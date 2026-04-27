건진법사 전성배, 김건희 여사 친분 악용 수사…항소심 특검, 추가 징역 2년 구형

김건희 여사와의 친분을 내세워 금품을 수수한 혐의로 1심에서 징역 6년을 선고받은 ‘건진법사’ 전성배 씨의 항소심에서 특검이 징역 2년 추가 선고를 요구했다. 정치자금법 위반 혐의에 대한 재검토를 촉구하며, 전 씨의 정치적 영향력을 강조했다.

전성배 씨, 김건희 여사와의 친분 악용한 금품 수수 혐의 항소심 에서 특검, 징역 2년 추가 선고 요구 ‘ 건진법사 ’로 알려진 전성배 씨가 김건희 여사와의 친분을 내세워 세계평화통일가정연합( 통일교 )을 비롯한 각계 인물들로부터 금품을 수수한 혐의로 1심에서 징역 6년을 선고받았다.

이에 전성배 씨는 항소했고, 민중기 특검팀은 27일 서울고법 형사13부(재판장 김무신) 심리로 열린 항소심 결심공판에서 전 씨에게 징역 2년에 추징금 1억 원을 추가로 선고해달라고 요청했다. 특검팀은 특히 1심에서 무죄 판결을 받은 정치자금법 위반 혐의에 대해 집중적으로 공세를 펼치며, 전 씨의 행위가 단순한 개인적인 금품 수수를 넘어 정치적 영향력을 행사한 불법 행위라고 주장했다. 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의에 대해서는 1심 판결인 징역 6년과 추징금 1억 8000여만 원을 그대로 유지해달라고 요청했다.

전성배 씨는 2022년 4월부터 7월 사이 김건희 여사와 공모하여 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬백 2개와 그라프 목걸이 등 총 8300만 원 상당의 금품을 수수한 혐의로 기소되었다. 또한, 같은 해 제8회 지방선거 당시 윤석열 대통령 부부와의 친분을 과시하며 박창욱 경북도의원 후보의 공천을 도와주는 대가로 현금 1억 원을 받은 혐의도 함께 받고 있다. 1심 재판부는 전성배 씨가 통일교 측으로부터 명품을 받은 혐의는 유죄로 인정하여 징역 6년과 추징금 1억 8000여만 원을 선고했지만, 전성배 씨가 공식적인 ‘정치활동을 하는 자’가 아니라는 이유로 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.

이러한 1심 판결에 대해 특검팀은 전성배 씨가 윤석열 대통령 당선을 위한 선거운동 조직 구성을 주도하고, 지방선거에서 공천 청탁을 통해 국민의힘 원내대표에게 영향력을 행사했다는 점을 강조하며, 1심이 전성배 씨의 정치적 영향력을 제대로 평가하지 못했다고 비판했다. 특검팀은 또한 공식 직책 유무와 관계없이 실제 행위가 정당 공천에 영향을 미치는 경우 이는 정치활동에 해당한다고 주장하며, 1심의 무죄 판결이 부당하다고 강조했다. 전성배 씨는 1심에서 유죄로 인정된 알선수재 혐의에 대해서도 계속해서 부인하고 있다.

그는 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬 가방 등을 받아 김건희 여사 측에 전달한 사실은 인정하지만, 이는 대가성이 없는 단순한 선물이었다고 주장하고 있다. 전성배 씨는 최후진술에서 울먹이는 목소리로 재판부에 선처를 호소하며, “종교인으로서 본심을 잃고 우쭐거리는 마음과 자신의 예언이 맞았다는 자만심에 빠져 큰 잘못을 저질렀다”고 반성하며, “선처를 해주신다면 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 하겠다”고 말했다. 전성배 씨의 선고공판 기일은 다음 달 21일로 예정되어 있으며, 항소심 재판 결과에 따라 그의 법적 운명이 결정될 것으로 보인다.

이번 사건은 고위층과의 연루 의혹과 정치자금의 불법적인 영향력 행사에 대한 논란을 불러일으키며 사회적으로 큰 관심을 받고 있다. 특히 김건희 여사와의 관계가 핵심 쟁점으로 부각되면서, 향후 수사 및 재판 과정에서 추가적인 진실이 밝혀질지 귀추가 주목된다. 또한, 이번 사건은 정치자금법 위반에 대한 처벌 강화 및 투명성 확보의 필요성을 다시 한번 강조하는 계기가 될 것으로 예상된다





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