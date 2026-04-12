강원, 고영준의 부활과 함께 대전 완파…2연승 질주

강원FC가 대전을 2-0으로 꺾고 시즌 첫 2연승을 달성했다. 부진에서 벗어난 고영준의 맹활약이 승리의 원동력이 되었다. 김대원의 선제골과 김문환의 자책골을 묶어 승리했으며, 정경호 감독은 고영준의 활약에 기대를 걸고 다음 경기에서의 선전을 다짐했다.

시즌 첫 2연승 을 달성하며 밝게 웃은 강원FC . 특히 부진에서 벗어나 첫 도움을 기록한 고영준 의 활약이 돋보였다. 정경호 감독이 이끄는 강원FC 는 12일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드에서 황선홍 감독의 대전하나시티즌 을 2-0으로 제압했다. 이로써 강원은 2승 3무 2패로 승점 9점을 기록, 리그 4위로 도약했다. 대전은 1승 3무 3패로 9위에 머물렀다. 강원은 이번 승리로 분위기를 이어가고자 했다. 직전 라운드에서 광주를 상대로 3골을 터뜨리며 시즌 첫 승리를 거두었던 강원은, 이번 경기에서도 승리할 경우 상위권 진입을 노릴 수 있었다. 대전 역시 승리가 절실했다. 홈 경기에서 6라운드까지 단 1승에 그치며 부진한 모습을 보였고, 전북과 포항에 연패하며 분위기가 좋지 않았다. 패배할 경우 최하위로 추락할 위기였기에 승리가 간절했다. 양 팀 감독은 승리에 대한 강한 의지를 드러냈다. 대전의 황선홍 감독은 '오늘 경기가 중요하다.

반전을 만들어야 한다'고 강조했고, 강원의 정경호 감독은 '대전의 좋은 선수들이 좋은 활약을 한다면 변화가 있을 것이다. 거기서 승패가 갈릴 수 있다'며 신중한 태도를 보였다. 경기는 치열하게 전개되었고, 강원이 웃었다. 전반 33분, 고영준의 센스 있는 가슴 패스를 받은 김대원이 선제골을 터뜨리며 강원이 앞서 나갔다. 다급해진 대전은 유강현, 김현욱 등 공격 자원을 투입했지만 강원의 수비벽을 뚫지 못했다. 후반 종료 직전, 강준혁의 크로스가 김문환의 자책골로 연결되며 강원이 쐐기골을 기록, 2-0으로 승리했다. 강원의 완벽한 승리였다. 점유율은 46%로 대전에 밀렸지만, 슈팅 12개, 유효 슈팅 5개로 효율적인 공격을 펼쳤다. 특히, 후반 5백 전술을 통해 대전의 공격을 효과적으로 차단했다. 이번 경기에서 김대원의 시즌 첫 골, 강준혁의 활약도 돋보였지만, 고영준의 활약이 눈부셨다. 2001년생인 고영준은 포항 스틸러스 유스 출신으로, 2020년 프로 데뷔 후 꾸준히 성장하며 한국 축구의 미래로 평가받았다. 공격형 미드필더로 왕성한 활동량, 센스 있는 패스, 드리블, 슈팅 능력을 선보이며 K리그1 정상급 미드필더로 성장했고, 연령별 대표팀을 거쳤다. 2023년 포항의 코리아컵 우승을 이끌었던 그는 유럽 진출을 선택, 파르티잔에서 많은 기대를 받았지만 출전 기회를 충분히 얻지 못했다. 폴란드 구르니크 자브제로 이적 후에도 벤치 신세를 면치 못하고 K리그 복귀를 결정, 강원으로 둥지를 틀었다. 강원 입단 후 공격 포인트를 기록하지 못했지만, 이번 대전전에서 부진 탈출의 신호탄을 쐈다. 최전방과 공격형 미드필더를 오가며 좋은 경기력을 선보였고, 전반 33분 이유현의 크로스를 어깨로 연결, 김대원의 선제골을 도왔다. 공격뿐 아니라 수비에서도 헌신적인 모습을 보였다. 64분 동안 활약한 고영준은 도움 1개, 패스 성공률 94%, 팀 내 최다 키패스 성공, 공격 진영 패스 성공률 100%, 중거리 패스 성공률 100%, 태클 성공률 100%, 볼 획득 8회를 기록하며 맹활약했다. 정경호 감독은 고영준의 활약에 큰 기대를 걸고 있다. 공격에서 김대원 외에 창의적인 자원의 활약이 부족했던 상황에서 고영준이 꾸준히 활약한다면 승리 가능성이 높아질 것으로 예상했다. 정경호 감독은 경기 후 선수들의 경기력에 만족감을 표하며, 다음 전북전에서도 좋은 모습을 보여주겠다고 다짐했다. 강원은 홈에서 디펜딩 챔피언 전북 현대를 상대로 리그 8라운드를 치를 예정이다





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강원FC 고영준 대전하나시티즌 K리그1 2연승

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