2026년 11월 23일 강원도 전역에서 도로 결빙으로 인한 다중 추돌사고가 연쇄적으로 발생해 30명 이상이 부상을 입었습니다. 기상청과 강원소방본부의 대응 상황을 정리했습니다.

강원도 일대에서 도로 결빙으로 인한 교통사고가 연쇄적으로 발생해 큰 피해가 발생했습니다. 강원소방본부 에 따르면 2026년 11월 23일 오전 9시부터 정오까지 총 24건의 도로 결빙 관련 119 신고가 접수되었습니다. 이로 인해 다수의 차량이 파손되고 30명 이상이 부상을 입어 병원 치료를 받거나 자차로 이동하는 등 혼란이 빚어졌습니다.

강원도 내 다중 추돌 사고 발생 현황

가장 큰 규모를 보인 사고는 오전 9시 53분께 횡성군 공근면 중앙고속도로 춘천 방향 금계천2교에서 발생했습니다. 이 사고에서 버스 2대, 승용차 2대, 화물차 1대, 탱크로리 1대 등 총 8대가 잇따라 충돌했으며, 이로 인해 30명이 가벼운 상처를 입어 병원 치료를 받았습니다. 중앙고속도로의 혼잡함은 당시 아침 출근 시간대와 맞물려 큰 사회적 주목을 받았습니다.

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이보다 앞서 오전 9시 59분께에는 횡성군 둔내면 현천리에서 승용차 단독 사고 이후 작업 중인 펌프차를 다른 승용차가 들이받았습니다. 이 사고로 4명이 중경상을 입어 긴급 구조되었습니다. 또한 오전 9시 47분께 춘천시 동산면 군자리에서는 덤프트럭과 승용차 3대 간 사고가 발생했으나, 다행히도 다친 사람은 없었습니다. 오후에는 춘천시 퇴계동 대형마트 인근에서 오전 9시 36분께 차량 11대가 충돌해 1명이 경상을 입기도 했습니다.

춘천과 인제 등 지역별 사고 피해 분석

춘천시 내에서도 여러 곳에서는 다중 추돌 사고가 발생해 지역 이동에 차질이 빚어졌습니다. 오전 10시 25분께 춘천시 동면 장학리에서는 차량 11대가 충돌했으며, 경찰과 소방대원들에 의해 4명이 병원으로 이송되었습니다. 같은 날 오전 10시 50분께에는 홍천군 두촌면 천현리에서 차량 10대가 서로 부딪히는 사고가 발생했습니다.

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인제군에서도 사고가 끊이지 않았습니다. 오전 11시 20분께 인제군 북면 한계리 46번 국도에서는 차량 11대가 충돌해 1명이 크게 다쳤고, 2명은 가벼운 상처를 입었습니다. 이 밖에도 2명은 부상을 입어 자차로 병원으로 향했습니다. 춘천 10건, 홍천 6건, 횡성 4건, 철원 및 인제 각 2건 등 총 24건의 신고가 들어온 것으로 확인되어, 강풍과 저온에 따른 도로 결빙이 광범위하게 발생했음을 보여줍니다.

기상 조건 변화 및 주의보 해제 경과

24건의 대형 사고가 발생하자 기상 상황은 급변했습니다. 지상과 대기 하층 기온이 상승하면서, 이날 오전 예정되었던 대설 예비특보는 해제되었습니다. 그러나 기상청은 여전히 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있다고 경고했습니다.

특히 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 안전에 각별히 유의해달라고 명시적으로 밝혔습니다. 기온 상승으로 특보는 해제되었지만, 잔설과 미끄러움으로 인한 2차 사고 위험은 여전히 상존하고 있는 상황입니다.

사고 사후 처리 및 운전자 안전 수칙

강원소방본부와 각 지자체는 발생한 모든 사고 현장에 긴급 구조대원을 파견하여 부상자를 이송하고 교통 체증을 해소하는 작업에 매진했습니다. 특히 중앙고속도로 금계천2교와 춘천시 동면 장학리 등 주요 도로에서 다중 차량이 파손된 사례가 많아, 도로 관리 당국의 결빙 제거 작업 속도가 중요해졌습니다.

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운전자들은 도로 표면이 얼어붙었거나 물기를 머금고 있을 수 있음을 인지하고 주행해야 합니다. 사고 발생 시 당황하지 않고 긴급차량 진입을 원활히 하기 위해 갓길이나 안전한 곳으로 이격하는 것이 중요하며, 현재까지도 잔여 결빙 구역이 존재할 수 있으므로 추가 주의를 요합니다.