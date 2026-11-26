강유정 문체부 장관 후보자가 26일 인사청문회 준비단에 출근해 한중 자유무역협정 서비스·투자 후속 협상 타결로 인한 한한령 해빙과 K-콘텐츠 발전 방향을 제시했다. 이는 11월 26일 기준으로 문체부의 향후 문화 교류 정책 기조를 명확히 하는 것이다.

강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 26일 서울 종로구 국립현대미술관 서울 사무동에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답했다. 강 후보자는 최우선 현안으로 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상 타결로 인한 한한령 (한류 제한령) 해빙 기대감과 그 후속 조치를 꼽았다. 이는 현재 진행 중인 한중 관계 정상화와 문화 교류 재개를 위한 핵심 과제로 부상했으며, 향후 문체부 의 정책 방향에 지대한 영향을 미칠 전망이다.

강유정 후보자의 한중 문화 교류 및 정책 비전

강유정 장관 후보자는 이 날 오후 취재진과 만나 "얼마 전 이재명 대통령께서 중국과의 문화 교류에 굉장히 눈에 띌 만한 진척 성과를 가지고 오셨다"며 "그 후속 대책이 빨리 마련돼야 한다"고 강조했다. 강 후보자는 지명 소감으로 "대한민국 어디에 계시든 문화, 예술, 관광 정책을 체감할 수 있도록 그 체감의 온도를 신경 쓰겠다"며 "어느새 세계가 선망하는 K-콘텐츠와 한국 문화의 다양한 꿈들이 계속 뻗어나가도록 문화산업의 대로를 탄탄히 다져나가겠다"고 밝혔다. 또한 "국민 여러분이 체감할 수 있는 정책을 친절하게 전달하겠다"는 의지를 다시 한번 피력했다.

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한한령 해빙과 민관 합동 조직 운영 계획

강 후보자는 한중 정상회담 당시 "석 자 얼음이 하루아침에 녹지 않는다"는 말을 들었던 점을 언급하며, "이제 석 자 얼음이 녹기 시작했다"고 평가했다. 그는 이러한 녹기 시작한 해빙기에 민간과 관료가 합동으로 조직을 만들어, 기회가 다양한 곳에, 그동안 갈증을 느꼈을 다양한 분야와 우리 국민에게 단비를 내려주는 부분에 신경 쓰고 싶다고 덧붙였다. 이는 한한령 등 과거의 제재나 제한이 완화됨에 따라, 양국 간 문화 및 경제 교류가 본격적으로 활성화될 수 있는 환경을 조성하겠다는 포부로解读될 수 있다.

문화예술 전문가로서의 배경과 여성 장관으로서의 소신

강유정 후보자는 영화·문학평론가 출신의 문화예술 전문가로, 한영외고와 고려대 국어교육과를 졸업했다. 2005년 동아일보 영화 평론 부문, 조선일보와 경향신문의 문학 평론 부문에서 입상하며 신춘문예 3관왕에 오른바 있다. 강 후보자는 "저는 문화예술 현장에서 사실상 20년 이상 종사했다"며 "문화예술의 가치를 마음속에 품은 것은 거의 평생이라고 할 수 있다"고 설명했다. 또한 10년 만의 여성 문체부 장관 후보라는 점에 대해 "성별이 중요한 문제는 아니라고 생각하지만, 조금 더 섬세하고 꼼꼼하게, 정책이 온도를 가지고 있다면 그 부분이 국민에게 체감될 수 있게 하겠다"고 말했다. 그는 "'아 문화·예술·관광·체육 정책이 진짜 있구나'라는 느낌을 전달해주도록 섬세하게 설계하고 행정을 실천해 나가겠다"고 밝혔다.

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이재명 대통령의 문화 정책 관심과 행정 속도 강조

강 후보자는 이재명 대통령이 당 대표 시절, 캠프 시절, 이후 대통령 당선 이후까지 문화·예술·체육·관광에 대단한 애정과 관심을 가져왔다고 전했다. 이 대통령은 여러 차례 '이런 것이 필요하지 않겠는가'라고 말하며, 우리 국민이 느끼는 양극화가 문화·체육·관광 영역까지 미치고 있다는 점과 종사자·지망생들의 갈증에 대해 안타까움을 표현했다고 전한다. 행정 분야에서의 경력이 미흡하다는 일각의 우려에 대해서는 "행정 분야에서 가장 필요한 것은 애정과 관심, 그리고 속도라고 생각한다"며, "애정과 관심은 국민 여러분이 납득할 만큼 보여드리면서 일하겠다"고 자신감을 보였다. 이어 "이재명 정부의 특징이라면 2배속, 3배속 속도 아니겠느냐"라고 말하며 신속한 정책 수행을 약속했다.

인사청문회 준비 및 대한축구협회장 선임 관련 발언

강 후보자는 인사청문회 준비에 관하여 "인사청문회를 성실하고 꼼꼼하게 준비해서 겸허하게 국민 여러분의 질문에 대답하겠다"고 밝혔다. 또한 신임 대한축구협회장 선출이 미뤄지고 있는 것과 관련한 질문에는 "대한민국 사회에서 가장 중요한 요소 가운데 하나가 공정성"이라며 "그것은 어느 분야를 막론하고 매우 중요한 문제다. 민주주의와 공정성의 관점에서 살펴봐야 할 문제 중의 하나가 아닐까 한다"고 답했다. 이는 스포츠 행정 분야에서의 공정한 절차 준수를 강조한 것으로, 문체부가 다양한 분야에서의 공정성 확립에도 주력할 것임을 시사한다. 강 후보자는 소설 '눈 한 송이가 녹는 동안'을 인용하며 문화와 예술이 일상을 되돌아보는 계기를 준다고 말했고, 문화, 예술, 체육, 관광 분야에서의 일상이 생계 터전이자 생존의 장소임을 강조하며, 그곳에 그늘이나 응달이 없는지 가장 먼저 살펴보겠다고 덧붙였다.