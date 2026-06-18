중년 여성에게 흔히 나타나는 피로, 불면, 체중 변화 같은 증상이 갱년기와 갑상선 질환 중 어떤 것인지를 혈액검사를 통해 명확히 구분하는 것이 중요하다. 이번 기사에서는 산성에 대비해 혈액검사를 권장하고, 갑상선 질환 치료와 해조류 섭취에 관한 전문가의 조언을 소개한다.

갱년기와 갑상선 질환의 증상은 겹치는 경우가 많아 영민한 평정이 필요한 시점이다. 여성의 피로, 불면, 체중 변화 같은 증상은 갱년기를 먼저 떠올리게 되지만, 갑상선 기능 이 저하되거나 과다해도 비슷한 증상이 나타날 수 있다.

인제대학교 일산백병원의 내분비내과 전문의 손서영 교수는 이러한 오해가 빈번하게 일어난다고 말하며, 실제로 차주권을 앉혀 놓고 바로 혈액검사를 통해 진단하는 것이 가장 권장된다. 요요한 체중 변화를 단순히 나이가 든 것이라고 넘기는 경우가 많지만, 갑상선 호르몬이 체내 에너지 대사를 조절하므로 이 신호를 무시하면 뒤늦게 치료가 필요해지는 상황이 발생할 수 있다. 갑상선기능항진증에서는 대사가 과잉당해 체중이 감소하고, 반대로 갑상선기능저하증에서는 대사가 감소해 체중이 증가한다는 것이 확인된다.

이러한 기초적 대사변화는 국제 연구에서도 입증되었으며, 체액저류와 같은 부작용이 체중 증가에 한몫한다는 보고가 있다. 음식 섭취와 갑상선 건강도 밀접한 연관을 갖는다. 해조류가 풍부한 요오드를 함유하고 있어 일반적인 식생활에서는 크게 대concern 하는 문제가 되지 않는다는 전문의의 말이 있다. 그러나 방사성요오드 치료를 준비하거나 갑상선 질환 환자라면 한시적으로 요오드 섭취를 조절하도록 의료진과 상의하는 것이 바람직하다.

또한, 음식을 제한하기보다는 정확한 진단과 정기 추적검사, 적절한 치료가 궁극적으로 훨씬 더 중요하다고 강조한다. 이를 통해 피로감과 체중 변화를 단순 노화나 갱년기로 과소평가하는 실수를 방지할 수 있다. 갑상선 질환을 진단받은 뒤 가장 흔히 묻는 질문은 '평생 약을 복용해야 할까'이다. 손 교수는 치료 기간은 질환 종류에 따라 다르며, 갑상선기능저하증은 장기적으로 호르몬 보충이 필요할 수 있지만, 일시적 갑상선염으로 인한 기능 이상은 회복 후 감소하거나 중단이 가능하다고 설명했다.

반대로, 갑상선기능항진증의 경우 약 2년치 치료로 관해에 이르게 되는 환자도 있지만 재발로 인한 추가 치료가 필요한 경우가 있다. 가장 중요한 것은 치료를 중단하지 않고 의료진과 상의하며 꾸준히 추적 관리하는 것이라고 밝혔다. 이러한 정보를 토대로 중년 여성은 갱년기 증상으로 시작된 피로, 불면, 체중 변화 등이 지속된다면 혈액검사를 통해 갑상선 기능을 먼저 확인해 보는 것이 좋다. 혈액검사는 비교적 간단하면서도 진단적 가치를 지니고 있어, 증상이 애매할 때 초기의 가장 확실한 판단 기준이 된다.

손 교수는 정기적인 혈액검사를 통해 호르몬 수치를 모니터링하고, 필요 시 약물 용량을 조정하는 것이 좋은 치료 방침이라고 강조했다. Accordingly, 피로와 체중 변화를 단순 노화나 갱년기로 단정짓지 말고 전문 의료 진료를 받으면서 건강 관리를 철저히 하는 것이 필요하다





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