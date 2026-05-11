강원도지사 후보 TV 토론회: 우상호·김진태, 거친 신경전

강원 춘천시 G1방송에서 열린 '강원특별자치도지사 후보 초청 TV 토론회'에 참석한 우상호 예비후보와 김진태 예비후보가 거친 신경전을 벌이며 정면으로 맞붙었다. 양측은 상대의 과거 발언과 행정 실책을 집중적으로 파고들며 날 선 공방을 이어갔다. 먼저 기선 제압에 나선 김진태 후보는 우 후보의 강원도 현안 이해도와 진정성을 문제 삼았다. 김 후보는 국회 속기록을 근거로 ‘우 후보가 2016년 원내대표 시절, 동서고속철국비 추진에 대해 ‘국가 시스템을 망가뜨리는 선심성 공약’이라며 민자 사업 전환을 주장했다’고 몰아붙였다. 이에 우 후보는 ‘기억은 나지 않지만 그런 발언을 했다면 사과드린다’며 고개를 숙이면서도 ‘도지사가 되면 예산 확보에 최선을 다하겠다’고 수습했다. 또 김 후보는 우 후보가 과거 ‘서울시장 출마가 마지막 정치적 도전’이라고 했던 발언을 인용하며 ‘준비된 강원도지사라는 말과 서울시장 도전 중 어떤 게 진짜냐’고 꼬집었다. 반면 우상호 후보는 김 후보의 ‘공약 파기’ 책임론을 부각하며 반격했다. 우 후보는 ‘김 후보는 4년 전 당선 직후 예비 엄마 수당 등 주요 공약 8개를 폐기했는데, 이는 유례없는 일이며 도민을 기만한 것’이라고 비판했다. 특히 한국은행 본점 춘천 유치 실패를 거론하며 대도민 사과를 요구했다. 이에 김 후보는 ‘200개 공약 중 8개를 내려놓은 것은 4% 수준이며, 나머지 192개 공약 이행률은 93.7%에 달한다’고 반박했다. 한국은행 유치 실패에 대해서도 ‘본점 소재지를 서울로 명시한 법을 다수당인 민주당이 고쳐주지 않아 후속 절차를 밟지 못한 것’이라며 책임을 돌렸다. 두 후보는 강원도 경제 상황을 두고도 팽팽한 시각차를 보였다. 우 후보는 ‘강원도가 2년 연속 마이너스 성장을 기록하고 청년들이 떠나는 위기 상황인 만큼 리더십 교체가 절실하다’고 주장했다. 반면 김 후보는 ‘강원도 구석구석을 다녀보면 ‘그분(우 후보)이 강원도를 많이 알까요’라고 이야기한다. 저는 지난 4년 동안 강원도를 특별하게 만들기 위해 온 몸을 던졌고 삭발까지 했다’며 ‘진짜 강원도 사람을 선택해달라’고 강조했다. 토론 내내 우 후보는 김 후보를 향해 ‘검사가 취조하듯 말한다’며 불쾌감을 드러냈고, 김 후보는 ‘출향민 모임에서도 본 적 없는 분’이라며 연고를 지적하는 등 감정 섞인 설전이 오갔다.

강원 춘천시 G1방송에서 열린 '강원특별자치도지사 후보 초청 TV 토론회 '에 참석한 우상호 예비후보와 김진태 예비후보가 거친 신경전 을 벌이며 정면으로 맞붙었다. 양측은 상대의 과거 발언과 행정 실책을 집중적으로 파고들며 날 선 공방을 이어갔다.

먼저 기선 제압에 나선 김진태 후보는 우 후보의 강원도 현안 이해도와 진정성을 문제 삼았다. 김 후보는 국회 속기록을 근거로 ‘우 후보가 2016년 원내대표 시절, 동서고속철국비 추진에 대해 ‘국가 시스템을 망가뜨리는 선심성 공약’이라며 민자 사업 전환을 주장했다’고 몰아붙였다. 이에 우 후보는 ‘기억은 나지 않지만 그런 발언을 했다면 사과드린다’며 고개를 숙이면서도 ‘도지사가 되면 예산 확보에 최선을 다하겠다’고 수습했다. 또 김 후보는 우 후보가 과거 ‘서울시장 출마가 마지막 정치적 도전’이라고 했던 발언을 인용하며 ‘준비된 강원도지사라는 말과 서울시장 도전 중 어떤 게 진짜냐’고 꼬집었다.

반면 우상호 후보는 김 후보의 ‘공약 파기’ 책임론을 부각하며 반격했다. 우 후보는 ‘김 후보는 4년 전 당선 직후 예비 엄마 수당 등 주요 공약 8개를 폐기했는데, 이는 유례없는 일이며 도민을 기만한 것’이라고 비판했다. 특히 한국은행 본점 춘천 유치 실패를 거론하며 대도민 사과를 요구했다. 이에 김 후보는 ‘200개 공약 중 8개를 내려놓은 것은 4% 수준이며, 나머지 192개 공약 이행률은 93.7%에 달한다’고 반박했다.

한국은행 유치 실패에 대해서도 ‘본점 소재지를 서울로 명시한 법을 다수당인 민주당이 고쳐주지 않아 후속 절차를 밟지 못한 것’이라며 책임을 돌렸다. 두 후보는 강원도 경제 상황을 두고도 팽팽한 시각차를 보였다. 우 후보는 ‘강원도가 2년 연속 마이너스 성장을 기록하고 청년들이 떠나는 위기 상황인 만큼 리더십 교체가 절실하다’고 주장했다. 반면 김 후보는 ‘강원도 구석구석을 다녀보면 ‘그분(우 후보)이 강원도를 많이 알까요’라고 이야기한다.

저는 지난 4년 동안 강원도를 특별하게 만들기 위해 온 몸을 던졌고 삭발까지 했다’며 ‘진짜 강원도 사람을 선택해달라’고 강조했다. 토론 내내 우 후보는 김 후보를 향해 ‘검사가 취조하듯 말한다’며 불쾌감을 드러냈고, 김 후보는 ‘출향민 모임에서도 본 적 없는 분’이라며 연고를 지적하는 등 감정 섞인 설전이 오갔다





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강원도지사 TV 토론회 거친 신경전 우상호 김진태 기선 제압 공약 파기 경제 상황 리더십 교체

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