강원도교육청은 학교비정규직 파업으로 인한 교육 공백을 최소화하기 위해 종합대책 상황실을 가동하고 학교별 대체식을 안내했다. 춘천 지역 초등학생들은 빵과 우유, 도시락 등을 통해 정상적인 식사 시간을 이어갔다.

강원도교육청 은 2026년 11월 27일 강원 춘천지역 초등학교 등에서 진행된 학교비정규직 노동자들의 총파업 에 대비한 대응 조치를 본격적으로 시행했다. 이 날 파업으로 인해 급식 지원이 중단된 가운데, 도내 교육 행정 당국은 학교별 여건을 고려한 대체 급식 계획을 즉시 가동하여 학생들의 일상적인 식사 시간을 유지하도록 조치했다. 춘천시 의 한 초등학교에서는 교실로 식사를 이전하여 학생들이 집에서 싸온 도시락과 학교에서 제공한 대체식 을 함께 섭취하며 파업의 영향을 최소화했다.

춘천 초등학교 대체식 운영 현황

총파업이 진행된 2026년 11월 27일 춘천지역의 한 초등학교에서는 평소 급식실 대신 각 학급 교실에서 식사가 진행된 것으로 확인되었다. 해당 학교에서는 학생들에게 전통적인 급식 대신 빵과 사과 음료, 그리고 우유 등을 제공했으며, 일부 학생들은 집에서 가져온 반찬을 함께 나누며 웃음꽃을 피우는 모습도 포착되었다. 이 학교의 한 교감은 매년 총파업 시 아이들이 도시락을 서로 나누며 즐거워하는 모습을 보아왔다고 전하며, 이번에도 독감 유행을 방지하기 위해 식사 전 교실 책상을 미리 깨끗하게 소독하는 방역 조치를 실시했다고 설명했다. 이러한 조치는 갑작스러운 급식 중단 상황에서 학생들의 건강과 위생을 지키기 위한 교육 현장의 세심한 배려를 반영한다.

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도교육청의 종합대책 및 매뉴얼 제공

강원도교육청은 총파업에 선제적으로 대응하기 위해 종합대책 상황실을 가동하고, 각 학교에 분야별 대응 매뉴얼을 안내하는 등 체계적인 지원에 나섰다. 도교육청은 직종별로 현장 상황을 고려한 구체적인 파업 대응 매뉴얼을 마련하여 단계별 조치사항과 직종별 현장 세부 대응 방안을 일선 학교에 명확히 전달했다. 특히 부당노동행위 예방을 위한 노동관계법 준수 원칙을 포함하여, 교육 현장의 혼란을 최소화하고 안정적인 운영을 도모하기 위한 구체적인 지침을 제시했다. 이는 파업 상황에 따른 예측 가능한 대응 체계가 학생과 학부모의 불안감을 줄이는 데 핵심적인 역할을 한다.

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돌봄 교실 및 학교 운영 차질 실태

이번 학교비정규직 노동자들의 총파업으로 인해 강원도 내 일부 교육 기관들의 정상적인 운영에 차질이 빚어졌다. 구체적으로 도내 학교 22곳은 평소 운영되던 늘봄학교를 해당 기간 동안 운영하지 않았으며, 유치원 9곳 또한 방과후 과정 운영을 중단한 것으로 집계되었다. 이러한 중단은 학부모들의 맞벌이 부담을 증가시키고 학생들의 돌봄 공백을 초래할 수 있는 사안으로, 지역 사회의關注을 받고 있다. 그러나 도교육청은 학교장 책임 하에 맞춤형 방과 후 프로그램을 추가 운영하는 등 공백을 최소화하기 위한 다양한 시도를 기울이고 있다고 밝혔다.

교섭 타결 및 향후 교육 행정 방향

이서영 강원도교육청 정책국장은 이번 파업과 관련하여 임금 교섭이 원만히 타결될 수 있도록 성실하게 교섭에 임하고 있다고 강조하며, 파업으로 인한 학생과 학부모님들의 불편을 줄이고 교육 현장의 혼란을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다고 말했다. 이는 학교비정규직 노동자와 교육 당국 간 협상이 진행 중임을 시사하며, 향후 임금 및 근무 조건에 대한 구체적인 합의가 학교 운영의 정상화로 직결될 것임을 의미한다. 교육 행정 당국은 대내외적으로 이러한 입장을 꾸준히 전달하며, 파업이 해결될 때까지 학생들의 교육 권리와 일상생활이 최대한 방해받지 않도록 지원책을 강화할 방침이다.