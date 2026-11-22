강원 평창 모나용평과 정선 하이원 등 주요 스키장이 22일부터 개장하며 2026-2027 겨울 시즌을 알렸다. 초저온과 적설로 제설 여건이 개선된 가운데 스키어들의 첫 활강이 시작됐다.

강원 평창군 대관령면 모나 용평 스키장이 22일 오픈하면서 2026년부터 2027년까지 이어지는 겨울 스포츠 시즌 이 공식적으로 막을 올렸다. 절기상 첫눈이 내린다는 소설 날인 이날, 평창과 인근 지역은 전국 대부분 지역에 추위가 이어지는 가운데 스키어와 스노보더들로 북적였다.

모나용평, 개장 시기 일주일 앞당겨

모나 용평 스키장은 원래 이달 말 개장을 목표로 하고 있었지만, 최근 기온이 크게 내려가면서 제설 여건이 빠르게 개선되었다. 이에 따라 운영 측은 개장 일정을 약 일주일 앞당겨 22일 첫 문을 열었다. 스키어와 스노보더들은 시즌 첫 활강을 즐기려는 발걸음으로 슬로프를 가득 메웠다.

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리프트 대기 줄은 길게 이어졌으며, 수많은 방문자가 새로운 시즌을 맞이하는 설렘을 드러냈다. 평창군 대관령면 모나 용평 스키장은 추운 날씨 덕분에 좋은 눈 상태를 유지하며 시즌을 시작할 수 있었다.

휘닉스파크와 하이원 스키장, 차례로 오픈

휘닉스파크는 개장 첫날 초급자용과 중급자용 슬로프 두 개 면을 우선적으로 개방했다. 초보자와 중급 스키어들이 안전하게 즐길 수 있는 환경을 먼저 제공하며 시즌 운영에 들어갔다.

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강원랜드가 운영하는 정선 하이원 스키장도 곧이어 시즌에 합류한다. 정선 하이원 스키장은 오는 24일 개장하여 겨울 스포츠 관광객들을 맞이할 예정이다. 평창과 정선 지역이 연쇄적으로 스키장을 열면서 겨울 관광 활력이 예상된다.

2026-2027 시즌 시작과 전망

2026년 11월 22일을 시작으로 강원도 지역 스키장은 본격적인 영수 시즌에 돌입한다. 평창과 정선 지역은 우수한 눈과 지리적 조건을 바탕으로 국내 겨울 스포츠의 중심지로 자리매김하고 있다.

스키어와 스노보더들의 발길이 이어지는 가운데, 운영 측도 안전한 겨울 활동 지원에 나섰다. 각 스키장은 슬로프 관리와 리프트 운영을 철저히 하여 방문객들의 만족도를 높일 계획이다. 2026-2027 겨울 시즌은 더 많은 방문자가 즐거운 겨울 활동을 경험할 수 있는 중요한 시기가 될 것으로 보인다.