개미 역매수 돌입, 삼성전자·SK하이닉스 주가 급락 속 4조원 순매수

삼성전자와 SK하이닉스 주가 급락에 개인투자자가 4조 1577억원을 순매수하며 역매수 행세를 보이고 있다. 증권가는 바닥 단정을 피하며 신중한 대응을 권고한다.

한국 증시를 이끄는 핵심 반도체 종목인 삼성전자 와 SK하이닉스 의 주가가 급락하는 국면에서 개인투자자 들의 역매수 행렬이 활발하게 전개되고 있다. 7일 한국거래소 에 따르면 개인투자자 는 이달 초부터 주가 하락세를 역으로 활용해 대규모 순매수 를 기록하며 시장 변동성에 대응하고 있다.

구체적으로 개인은 지난 5월 2일 5월 6일 동안 삼성전자 1조 9492억원, SK하이닉스 2조 2085억원어치를 순매수했다. 이 두 주요 반도체 우량주를 합산한 총 순매수 규모는 4조 1577억원에 달한다. 이는 전주인 5월 26일부터 5월 30일까지 개인이 두 종목에 대해 각각 9070억원, 9100억원의 순매도를 기록한 것과 정면으로 대조되는 결과다.

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상승기 매도 하락기 매수 역전된 매매 패턴

개인투자자들의 이러한 매매 방향 전환은 두 종목 주가의 강한 등락 곡선과 밀접한 연관이 있다. 지난 5월 26일부터 5월 30일까지 삼성전자 주가는 4.41%, SK하이닉스는 11.04% 상승하며 개인은 이때 주가 상승을 틈타 매도 물량을 방출했다. 반대로 이번 주 초인 5월 30일 22만 5000원에서 5월 6일 18만 8700원으로 급락한 삼성전자와, 같은 기간 141만 8000원에서 113만 2000원으로 20.17% 떨어진 SK하이닉스 주가에 맞춰 개인은 오히려 대거 매수에 나섰다.

특히 주가가 가장 크게 동반 하락했던 5월 5일 하루 동안 개인은 삼성전자 7.57%, SK하이닉스 9.46%의 급락 속에서 두 종목에 2조 1178억원어치를 집중 매수했다. 이러한 역매수 흐름은 단순 주식뿐만 아니라 레버리지 상장지수펀드(ETF)에서도 동일하게 관찰되었다. 개인은 직전 주 삼성전자선물단일종목레버리지와 SK하이닉스선물단일종목레버리지를 각각 3억 5700만원, 6억 8000만원 순매도했으나, 이번 주에는 이를 2억 500만원, 7억 7200만원 순매수로 반전시켰다.

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레버리지 ETF 동향과 투자 위험성 분석

레버리지 상품의 매수 전환은 단기적으로 주가 반등 시 수익을 창출할 수 있는 역추세 매매 전략의 일환으로 해석되지만, 내포된 리스크도 무시할 수 없다. 레버리지 상품을 함께 담을 경우 같은 반도체주에 위험이 한층 더 집중되므로, 하락장이 장기간 이어질 경우 새로 매수한 물량의 손실이 가속화될 수 있다. 증권가 전문가들은 이러한 상품들의 특성을 고려할 때 무분별한 추세가 아닌, 신중한 접근이 필요하다는 견해를 피력하고 있다.

양지환 대신증권 애널리스트는 "지수는 과매도 구간에 진입했지만 헤지펀드의 손절매와 청산 등 수급 위협이 해소됐다고 보기 어렵다"며 바닥 단정을 내리는 것을 경계했다. 그는 현시점에서는 매도 물량에 동참하기보다 기다리는 것이 적절하며, 현금을 보유한 투자자는 신중하게 분할 매수하는 전략이 필요하다고 조언했다.

증권가 권고와 향후 시장 전망

증권가에서는 매도 압력이 여전하다는 점을 고려하여 단기 반등을 노린 공격적인 매수에는 경계심을 유지해야 한다는 입장이다. 개인투자자들의 대규모 순매수가 장세 전환의 신호탄이 될 수 있다는 기대감이 존재하지만, 기관 및 외국인 수급의 움직임과 함께 헤지펀드의 포지션 정리가 완전히 마무리되지 않은 상태이므로 시장 변동성은 여전히 높을 전망이다. 따라서 투자자들은 개인의 매매 패턴만 맹신하기보다는 종합적인 수급 지표와 전문가의 조언을 참고하여 현명한 포트폴리오 관리를 이어가야 할 것으로 보인다.