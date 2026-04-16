강은미, 쿠팡 산재 피해 유가족과 기자회견… "산재 은폐 의혹 규명, 노동특별시 만들겠다"

정의당 전남·광주 통합 특별시장 예비후보 강은미가 쿠팡 산업재해 피해 노동자 유가족과 함께 기자회견을 열고 산재 은폐 의혹 규명과 노동권 보호를 위한 정책 추진을 약속했다.

강은미 정의당 전남·광주 통합 특별시장 예비후보는 16일 ‘특별시민의 목소리, 강은미 의 약속’이라는 슬로건 아래 첫 번째 현장 행보로 쿠팡 산업재해 피해 노동자 유가족과 함께 기자회견을 열고 쿠팡의 산재 은폐 의혹을 강력히 규탄하며 고용노동부의 철저한 진상 규명을 촉구했다.

이날 광주시의회 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 고(故) 장덕준 노동자의 유가족은 쿠팡 김범석 의장의 산재 은폐 지시와 증거 인멸 교사가 자신들에게 씻을 수 없는 상처를 남겼다고 토로하며, 법을 악용해 사건을 축소·은폐하고 노동자 착취를 통해 얻은 이익으로 막대한 로비를 벌인 행태를 절대 용서할 수 없다고 목소리를 높였다.

유가족은 또한 공정할 것이라 믿었던 고용노동부의 편파적인 수사에 깊은 배신감과 절망을 느낀다고 밝히며, 고용노동부 장관에게 즉각 철저한 진상 규명에 나서고 그 과정을 투명하게 공개하며 책임자를 강력히 처벌할 것을 호소했다.

강은미 후보 역시 수익에만 눈이 먼 쿠팡이 노동자의 기본권을 외면하고 반복적인 산재 피해를 방조해 왔다며 강도 높게 비판했다. 그는 전남·광주 지역에도 밤낮으로 노동자들이 일하는 쿠팡 물류센터가 다수 존재하며, 만약 근무 환경이 개선되지 않는다면 시민의 생명과 안전은 계속해서 위협받을 것이라고 경고했다.

더불어 고용노동부 역시 산재 은폐의 공범이라는 비판에서 자유로울 수 없다고 지적하며, 쿠팡 김범석 의장의 산재 은폐 의혹 규명, 수사 내용 및 결과 투명 공개, 산재 은폐 가담 조사관에 대한 엄정한 수사를 요구했다.

강 후보는 광주·전남 통합특별시 차원에서 노동권 보호를 위해 할 수 있는 역할이 무궁무진하다며, 지역 내 모든 노동자가 일터에서 다치거나 목숨을 잃는 일이 없도록 다각적인 안전망을 구축하겠다고 약속했다. 그는 일하다 죽지 않고 아프면 쉴 수 있으며 보편적인 삶이 보장되는 ‘노동특별시’를 만들겠다며, 앞으로도 소수자와 약자의 마이크가 되어 시민들의 간절한 목소리를 정책으로 실현하겠다고 다짐했다.

기자회견 직후 강 후보는 평동산단 쿠팡물류센터를 방문해 쿠팡 산재 피해 유가족 순회 투쟁에 함께 참여했으며, 앞으로도 ‘특별시민의 목소리, 강은미의 약속’ 행사를 이어가며 현장 밀착형 행보를 지속할 계획이다.





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