걷기 모임의 추억, 영도 흰여울길과 책 '영영 영도'

3년 전 걷기 모임의 부산 여행, 영도 흰여울길에서의 추억을 되짚어보며, 신간 '영영 영도'를 통해 영도를 다시 느끼는 이야기. 씨씨윗북의 영도 관련 글쓰기 프로젝트, 사라진 서점에 대한 아쉬움과 영도에 대한 그리움을 담았습니다.

벌써 3년 전입니다. ‘ 걷기 모임 ’ 멤버 6명은 기차를 타고 부산으로 향했습니다. 서울이 아닌 다른 곳을 걸어보자는 제안에 모임 멤버들과 처음으로 1박2일 여행을 떠났지요. 비가 추적추적 오는 날이었지만, 걷기를 목적으로 만났으니 무조건 나가 걷기로 했습니다. 우산을 쓰고 해운대에서 광안리까지 걸었습니다. 비와 함께 바닷바람이 거셌지만, 함께 걷는 사람들이 있어 마냥 웃을 수 있었습니다. “비바람 맞으며 그때 우린 한없이 걸었지” “혼자 그렇게 걸으라고 하면 못 걸었을 거야” “그때 생각하면 그저 웃음이 나”라고 지금도 멤버들끼리 얘기합니다. 그때의 기억은 지금도 생생하게 남아있습니다. 비록 몸은 힘들었지만, 함께 걷는 즐거움과 새로운 풍경을 마주하는 설렘은 잊을 수 없는 추억으로 자리 잡았습니다. 단순히 걷는 행위를 넘어, 서로에게 힘이 되어주고, 새로운 경험을 공유하며 더욱 끈끈해지는 유대감을 느낄 수 있었지요.

걷기 모임은 단순한 친목 모임을 넘어, 삶의 활력소가 되어주었고, 새로운 도전을 가능하게 하는 원동력이 되었습니다. 그 경험을 통해 우리는 함께 성장하고, 서로에게 긍정적인 영향을 주고받았습니다. 잊을 수 없는 추억은 앞으로의 삶에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.\둘째 날엔 영화 ‘변호인’ ‘범죄와의 전쟁’ 등 수많은 작품의 촬영지로 유명하다는, 영도 흰여울길을 걸었습니다. 파란색과 하얀색이 주조를 이룬 길이 바닷가를 따라 쭉 이어지는데, 왜 이곳을 ‘한국의 산토리니’로 부르는지 알겠더라고요. 아름다운 풍경에 넋을 놓고, 사진을 찍고, 이야기를 나누며 걷는 시간은 정말 소중했습니다. 흰여울길 특유의 낭만적인 분위기는 우리의 발걸음을 더욱 가볍게 만들었고, 일상에서 벗어나 진정한 휴식을 만끽할 수 있었습니다. 바다를 옆에 두고 걷는 길은 마치 한 폭의 그림 같았고, 귓가에 들려오는 파도 소리는 우리의 마음을 평화롭게 했습니다. 영도의 매력에 흠뻑 빠져, 우리는 그곳에서의 시간을 만끽했습니다. 그 아름다움은 오랫동안 우리의 기억 속에 자리 잡을 것입니다. 마치 영화 속 한 장면처럼, 우리는 그곳에서 잊지 못할 추억을 만들었습니다. 그 기억은 지금도 우리를 미소 짓게 합니다. 영도 흰여울길은 우리에게 잊을 수 없는 아름다움을 선사했습니다.\별안간 이 추억을 떠올리게 된 건 신간 ‘영영 영도’(난다) 때문입니다. 난다 출판사 대표인 김민정 시인은 2024년 여름, 흰여울길의 서점 씨씨윗북으로부터 연락을 받았습니다. 영도구청의 후원으로 영도 관련 글쓰기 프로젝트를 하자는 제안이었고, 이에 시인은 씨씨윗북의 손을 덥석 잡고 말았다지요. 이 책은 당시 글쓰기 프로젝트에 참여한 전국 방방곡곡의 사람들이 영도에 머물면서 쓴 글을 묶어 낸 책입니다. 산문, 소설, 시, 편지 등 다양한 장르의 글 44편이 실렸습니다. “계단이 참 많다더라” “피란촌이라잖아” “산에 들어가서 사느라 가파르다던데”. 평소 이런 이야기만 전해 듣고 지레 겁만 먹었던 하현태 시인에겐 영도는 이제 “종종 생각나고, 총총 돌아오고 싶은 도시”가 됐다고 말합니다. 저도 이 책을 읽다 보니, 다시 영도를 걷고 싶은 마음입니다. 재밌는 프로젝트로 한권의 책을 탄생시킨 씨씨윗북은 이제 사라졌다고 합니다. 괜히 마음 한 켠이 쓸쓸해졌습니다. 책을 통해 영도에 대한 다양한 이야기들을 접하며, 잊고 있던 소중한 기억들을 다시금 떠올리게 되었습니다. 씨씨윗북의 사라짐은 아쉬움을 남기지만, 그들이 남긴 책은 영도의 아름다움을 영원히 기억하게 할 것입니다. 영도의 매력은 책을 통해 더욱 빛을 발하고, 많은 사람들에게 영감을 줄 것입니다. 영도에 대한 그리움은 책을 통해 더욱 깊어지고, 다시 한번 그곳을 방문하고 싶은 마음을 갖게 합니다. 씨씨윗북은 사라졌지만, 그들이 남긴 영도의 이야기는 영원히 우리 마음속에 남아있을 것입니다





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