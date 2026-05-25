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걷기여행 실태조사 결과, 47.5%가 참여… 경제효과 7조원 규모

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걷기여행 실태조사 결과, 47.5%가 참여… 경제효과 7조원 규모
걷기여행관광산업경제효과
📆5/25/2026 3:17 AM
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문화체육관광부와 한국관광공사가 발표한 2025년 걷기여행 실태조사에 따르면, 47.5%가 최근 1년간 걷기여행을 경험했으며 연령대별 차이가 뚜렷했다. 자연경관 감상과 건강 유지가 주요 동기로 꼽혔고, 경제적 파급효과는 7조원에 달했다.

문화체육관광부 와 한국관광공사는 2025년 ‘ 걷기여행 실태조사’ 보고서를 25일 공개했다. 두 기관은 지난해 11월 15일부터 79세에 이르는 전국 3천명을 대상으로 온라인 설문을 진행했으며, 조사 결과 절반에 가까운 47.5%가 최근 1년간 걷기여행 을 경험했다고 답했다.

경험률은 2023년 40.9%에서 2024년 45.1%로 꾸준히 상승했으며, 연령대별로는 60대가 63.6%로 가장 높았다. 뒤이어 50대(51.3%), 30대(47.0%), 40대(46.9%), 70대(41.9%), 20대(41.0%), 10대(26.8%) 순으로 나타났다. 걷기여행을 선택한 이유에 대해서는 ‘자연경관이나 풍경 감상’이 69.5%로 가장 큰 비중을 차지했고, 이어 ‘운동·신체 건강을 위함’이 59.6%, ‘여행 동반자와 시간 보내기’가 51.1%로 뒤를 이었다. 그 외에도 ‘스트레스 해소’(28.5%)와 ‘사색·생각 정리’(24.4%)가 주요 동기로 꼽혔다.

여행을 준비할 때 가장 필요한 정보는 ‘코스 난이도, 소요시간, 길 상태’였으며(67.6%), 이 정보를 얻는 주요 경로는 인터넷(78.8%)과 주변인(47.4%)이었다. 실제 여행 동반자를 살펴보면 가족·친척이 49.5%로 가장 흔했으며, 친구·연인(23.0%), 혼자(18.6%)가 그 뒤를 이었다. 경제적 파급효과도 눈에 띈다. 걷기여행으로 인한 전체 생산유발효과는 7조 1천 411억원, 부가가치유발효과는 3조 469억원에 달한다.

취업유발효과와 고용유발효과는 각각 약 6만 6천명, 3만 8천명으로, 이 분야가 단순 레저를 넘어 내수 활성화와 대규모 고용창출을 견인하는 핵심 산업임을 확인시켜 주었다. 문화체육관광부와 관광공사는 특히 50~60대가 전체 경제 효과의 절반을 차지하고 있는 반면, 10~20대는 상대적으로 파급효과가 낮다며, 중장년층의 강력한 소비력을 유지하면서도 청년층을 겨냥한 맞춤형 콘텐츠 개발이 필요하다고 진단했다

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걷기여행 관광산업 경제효과 문화체육관광부 여행동향

 

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