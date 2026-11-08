강화도 주민, 북한 확성기 재개 공포에 불안 가중

강화군 주민들이 김여정 북한의 대남방송 재개 예고에 다시금 극심한 불안에 휩싸였다. 과거 확성기 소음 피해 보상과 지뢰 발견 사건 등 접경 지역의 현실적 위협이 상존하기 때문이다.

인천 강화군 송해면 당산리에 위치한 고려천도공원 전망대에서 바라본 북한 개풍군 거리는 불과 1.8㎞에 불과하다. 이 가까운 거리 사이로 북한의 대형 확성기가 선명하게 관찰되는 현재, 강화도 접경 지역 주민들은 과거의 트라우마를 떠올리며 다시금 깊은 우려에 빠져들고 있다.

과거 소음 피해와 현재 주민들의 심리

1년 넘게 지속되던 대북 확성기 소음은 중단되었지만, 송해면 당산리 주민들의 일상에는 아직 지워지지 않는 불안감이 남아 있다. 철책선 너머로 북한 땅이 손에 잡힐 듯 가까이 있어, 언제 다시 굉음이 울려 퍼질지에 대한 두려움이 상존하는 상황이다. 마을에는 농사철이 끝난 볏단이 쌓이고 김장 준비가 한창인 평온한 풍경이 펼쳐지고 있지만, 주민들의 표정에서는 여느 농촌 마을에서는 보기 드문 긴장감이 느껴진다.

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평생 이곳에서 살아온 박혜숙 씨(77)는 예전처럼 귀신 곡소리 같은 이상한 소리가 들리면 더 이상 여기서 살 수 없을 것이라고eho, 정부가 나서서 이주시켜 주어야 한다고 요구했다. 같은 마을에서 41년째 거주 중인 유효숙 씨(69)는 여전히 수면제 없이는 잠을 잘 수 없을 정도로 북한 확성기 공포에 시달리고 있다. 허예강 씨(74) 또한 고향을 떠나고 싶지 않은 마음과 다시 시작될지 모를 소음에 대한 두려움 사이에서 깊은 답답함을 토로했다.

확성기 재개 배경과 주민 피해 현황

강화도 주민들이 북한 확성기 소음에 시달리기 시작한 시점은 2024년 7월20일 윤석열 전 정부의 대북 확성기 방송 재개부터이다. 당시 북한은 이에 맞서 곡소리 등 불쾌한 기계음을 24시간 불규칙하게 송출하며 주민들의 일상을 마비시켰다. 밤낮없이 이어진 소음으로 아이들은 수면장애를 호소했고, 노인들은 극심한 심리적 불안에 시달려 일상생활조차 불가능한 지경에 이르렀다.

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이러한 소음 피해에 대해 강화군은 지난달 대남 확성기 피해 주민 3078명에게 총 17억6491만원의 지원을 지급했다. 소음 영향 조사 결과, 70~80데시벨(㏈)인 2종 지역에 해당하는 송해면과 강화읍 주민에게는 하루 3000원을, 60~70㏈인 3종 지역인 교동면과 양사면 주민에게는 하루 2000원을 지원했다. 1인당 평균 지급액은 57만원으로, 이는 청력 손상 위험이 있을 만큼 시끄러운 도로변 소음 수준에 해당하는 수치다.

김여정의 재개 예고와 지뢰 위협

대북방송 중단 이후 잠시 평온을 되찾았던 강화도 주민들의 불안은 지난달 19일 김여정 북한 노동당 총무부의 발언으로 다시 고조되었다. 김여정 총무부는 접경지역에 군사력 증강 배치와 대남방송 재개를 예고하며 강화도 주민들을 다시금 긴장시켰다. 이로 인해 강화도를 비롯해 경기 김포와 파주 등 접경지역 주민들은 밤잠을 설이며 북한의 움직임을 촉각 곤두세우고 있다.

더욱이 불안은 확성기 소음에 그치지 않고 물리적 위협으로까지 확대되고 있다. 북한에서 유실되어 떠내려온 지뢰가 강화도 해안가 곳곳에서 발견되어 주민들의 일상을 직접적으로 위협하고 있다. 지난달 19일 볼음도 조갯골 해안에서 대인지뢰가 발견되는 것을 시작으로, 동막해수욕장이나 돈대 등지에서 대인·목함지뢰가 모두 21건이나 발견되었다. 다행히 민간인 피해는 없었으나, 지역 상인들은 경기 침체와 지뢰 발견으로 인해 관광객 감소와 지역경제 위축이的双重으로 발생한다고 호소하고 있다.

지역 당국의 대응 방안 및 향후 전망

강화군도 이러한 복합적인 위협에 대한 대책 마련에 고심하고 있다. 김학범 강화군수는 북한 대남방송에 대해 군이 직접 취할 수 있는 조치가 없다고 인정하면서도, 확성기 재개에 대비한 대응을 준비 중이다. 군은 인천시에 소음 측정 장비 설치를 요청했고, 자체적으로도 조만간 소음 측정 용역 발주를 앞두고 있다.

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주민들은 과거 이재명 대통령이 당선된 지 7일 만인 지난해 6월11일 전격적으로 대북방송을 전면 중단했던 사례를 언급하며, 이번에도 정부와 지자체의 적극적인 개입을 기대하고 있다. 남북 간 대화로 서로의 확성기를 켜지 않기로 하거나, 과거처럼 정치적 결정에 따라 방송이 중단되기를 바라는 목소리가 높게 들리고 있다. 접경 지역 주민들의 안정적인 삶을 위해 정치적 결정과 실질적인 안전 장치가 병행되어야 한다는 요구가 지속적으로 제기되고 있다.