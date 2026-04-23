건강보험 부정 청구 처벌 강화…최대 5배 과징금 부과

건강보험 부정 청구에 대한 처벌이 강화되어 부당이득금 전액 환수 및 최대 1년의 업무정지, 최대 5배 과징금 부과될 예정입니다. 보건복지부는 현지조사 강화, 자율시정 유도, 신고포상금 제도 확대 등을 통해 건강보험 재정 누수를 막고 정상 청구 문화를 정착시킬 계획입니다.

앞으로 의료기관의 건강보험 부정 청구에 대한 처벌이 대폭 강화될 예정이다. 보건복지부 는 건강보험 재정 누수를 막기 위해 거짓 또는 부당하게 건강보험 을 청구하는 요양기관 에 대해 부당이득금 전액 환수와 더불어 최대 1년의 업무정지 처분을 내릴 계획이다.

업무정지가 어려운 경우에는 부당금액의 최대 5배에 달하는 과징금이 부과될 수 있으며, 이는 막대한 재정적 부담으로 이어질 수 있다. 예를 들어 20억 원을 부당 청구했을 경우 최대 100억 원의 과징금이 추가되어 총 120억 원을 부담해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 강력한 제재는 건강보험 재정의 건전성을 확보하고, 국민들이 납부하는 보험료의 낭비를 막기 위한 조치이다. 보건복지부는 현지조사와 처분 강화와 더불어 요양기관의 자율적인 시정 및 신고포상금 제도 확대를 병행하여 '정상 청구 문화'를 정착시키는 데 주력할 것이다.

현재 매월 평균 45곳의 요양기관에 대한 정기 조사를 유지하면서, 하반기에는 조사 인력을 확충하여 기획 조사를 병행할 예정이다. 특히, 실제 진료가 이루어지지 않았음에도 불구하고 진료를 한 것처럼 꾸며 청구하는 '거짓 청구'는 전체 부당 청구 금액의 약 30%를 차지하는 주요 문제점으로 지목되어 집중 점검 대상이 될 것이다. 입원 및 외래 일수 부풀리기, 비급여 진료 후 이중 청구, 실제 시행하지 않은 치료나 약제비 청구 등 다양한 적발 사례가 있으며, 보건복지부는 사전 분석을 통해 적발 가능성이 높고 금액 규모가 큰 유형을 선별하여 조사 효율성을 높일 계획이다.

또한, 건강보험심사평가원에 인공지능(AI) 기반의 부당 청구 감지 시스템을 구축하여 부정 청구 감지의 정확성을 높이는 데에도 힘쓸 것이다. 거짓 청구가 확인된 기관은 행정 처분뿐만 아니라 형사 고발 대상이 될 수 있으며, 부당 청구 금액이 1500만 원 이상이거나 비율이 20% 이상인 경우에는 기관 명단과 위법 사실이 공개될 수 있다. 단순 실수로 인한 부당 청구에 대해서는 자율 점검을 통해 환수 조치만 하고 행정 처분은 면제하여 요양기관의 부담을 완화하는 동시에, 재발 방지를 위한 5년간의 모니터링을 실시할 예정이다.

또한, 진료 단계부터 올바른 청구가 이루어지도록 교육과 홍보 등 사전 예방 활동을 확대하고, 사전 예방 활동에 참여한 기관 중 36.6%에서 청구 행태 개선이 확인된 효과를 바탕으로 방사선 영상진단료와 비침습적 지혈 치료재료 등을 중심으로 사업을 지속적으로 추진할 것이다. 신고 활성화를 위한 포상금 제도의 상한을 최대 30억 원까지 상향하고, 홍보와 절차 개선을 통해 내부 고발 등 사회적 감시를 확대할 계획이다.

권병기 건강보험정책국장은 국민 건강보험의 건전성을 유지하고, 거짓·부당 청구 없는 정상적인 청구 문화를 정착시키기 위해 실효적인 조사와 처분을 통해 노력할 것이라고 강조하며, 요양기관 스스로 개선할 수 있는 기회를 제공하고 건전한 청구 문화에 기여한 모범적인 요양기관에 대해서는 인센티브를 제공하는 방안을 적극적으로 검토할 것이라고 덧붙였다. 이러한 종합적인 대책을 통해 건강보험 재정의 안정성을 확보하고, 국민들이 안심하고 건강보험을 이용할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다





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