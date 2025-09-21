건진법사 수사 관련 검찰개혁 입법청문회…위증 의혹 제기 및 수사 확대

국회 법제사법위원회 청문회에서 '건진법사' 전성배씨 수사 관련 검찰 수사관들의 위증 의혹이 제기되어 경찰 수사로 이어진다. 압수물 관리 부실과 허위 진술 혐의에 대한 수사가 진행될 예정이며, 이재명 대통령은 상설특검 검토를 지시했다.

지난 5일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회에서 열린 검찰개혁 입법 청문회 에서 서울남부지검에서 건진법사 전성배씨 관련한 수사를 담당했던 검사들과 압수수색 증거품인 ‘ 관봉권 ’을 관리했던 검찰 수사관들이 출석하여 진실 공방이 벌어졌다. 이 자리에는 김정민 서울 남부지검 수사관, 박건욱 대구지검 인권보호관(전 서울남부지검 부장검사), 이희동 부산고검 검사(전 서울남부지검 1차장 검사), 남경민 서울남부지검 수사관 등이 참석했다. 김경호 변호사(법률사무소 호인)는 이 사건을 경찰에 고발했으며, 오는 24일 고발인 조사를 받을 예정이다. 경찰은 김 변호사가 있는 대전으로 출장 조사를 진행할 계획이다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 16일 서울남부지검 압수계 소속 김정민 수사관과 남경민 수사관을 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로 수사해달라는 고발장을 접수했다.

이는 김 변호사가 지난 5일 국회 법제사법위원회에서 열린 검찰개혁 입법청문회에서 김 수사관과 남 수사관이 ‘증언을 사전에 조율했고, 허위 사실을 진술했다’고 주장한 데 따른 것이다. 김 변호사는 두 사람이 ‘건진법사’ 전성배씨 수사에서 발견된 관봉권의 띠지를 분실한 경위에 대해 “기억나지 않는다”고 답한 것이 위증이라고 지적했다. 이들이 사전에 작성한 메모에는 ‘남들 다 폐기해, XX들아', '폐기→나 몰라', ‘지시 X’ 등의 문구가 적혀 있어 논란이 더욱 거세지고 있다. 국회증언감정법은 증인이 국회에 출석하여 선서 후 허위 진술을 할 경우 1년 이상 10년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있다.\서울남부지검은 건진법사 전성배씨 사건을 수사하면서 지난해 12월 전씨의 집을 압수수색하여 5000만원 상당의 관봉권을 포함한 현금 뭉치를 확보했다. 하지만 수사 과정에서 관봉권 띠지와 스티커 등이 유실된 사실이 뒤늦게 알려지면서 검찰의 부실 수사 의혹이 제기되었다. 이로 인해 이재명 대통령은 정성호 법무부 장관에게 ‘상설특검 등의 방안을 검토해보라’고 지시하며 사안의 심각성을 강조했다. 현재 진행 중인 수사 상황과 관련된 증언들의 진위 여부, 그리고 증거 관리의 적절성 등이 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다. 또한, 관봉권의 유실 경위와 관련한 검찰 수사관들의 진술이 허위인지 여부를 밝히는 데 수사의 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 이번 사건은 검찰개혁의 필요성을 다시 한번 강조하며, 검찰의 수사 과정에서의 투명성과 책임성을 확보해야 한다는 사회적 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 예상된다. 사건의 결과에 따라 검찰의 신뢰도에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 향후 검찰 수사의 방향에도 적지 않은 변화를 가져올 수 있을 것으로 전망된다.\이번 검찰개혁 입법청문회는 검찰의 부실 수사 의혹과 관련된 핵심 증거인 관봉권 띠지 분실 사건을 중심으로 진행되었다. 청문회에 출석한 증인들의 증언 내용과 증거 자료의 일치 여부가 중요한 쟁점이 되었으며, 특히 증언의 진실성을 뒷받침할 증거 확보가 시급한 상황이다. 김경호 변호사의 고발과 경찰 수사 진행은 사건의 진실 규명을 위한 중요한 발걸음이 될 것으로 예상된다. 경찰은 압수물 관리 부실 및 위증 혐의에 대한 수사를 통해 사건의 실체를 밝히고, 관련자들의 책임을 묻기 위해 노력할 것이다. 또한, 이재명 대통령의 상설특검 검토 지시는 사건의 공정하고 객관적인 해결을 위한 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 상설특검이 도입될 경우, 독립적인 수사를 통해 검찰의 부실 수사 의혹을 해소하고, 국민의 신뢰를 회복하는 데 기여할 수 있을 것이다. 이번 사건은 검찰의 수사 과정의 투명성을 확보하고, 책임성을 강화하는 계기가 될 것으로 보인다. 수사 결과에 따라 검찰의 운영 방식 및 제도 개선에 대한 논의가 활발하게 이루어질 것으로 예상되며, 검찰개혁을 위한 다양한 정책들이 추진될 수 있을 것이다. 사건의 전개 과정과 결과에 대한 국민적 관심이 높아지고 있으며, 검찰의 투명하고 공정한 수사를 통해 진실이 밝혀지기를 기대하고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

검찰개혁 건진법사 청문회 위증 수사 관봉권 압수수색

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인