강효상 "대구는 변한다. 김부겸은 이미 승리했다"

강효상 전 의원이 "대구는 변한다. 김부겸은 이미 승리했다"고 말했다. 강 전 의원은 "대구가 국민의힘에 회초리 한 번 들어야 한다. 국민의힘은 대구를 위해 해온 일도 없으면서 또 나섰다. 일을 못하면 바꾸는 것이 상식인데 국민의힘은 대구에서 그냥 또 계속 해먹겠다는 것 아닌가. 부끄럽지도 않은가"고 말했다.

저는 보수주의자입니다. 그러나 이번 대구시장 선거만큼은 김부겸 후보를 지지하는 게 옳습니다. 김부겸 이 아니라면 제가 민주당 후보를 지지할 일은 없었을 겁니다. 대구가 국민의힘 에 회초리 한 번 들어야 합니다.

대구 출신의 자타 공인 보수주의자이자 편집국장 출신인 강효상 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 지지하는 이유를 밝히며 한 말이다. 강 전 의원은 이번 선거를 앞두고 김부겸 캠프의 명예공동선거대책위원장을 맡았다. 강 전 의원은 지난 5월 30일 오전 대구 서구 두류역 인근에 위치한 김 후보 선거캠프에서 와 만나 "대구가 늘 보수 정권을 지지했지만, 대구의 경제적 먹거리를 고려하거나 구조적으로 대구 경제가 도약할 수 있는 기반을 마련한 정치인과 정권은 없었다"고 지적했다.

이어 "대구 경제 발전이 절실하다는 심정에서 김 후보를 지지하게 됐다"며 "김 후보가 아니었다면 이렇게 나서지 않았을 것"이라고 덧붙였다. 강 전 의원은 "대구가 국민의힘을 믿어줬지만, 12·3 비상계엄이 벌어지고 제대로 여당도 견제하지 못하는 등의 행보를 보이지 않았나"라며 "이럴 때 회초리를 들어야 한다. 국민의 머슴인 공무원은 제대로 일하지 못하면 바꿔야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 선거가 경쟁이 아닌 정쟁으로 변모하는데 장동혁 국민의힘 대표에게 책임이 있다"며 "윤어게인과 절연하지 못했고 당의 방향도 갈팡질팡하는 상황"이라고 비판했다.

그러면서 "국민의힘은 어떻게 보면 국가 원로로서 편안하게 있어야 할 박근혜 전 대통령까지 끌어내 전국 유세를 다니고 있지 않나"라며 "지금 국민의힘 대표가 (장동혁인지 박근혜인지) 누군지 모르겠다. 이런 상황으로 인해 선거가 굉장히 혼탁해졌고 이 책임은 국민의힘이 져야 할 것"이라고 꼬집었다. 강 전 의원은 "대구도 변화하고 있다"며 "선거 결과와 상관없이 그 흐름만으로 김 후보는 이미 승리했고 대구는 달라졌다"고 말했다. 그러면서 "만일 이번에도 시장 자리에 국민의힘 후보가 오른다면 경제 발전이 아닌 경제 낙후 상황이 이어질 수 있다"고 강조했다





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