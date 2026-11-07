건보공단 분리과세 소득 보험료 부과 추진으로 국민 불안 고조

국민건강보험공단이 분리과세 소득과 ISA, 사적연금 등에 대한 보험료 부과를 추진하며 금융 투자자들의 큰 논란과 우려를 사고 있다. 구체적인 기준과 시기는 미정 상태이다.

국민건강보험공단 이 미부과되는 분리과세 소득에 대한 건강보험료 부과를 공식 추진한다고 밝혔다. 최근 국회 보건복지위원회에 제출한 주요 업무 추진현황을 통해 이 같은 내용이 공개되면서, 은퇴 준비를 위해 ISA 나 사적연금 에 자산을 쌓아둔 직장인과 노년층 사이에서 불안감이 빠르게 확산되고 있다.

분리과세 소득 보험료 부과 추진 배경

국민건강보험공단은 소득이 존재함에도 과세 방식의 차이로 인해 건강보험료가 면제되는 사각지대를 해소하는 것이 핵심 목표라고 설명했다. 분리과세는 특정 소득을 다른 소득과 합산하지 않고 별도로 세금을 부과하는 제도로, 일반적으로 원천징수로 세금을 납부하면 납세 의무가 종료되는 것이 일반적이다.

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하지만 세금은 부과되더라도 건강보험료 산정에서는 제외되는 경우가 다수 존재한다. 대표적으로 일용근로소득이 이에 해당한다. 일용근로자는 일당에서 15만원을 공제받은 후 일정한 세율을 적용받아 세금을 내지만, 원칙적으로 지역가입자의 건강보험료 산정 기준에는 반영되지 않는다.

이로 인해 여러 사업장을 오가며 상당한 소득을 올린 이라도 다른 자격 요건을 충족하면 가족의 건강보험 피부양자로 등록되어 별도의 보험료를 부담하지 않을 수 있다. 공단은 이처럼 소득의 종류와 과세 방식에 따라 보험료 부담 차이가 발생하는 구조적 불평등을 개선할 필요성을 제기했다.

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ISA와 사적연금 대상 포함 논란

현재 가장 민감한 쟁점은 노후 대비를 위한 금융상품인 ISA와 사적연금 소득의 포함 여부이다. 현재 일반적인 이자 및 배당소득은 연간 합계가 1000만원을 초과해야 건강보험료 산정에 반영된다. 반면 개인종합자산관리계좌(ISA)의 비과세·분리과세 소득이나 연금저축, 퇴직연금 등 사적연금에서 발생하는 소득은 현행 체계상 제외되고 있다.

또한 강연료나 원고료 등의 분리과세 기타소득 역시 건강보험료 산정에서 누락되는 경우가 많다. 공단은 고령화로 인해 의료비 지출이 급증하는 상황에서 건강보험 재정의 건전성을 유지하기 위해서는 보험료 부과 대상 소득 범위를 넓혀야 한다고 강조한다.

연금저축과 개인형 퇴직연금(IRP)은 세액공제 혜택과 낮은 연금소득세율 등 정부로부터 세제 혜택을 받아 장려되는 상품이다. ISA 역시 일정 한도까지는 비과세 혜택을 주고, 초과분에는 일반 금융소득보다 낮은 세율로 분리과세한다. 이러한 절세 혜택을 받은 상품에 건강보험료까지 부과될 경우, 노후 생활비로 사용 가능한 실질 금액이 줄어들 수 있어 금융권에서는 정책 취지와 맞는지 신중하게 검토해야 한다고 주장한다.

반면에 소득 수준이 동일하다면 과세 방식과 무관하게 비슷한 보험료를 부담하는 것이 형평성에 부합한다는 반론도 제기된다. 고액의 금융소득을 올림에도 분리과세 혜택을 통해 건강보험료 부담을 피하는 사례가 지속되는 것은 공정하지 않다는 의견이다.

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전문가 조언 및 향후 전망

전문가들은 구체적인 제도 개편안이 아직 확정되지 않았으므로, 서둘러 연금이나 ISA 계좌를 해지할 필요는 없다고 권고한다. 모든 분리과세 소득이 일괄적으로 부과될지, 아니면 일정 금액 초과분부터 적용될지에 따라 실제 부담 수준은 크게 달라질 수 있기 때문이다.

특히 연금저축과 IRP는 중도 해지 시 기존에 받은 세제 혜택을 반환해야 하므로, 세금 부담이 오히려 증가할 수 있어 주의가 필요하다. 은퇴를 앞둔 직장인들은 국민연금, 사적연금, 이자 및 배당소득 등 예상 소득을 사전에 점검하고 피부양자 자격 유지 가능성을 미리 확인하는 것이 중요하다.

국민건강보험공단은 보험료 부담의 공정성 확보와 국민의 실제 부담 수준을 종합적으로 고려하여 제도 개선을 추진할 계획이다. 구체적인 부과 대상, 기준, 시행 시기는 아직 확정되지 않은 상황으로, 추가적인 논의와 안내가 이어질 예정이다.