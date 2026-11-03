강훈식 전 비서실장 퇴임, 임광현 새 실장 임명으로 경성라인 강화

강훈식 전 대통령비서실장의 사의로 인한 공백을 임광현 새 실장이 메우며 경성라인 영향력이 확대된다. 임장혁 정치부장의 분석과 비서실장 역할에 대한 심층 평가를 살펴본다.

이재명 대통령 의 비서실장이 교체되는 중요한 변곡점을 맞았다. 지난 9월 21일 강훈식 전 비서실장이 사의를 표명한 지 열흘 뒤, 새 비서실장에 임광현 전 더불어민주당 의원(경기 성남을)이 확정된 것이다. 이로써 민주당 내 주요 인사들은 강 전 실장에 이어 경성라인의 영향력이 더 강화될 것으로 전망하고 있다.

문제해결형 강 전 실장의 499일 행보와 한계

강훈식 전 실장은 이재명 정부 출범 초기인 취임 후 499일 동안 전례 없는 '문제해결형' 비서실장으로서 활약했다. 당시 트럼프 전 미국의 통상 압박과 미-이란 분쟁으로 인한 에너지 수급 위기가 닥치자, 그는 대통령의 특명으로 중동, 유럽, 캐나다 등을 오가며 외교·통상의 최전선에서 막중한 임무를 수행했다. 이 과정에서 정치적 상상력으로 위기를 타개해낸 그의 모습은 이 대통령으로부터 깊은 신뢰를 얻었고, 두 사람 간의 유대감은 화제가 되기도 했다.

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그러나 강 전 실장의 강력한 존재감은 여권 내부에서 일부 거슬림을 자아내기도 했다. 한 여권 인사는 강 전 실장이 '있는 듯 없는 듯'해야 한다는 기존 비서실장의 덕목과 달리 너무 큰 존재감을 드러냈다고 평가했다. 역대 비서실장 중 박정희 정부 시절 김정렴 실장처럼 강력한 컨트롤타워 역할을 했던 사례는 드물었으며, 노무현 정부의 문희상 전 국회의장은 자신을 '병풍'이라 부를 정도로 중립적인 역할을 추구했다.

강 전 실장은 인사·정무·정책 전반에서 영향력이 커졌지만, '집주인'이 아니라는 한계를 노출하기도 했다. 대안 관철에 성공한 경우도 있었으나, 경성라인을 타고 밀려드는 보은 압력을 완전히 차단하지는 못했다. 또한 대통령 미디어 과다 노출로 인한 대량 실점 원인을 알면서도 이를 막지 못했고, 'SNS와 국무회의 생중계를 통한 노출' 문제를 해결하지 못한 것이 아쉬움으로 남았다.

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미국 저널리스트의 비서실장 성공 요건과 임명 현상

미국의 저널리스트 크리스 위플은 저서 '더 게이트키퍼스'에서 비서실장의 성공 조건을 제시한다. 비서실장은 여러 의견을 전달하는 문지기여야 하며, 대통령이 듣기 싫어하는 말을 할 줄 알아야 하고, 대통령으로부터 참모 통제 권한을 가져야 한다는 것이다. 강 전 실장의 경우, 취임 후 급격히 상승하던 평가는 6·3지방선거 전후로 하락세로 전환된 것으로 분석된다.

후임 임광현 새 실장은 지난 4월 29일 국회 운영위원회 국정감사에서 강 전 실장 재임기 인사 참사에 대해 대신 사과하며 데뷔전을 치렀다. 그는 장관 후보자 다섯 명의 낙마 사안을 언급하며 "국민들께 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다. 이로 인해 임 실장은 전임자의 부족했던 점을 채우고 성공한 비서실장으로 남을 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

임광현 실장의 배경과 향후 과제: 경성라인과 신뢰

임광현 새 실장은 강 전 실장보다 더 '집주인'에 가깝다는 점이 주목된다. 현직 국세청장의 깜짝 발탁처럼 보였으나 민주당 내에서는 "놀랍지 않다"는 반응이 많았다. 이는 지난해 5월 이재명 대통령의 당선이 유력하던 시절, 이 의원실과 임 의원실 사이에서 보좌진들의 잦은 내왕이 목격되었기 때문이다. 김현지 제1부속실장이 임 의원에게 각종 인사와 관련한 의견을 구한 정황도 알려져 있다.

두 인물의 신뢰 관계는 2018년 이 대통령이 피선거권 상실 위기에서 구해낸 임광현 의원의 처남, 이승엽 변호사를 매개로 빠르게 형성되었다는 분석이다. 이렇게 탄탄한 신뢰를 바탕으로 임 실장은 현재 30%대 지지율에 갇혀 있는 이 대통령의 지지를 높이는 것이 핵심 과제가 되었다.

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이를 위해 임광현 실장은 위플이 조언한 대로 대통령에게 쓴소리를 할 수 있는 비서실장으로 변모해야 한다. 임장혁 정치부장은 이러한 관점에서 임 실장에게 "SNS와 생중계를 제발 줄이십시오. 충분한 수면을 취하십시오"라고 직접적인 건의를 전달했다. 이는 미디어 노출을 조절하며 정치적 리스크를 관리하라는 충고로 해석된다.