다고 주장했다. 그러나 트럼프 전 대통령은 이란과 '합작'하여 호르무즈 해협 통행료를 징수하는 방안을 고려하는 등 걸프 국가들의 기대를 저버리는 행보를 보였다. 이는 사실상 미국이 걸프 지역 에너지 수출국과 세계 주요 수입국들에게 이란 재건 비용을 전가하고, 미국 역시 이를 통해 이익을 얻으려는 의도로 해석될 수 있다. 걸프 국가들은 이번 전쟁 시작부터 종전에 이르기까지 어려운 상황에 직면했지만, 여전히 이란의 위협으로부터 미국에 의존할 수밖에 없는 상황이다. 텔레그래프는 걸프 국가들이 미국의 신뢰성에 의문을 품으면서도, 이란을 억제할 수 있는 유일한 국가는 미국뿐이라는 사실을 인지하고 있다고 지적했다. 이러한 상황은 걸프 국가들이 공개적으로 미국에 불만을 표출하기 어렵게 만들고 있다. 걸프 국가들은 미국의 정책 변화와 그로 인한 경제적, 정치적 영향을 주시하며, 복잡한 국제 정세 속에서 자국의 이익을 지키기 위한 방안을 모색하고 있다. 이들은 미국의 행보에 촉각을 곤두세우면서도, 이란과의 관계, 주변국과의 외교, 그리고 경제 다변화를 통해 생존 전략을 구축하려 노력하고 있다. 걸프 국가들은 호르무즈 해협의 안정을 최우선 과제로 삼고 있으며, 이를 위해 국제 사회와의 협력과 외교적 노력을 강화하고 있다. 또한, 에너지 시장의 변화에 대응하고, 자국 경제의 지속 가능한 성장을 위한 다각적인 정책을 추진하고 있다. 걸프 국가들은 복잡한 국제 정세 속에서 자신들의 입지를 강화하고, 미래를 위한 안정적인 기반을 마련하기 위해 끊임없이 노력하고 있다





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