개인정보보호위원회, 쿠팡 3300만 건 개인정보 유출 사안 심의…사상 최대 과징금 부과 가능성

개인정보보호위원회가 10일 전체회의를 열어 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건에 대한 제재를 논의한다. 3367만 건의 정보가 유출된 만큼, 현행법상 최대 매출 3%까지 과징금을 물을 수 있어 약 1조 3600억 원의 사상 최대 벌금이 부과될 수도 있다. 쿠팡은 위원회 결정에 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔으나, 업계에서는 높은 과징금이 예상된다.

개인정보보호위원회 가 10일 서울 정부서울청사에서 쿠팡에 대한 제재 안건을 심의하는 전체회의를 개최한다. 이는 3300만 건 이상의 개인정보 유출 사건과 관련된 조치로, 사상 최대 규모의 과징금 부과 여부에 관심이 집중되고 있다.

앞서 과학기술정보통신부와 민간 합동조사단은 2월에 발생한 쿠팡 개인정보 유출 사고 조사 결과를 발표했으며, '내 정보 수정 페이지'의 취약점을 통해 사용자 이름과 이메일 주소 등 3367만 건의 개인정보가 유출된 것으로 확인되었다고 밝혔다. 이후 개인정보보호위원회는 4월에 쿠팡에게 개인정보보호법 위반 사실과 의결 예정안을 담은 사전통지를 보냈고, 쿠팡은 의견 제출 기한 연장을 요청한 후 소명자료를 제출했다. 쿠팡은 제출 자료에서 위원회의 대부분 결정 내용에 동의하기 어렵다는 입장을 나타낸 것으로 알려졌다.

업계에서는 유출 규모를 고려할 때 쿠팡이 사상 최대 행정 과징금을 부과받을 가능성이 있다는 관측이 나온다. 현행 개인정보보호법은 개인정보 유출 시 매출의 최대 3%까지 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 쿠팡은 전자공시시스템을 통해 작년 매출이 45조 5000억 원이라고 공시했는데, 이를 단순 적용하면 법정 최고 과징금은 약 1조 3637억 원에 달한다. 지금까지 개인정보보호위원회가 부과한 과징금 중 가장 큰 규모는 작년 SK텔레콤 USIM 정보 유출 사건 때의 1348억 원이었다





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