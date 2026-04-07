강훈식 대통령 특사, 중동 에너지 위기 대응 위해 카자흐스탄 등 출국

강훈식 대통령 비서실장이 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안정 문제를 해결하기 위해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문한다. 대통령 특사 자격으로 파견되어 원유 및 나프타 확보에 주력하며, 핵심 품목 수급 안정화, 호르무즈 해협 내 선박 안전 확보에도 힘쓸 예정이다. 정부는 실시간 수급 관리 시스템 가동, 가짜 뉴스 대응 등 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 국민들의 협조를 당부했다.

강훈식 대통령 비서실장이 7일 오후 이재명 대통령의 '전략경제협력 대통령 특사 ' 자격으로 다시 출국, 중동 상황 악화에 따른 에너지 수급 안정을 위해 카자흐스탄 , 오만, 사우디아라비아 를 방문할 예정이다. 이번 출국은 미국-이스라엘-이란 전쟁 발발 후 아랍에미리트(UAE)를 방문해 원유 2400만 배럴 확보 등의 성과를 거둔 지 21일 만이다. 강 실장은 이날 오전 브리핑을 통해 정부가 에너지 수급, 석유 제품, 의약품 등 국민 생활 필수 품목의 수급과 가격 안정을 위해 총력을 기울이고 있다고 밝혔다. 그는 중동 전쟁의 여파가 예상보다 길어질 수 있음을 언급하며, 민생경제에 미치는 영향을 최소화하고 필수 품목의 안정적인 공급을 확보하는 것이 시급하다고 강조했다. 이를 위해 원유 및 나프타 대체 공급선 확보가 절실하다고 역설했다.

강 실장은 이번 특사 방문이 실질적인 성과로 이어지도록, 석유 및 나프타 구매 기업과의 긴밀한 협력을 약속하고, 유조선 및 운반선의 국내 항구 도착 전까지 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 특히, 이번 방문에서는 단순히 정부 고위급의 말잔치로 끝나는 것이 아니라, 실제 석유 및 나프타 구매를 담당하는 기업들과 긴밀히 협력하고, 유조선 및 운반선이 국내 항구에 도착하기 전까지 필요한 지원을 아끼지 않을 것이라고 강조했다. 그는 주요 핵심 품목의 수급 및 가격 동향을 '실시간 신호등 시스템'으로 점검하며, 70여 개 품목의 재고, 공급, 가격 수준을 파악하여 필요 시 행정 조치를 취하고 있다고 설명했다. 의약품, 의료기기 등 수급 불안이 제기된 품목에 대해서는 원료 공급, 시장 교란 행위 근절을 위한 신고센터 운영, 행정지도 등을 통해 적극적으로 대응하고 있다고 덧붙였다. 강 실장은 호르무즈 해협 내 한국 국적 선박 26척과 관련하여 선원 안전을 최우선으로 고려하며, 선사의 입장과 국제 협력 구도를 고려하여 안전한 해협 통과 방안을 마련하고 있다고 밝혔다. 그는 '일본(선박)은 나왔는데 우리나라는 뭐하냐'는 식의 경쟁적인 보도는 국익에 도움이 되지 않는다고 강조하며, 정부의 노력을 믿고 협조해 줄 것을 당부했다. 그는 또한, 에너지 절약에 동참하고 가짜 뉴스 및 조작 정보 유포 행위에 대해 경계할 것을 요청했다. 강 실장은 호르무즈 해협 내 선박 관련 상황에 대해, 탑승 선원들의 안전을 매일 점검하고 있으며, 식량 비축 상황 등 안전 관련 정보를 지속적으로 확인하고 있다고 덧붙였다. 그는 국민들의 안전 보호를 최우선으로 생각하고 있으며, 선원들의 안전을 위해 모든 노력을 기울이고 있다고 강조했다. 현재 호르무즈 해협에는 2천 척 이상의 선박이 정박해 있으며, 이란은 우호국 중심의 통행을 허용하고 있다고 설명했다. 한국은 이란과의 외교 채널을 통해 '적대국'이 아님을 확인했으며, 선원들의 안전을 위해 모든 노력을 다하고 있다고 밝혔다. 강 실장은 정부의 노력을 믿고 일상적인 경제활동을 유지해 줄 것을 당부하며, 에너지 절약에도 적극적으로 참여해 줄 것을 요청했다. 또한, 위기 상황을 틈타 불안감을 조성하는 가짜 뉴스 및 조작 정보 유포에 대해 엄중하게 경고했다. 그는 정부의 모든 노력이 국민들의 안전과 경제 안정을 위한 것이라고 강조하며, 국민들의 협조를 당부했다. 정부는 에너지 수급, 의약품 공급, 선박 안전 등 다양한 분야에서 위기 상황에 대처하기 위해 최선을 다하고 있으며, 국민들의 신뢰와 협조가 중요하다고 강조했다





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