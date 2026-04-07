걷기 열풍 주도 서명숙 제주올레 이사장 별세

국내 걷기 열풍을 일으키며 제주를 도보여행의 성지로 만든 서명숙 제주올레 이사장이 별세했다. 향년 68세. 제주 올레길을 통해 치유와 성찰의 가치를 강조하며 지속 가능한 관광 모델을 제시한 그의 삶을 기린다.

서명숙 사단법인 제주올레 이사장이 7일 별세했다. 향년 68세. 서 이사장은 국내에 ‘걷기 열풍’을 일으키며 제주를 도보여행 의 성지로 만든 인물이다. 제주 서귀포시 출신으로, 신성여자고등학교와 고려대 교육학과를 졸업했다. 1985년 월간지 ‘마당’을 시작으로 ‘한국인’ 등에서 기자로 활동했으며, 1989년 시사저널 창간 멤버로 합류하여 시사지 최초 여성 편집장을 역임했다. 2005년부터 2006년까지 인터넷신문 오마이뉴스 편집국장을 지내며 20여 년간의 기자 생활을 마무리했다. 언론계를 떠난 후, 고인은 2006년 스페인 산티아고 순례길을 걷게 된다. 800km에 달하는 순례길을 걸으며 깊은 치유와 성찰을 경험한 그는 고향 제주에 이와 같은 도보여행 길을 만들기로 결심하고 30년 만에 귀향했다. 고향으로 돌아온 서 이사장은 2007년 사단법인 제주올레 를 발족하고, 같은 해 서귀포시 성산읍에 ‘ 제주올레 1코스’를 개장했다.

이후 2022년 마지막 27번째 코스인 18-2코스를 열면서 제주올레 27개 코스, 총 437km의 길을 완성했다.\서 이사장은 제주올레를 운영하며 “여행자와 지역민, 그리고 자연이 함께 행복해야 한다”는 철학을 일관되게 강조했다. 그는 행정과 자본 중심의 개발이 아닌, 자원봉사자와 지역 주민이 주체가 되는 민간 주도 방식을 통해 옛길을 살려내고, 곶자왈과 해안, 마을을 연결하는 생태적 도보 여행길을 조성해야 한다고 역설했다. 서 이사장은 제주올레의 최우선 가치로 ‘치유와 성찰’을 내세우며, 걷기를 통한 심신의 회복을 최고의 가치로 꼽았다. 그는 “올레길은 나 자신의 삶을 다시 일으켜 세운 행복한 종합병원”이라고 표현하며, 걷기가 개인의 치유와 성장에 미치는 긍정적인 영향을 강조했다. 제주 올레길은 국내에 도보여행, 생태여행 문화를 확산시킨 대표적인 사례로 꼽히며, 제주의 아름다운 자연과 문화유산을 보호하면서 지역 공동체의 지속 가능한 발전을 이끌어내는 데 기여했다는 평가를 받는다. 서 이사장은 이러한 공로를 인정받아 2010년 재암문화상을 수상했고, 2013년에는 사회혁신가에게 주어지는 ‘아쇼카 펠로우’에 선정되었다. 2017년에는 ‘국민훈장 동백장’과 대통령 훈장을 수여받는 등 다양한 상을 통해 그의 업적을 기렸다.\서명숙 이사장의 별세는 제주도와 한국 사회에 큰 슬픔을 안겨주었다. 그의 헌신과 열정은 제주 올레길을 단순한 도보 여행길이 아닌, 치유와 성찰의 공간으로 만들었으며, 지속 가능한 관광 모델을 제시하여 지역 경제 활성화에도 크게 기여했다. 서 이사장의 삶은 많은 사람들에게 영감을 주었으며, 그의 철학은 앞으로도 제주 올레길을 통해 계속 이어질 것이다. 빈소는 제주 서귀포의료원 장례식장에 마련되었으며, 영결식은 10일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 진행될 예정이다. 고인의 삶과 업적을 기리는 많은 추모객들이 그의 마지막 길을 함께할 것으로 예상된다. 제주 올레길은 앞으로도 서명숙 이사장의 정신을 이어받아 많은 사람들에게 힐링과 행복을 선사하며 지속적으로 발전해 나갈 것이다. 그의 부재는 슬프지만, 그가 남긴 유산은 영원히 기억될 것이다





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