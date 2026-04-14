개그맨 이진호 뇌출혈 후 회복…불법 도박·음주운전 혐의도

뇌출혈로 쓰러진 개그맨 이진호가 다행히 의식을 회복하고 건강이 호전되고 있다. 슈퍼주니어 강인의 119 신고가 결정적인 역할을 했으며, 동시에 불법 도박 및 음주운전 혐의로 검찰에 송치된 사실도 알려졌다.

개그맨 이진호 . 뉴스1 뇌출혈 로 쓰러진 개그맨 이진호 (40)를 119에 최초 신고한 신고자가 그룹 슈퍼주니어 출신 강인(본명 김영운·41)으로 알려졌다.

14일 방송계에 따르면, 강인은 지난 1일 이진호와 통화하던 중 전화가 끊기자 여러 차례 다시 전화를 걸었다. 계속 연결이 되지 않자 그는 긴급 상황을 우려해 119에 신고했다. 이진호는 당시 갑작스러운 뇌출혈 증상으로 쓰러진 상태였다.

강인의 신고로 다행히 골든타임을 넘기지 않은 이진호는 곧바로 서울의 한 병원으로 옮겨졌다. 중환자실에서 집중 치료를 받은 그는 의식을 회복한 상태로, 조금씩 차도를 보이는 것으로 전해졌다. 이진호의 지인은 “지난 10일 중환자실에서 일반 병실로 옮겨 치료를 이어가고 있다”고 했다.

한편 경기 양평경찰서는 불법 도박 혐의를 받는 이진호에 대한 보완수사를 마무리하고, 지난달 중순 사건을 검찰에 불구속 송치한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 이진호는 지난 2024년 10월 SNS를 통해 “2020년부터 인터넷 불법 도박사이트에서 게임을 했고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”며 자신의 불법도박 사실을 털어놨다.

이후 한 네티즌이 국민신문고를 통해 이진호의 상습도박, 사기 혐의 수사 의뢰를 접수하면서 사건이 본격화됐다. 내사를 거쳐 사건을 수사한 강남경찰서는 한 차례의 보완수사를 거쳐 지난해 9월 이진호를 서울중앙지검에 불구속 송치했다. 서울중앙지검은 이진호의 거주지 관할인 수원지검 여주지청으로 사건을 이송했다. 수원지검 여주지청도 해당 사건의 혐의 입증 부분에 대한 보완수사를 경찰에 요구하면서 양평경찰서에서 보완수사가 진행됐다.

이진호는 음주운전 혐의로도 검찰에 넘겨진 상태다. 그는 지난해 9월 24일 새벽 술을 마신 채 인천에서 주거지가 있는 경기 양평군 양서면까지 약 100㎞를 운전한 혐의를 받는다. 당시 그의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08％ 이상이었던 것으로 조사됐다. 이진호는 경찰 조사에서 혐의를 인정했다.

뇌출혈로 쓰러진 개그맨 이진호의 건강 회복 소식과 함께 불법 도박 및 음주운전 혐의로 인한 검찰 송치 소식이 동시에 전해지면서 대중의 관심이 집중되고 있다. 특히 이진호의 생명을 구한 은인으로 밝혀진 강인의 신속한 119 신고가 주목받고 있다. 갑작스러운 뇌출혈로 쓰러진 이진호는 골든타임을 놓칠 위기에 처했지만, 강인의 빠른 판단과 신고 덕분에 생명을 구할 수 있었다.

현재 이진호는 의식을 회복하고 건강이 호전되고 있으며, 중환자실에서 일반 병실로 옮겨져 치료를 받고 있다. 이진호의 뇌출혈 발병 원인에 대한 정확한 정보는 아직 밝혀지지 않았지만, 건강 회복에 대한 긍정적인 소식이 전해지면서 팬들의 응원과 격려가 이어지고 있다. 또한, 이진호의 불법 도박 및 음주운전 혐의에 대한 경찰 수사 결과와 검찰의 최종 판단에도 관심이 쏠리고 있다.

이진호는 2020년부터 인터넷 불법 도박에 손을 댔으며, 감당하기 어려운 빚을 지게 되면서 자신의 잘못을 공개적으로 시인했다. 이후 경찰 조사를 통해 혐의를 인정했으며, 검찰에 불구속 송치된 상태다. 음주운전 혐의 또한, 이진호는 지난해 9월 새벽 음주 상태로 약 100km를 운전한 혐의를 받고 있으며, 당시 혈중알코올농도가 면허 취소 기준을 초과한 것으로 드러났다. 이 또한 경찰 조사에서 혐의를 인정했다.

이진호의 건강 회복과 함께 불법 행위에 대한 처벌, 그리고 향후 활동 재개 여부 등 다양한 측면에 대한 관심이 쏠리고 있다. 이진호는 개그계에서 활발한 활동을 펼쳐온 만큼, 그의 건강 회복과 성공적인 복귀를 바라는 팬들의 기대가 크다. 이번 사건을 통해 이진호는 자신의 잘못을 깊이 반성하고, 앞으로 더욱 성숙한 모습을 보여줄 것을 다짐해야 할 것이다. 그의 건강 회복을 기원하며, 앞으로의 활동을 응원한다. 개그맨 이진호의 건강 회복을 기원하며, 그가 겪고 있는 어려움을 극복하고 다시 대중 앞에 건강한 모습으로 나타나기를 바란다





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