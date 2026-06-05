같은 나이, 다른 시설: 보호종료 청년 선우와 은지의 이야기

보호종료아동 선우와 은지는 같은 나이지만 각기 다른 시설 환경에서 자랐다. 선우는 소규모 가정형 시설에서 사랑을 받았고, 은지는 대규모 집단시설에서 힘든 시간을 보냈다. 퇴소 후 자립정착금 격차와 원가정과의 관계 등 다양한 어려움을 겪으며 자립해나가는 과정을 담았다.

선우(22)는 태어나자마자 부모 손에 이끌려 경기 이남의 한 아동양육시설에 들어갔다. 경제적 어려움 때문이었다. 그곳은 종교 법인이 운영하는 소규모 가정형 시설로, 방 하나에 2~3명이 지내고 복지사들이 가족처럼 돌봤다.

선우에게 시설은 따뜻한 기억만 남은 공간이다. 반면 은지(22)는 7살 때 아버지가 돌아가신 후 할머니가 더 나은 환경을 바라며 서울의 대규모 아동복지시설로 보냈다. 7층 건물에 80~90명이 생활했고, 한 방에 10~15명이 함께 지냈다. 은지는 경력 많은 복지사들, 이른바 '고인물 이모들'에게 위축되곤 했다. 같은 나이, 같은 지원을 받지만 두 사람이 기억하는 시설은 전혀 달랐다.

선우는 시설에서 충분한 사랑을 받아 부모를 찾고 싶다는 생각조차 해본 적이 없다. 반면 은지는 할머니가 정기적으로 방문했지만, 매번 헤어질 때 울었다. 은지는 시설 출신임을 숨기기 위해 중학교 때 다른 특성화고를 선택했고, 지금도 대학 친구들에게 말하지 않는다. 한 번은 가장 친했던 친구에게 고백했더니 친구가 불쌍하다며 울었던 기억이 평생 남았다.

선우는 부모와 법적으로 단절돼 가족관계등록부에 부모가 없지만, 은지는 할머니와 고모의 돌봄을 받으며도 친모의 행방을 모른다. 게다가 고등학교 때 자신의 아버지가 친아버지가 아니라는 사실을 알게 됐지만, 할머니에게 말하지 못한 비밀로 남겨두고 있다. 퇴소 후 자립정착금은 지역별로 차이가 났다. 선우는 지방에서 1000만 원을 받았고, 은지는 서울에서 2000만 원에 디딤씨앗통장 2000만 원을 더해 총 4000만 원을 받았다.

이 격차는 지방이양사업의 구조적 문제다. 또한 퇴소 후 원가정이 자립자금을 요구하는 경우도 있다. 은지는 같은 시설 출신 언니가 아버지의 수술비 요구를 거절한 사례를 전했다. 자립정착금은 법적으로 반환 의무가 없지만, 실제로는 원가정의 청구서가 되기도 한다.

선우와 은지는 각자의 방식으로 자립을 준비했지만, 국가의 지원은 퇴소 후에도 원가정과의 관계나 금전 문제까지 관리하지 못한다. 결국 시설 형제들이 서로의 안전망이 되고, 22살의 청년들은 혼자 부딪혀야 한다. 선우가 자란 소규모 시설과 은지가 자란 대규모 시설의 차이는 아동복지법이 명시한 '가정과 유사한 환경'의 현실을 보여준다. 어떤 시설에 배치되느냐는 아이가 선택하지 않았지만, 그 결과는 평생을 좌우한다





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