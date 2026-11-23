23일 오전 강원도 춘천, 횡성, 인제 등 4개 지역에서 발생한 다중 추돌사고로 총 37명이 부상을 입고 병원 치료를 받았다. 기상청은 가시거리 급감과 빙판길로 인한 안전 운전을 당부했다.

2026년 11월 23일 오전, 강원도 일원에서 연쇄 다중 추돌사고 가 잇따라 발생해 37명이 부상당했다. 강원도내 주요 도로와 고속도로를 중심으로 4개 지역에서 교통사고가 연속으로 터지면서 큰 혼란을 빚었다. 각 사고 지점에서는 차량 파손과 다수 인명 피해가 확인되어 긴급 구조 활동이 이어졌다.

순차적 사고 발생으로 37명 병원 이송

가장 먼저 오전 9시 53분께 횡성군 공근면 중앙고속도로 춘천 방향 금계천2교에서 6대 차량이 연쇄 추돌했다. 이 사고로 버스 2대, 승용차 2대, 화물차 1대, 탱크로리 1대 등이 충돌했으며, 24명이 가벼운 상처를 입고 병원 치료를 받았다.

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이후 오전 9시 59분께 횡성군 둔내면 현천리에서는 승용차 단독 사고 이후 펌프차 작업 중이던 현장으로 또 다른 승용차가 들이받았다. 이 2차 사고로 4명이 중상을 입어 긴급히 이송되었다.

오전 10시 25분에는 춘천시 동면 장학리에서 11대 차량이 충돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 4명이 경찰과 소방대원들에 의해 병원으로 옮겨졌으며, 이후 오전 11시 20분께 인제군 북면 한계리에서도 11대 차량이 충돌해 5명이 치료를 받았다. 총 4명의 중상자, 5명의 일반 부상자, 24명의 경상자를 합하면 총 37명의 부상자가 발생했다.

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기상 요인과 도로 사정 분석

강원소방본부는 이 같은 연쇄 사고의 원인으로 기상 조건과 도로 상태를 지적했다. 이날 오전 지상과 대기 하층 기온이 올라가면서 아침 예정이었던 대설 예비특보는 해제되었으나, 실제 날씨 변화는 운전자들에게 혼란을 주었다.

기상청은 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있을 것이라고 예보했다. 특히 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많다고 강조하며, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행할 것을 주문했다.

도로 살얼음 현상은 초기 경보가 해제되면서 운전자들의 경각심이 낮아진 시점에 발생한 것으로 보인다. 시야 확보가 어려운 환경에서 제동 거리가 길어지며 다중 추돌 사고로 이어진 정황이다.

교통 통제 및 향후 대응 방안

각 사고 지점에서는 긴급 출동한 소방과 경찰이 사고 처리와 교통 정리에 나섰다. 춘천과 횡성, 인제 지역은 모두 강원도 북부 내륙 지역으로, 지형적 특상 평지가 적어 급경사 구간에서 제동 실패 시 사고 위험이 높다.

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중앙고속도로 춘천 방향은 사고로 인한 통행 지연이 예상되며, 관련 기관들은 사고 차량 인출과 도로 복구 작업에 집중하고 있다. 강원도 내 다른 지역에서도 유사한 기상 악화가 예상된다며 추가적인 안전 주의보가 내려질 가능성이 있다.

이번 사고는 기상 특보 해제 직후 발생한 점에서 경각심을 일깨우고 있다. 운전자는 날씨 변화에 민감하게 대응해야 하며, 기상청의 정확한 예보를 참고하여 안전한 운전을 이어야 한다.