강신철 국방부 장관, 한미안보협의회 일정 재확인 및 군 조직 정비 방안 밝혀

강신철 장관은 한미안보협의회와 장관 회담 일정, 미국 정치 변화에 따른 안보 이슈, 대드론 체계 도입, 군 부대 부조리 행위 및 사관학교 통합 계획 등에 대해 밝혔다. 향후 한미 동맹과 국내 군 조직 강화를 위한 방안을 재확인했다.

강신철 국방부 장관은 11일 서울에서 기자회견을 가졌다. 그는 내년 초로 연기된 한미안보협의회 (SCM)를 앞두고, 내달 예정인 한미 국방부 장관 회담에 관한 일정 조율이 진행 중이라고 밝혔다. 장관은 올해 예정보다 늦어진 SCM이 누가 요청했는지 물어봤을 때, 양국 장관들의 일정이 겹쳐 조정된 것이라며, '만약 일정에 문제가 있었다면 12월 한미 장관 회의가 성사되지 않을 것'이라고 덧붙였다.

이러한 일정 조정은 미국 중간선거 결과와도 무관하게, 양국 장관이 겹치면서 발생한 현실적인 문제라는 점을 강조했다. 또한 그는 미국에서 민주당이 압승하며 전시작전통제권이 전환되고, 핵추진잠수함 같은 핵 안보 이슈가 변동될 수 있다는 지적에 대해, 트럼프 행정부가 기존 방침을 강경히 추진하고 있고, 민주당 역시 한미동맹을 존중해 왔으니 큰 변동이 없을 것이라고 말했다. 대북 정보 공유 제한에 대해서는 '군사 분야의 영향은 극히 미미하다'고 강조하며, 전쟁 이후 드론과 같은 고급 기술이 도입되어 대드론 통합체계에 약 800억원 예산을 투입 중이라고 밝혔다.

Also read 한화오션 하청노동자 파업에 또 유죄… “노동삼권 외면한 판결”

한미 안보와 국방 일정 조율

그는 최근 육군 특수전사령부 예하 부대에서 장병에게 패션모델의 걸음걸이를 교육했다는 논란과 공군 일선 부대에서 군악대를 동원해 음주 회식이 있었다는 이슈에 대해, '엄중하게 조사하고 조치하고 있다'며 '한 부대의 부조리한 행동이 군 전체를 대표하지 않는다'고 덧붙였다. 또한 육군·해군·공군 사관학교 통합 추진 계획과 관련해 국민의힘 이종욱 의원의 질의에 대해 '기본계획을 수정하는 것은 여론 반대 때문이 아니라 미래전을 이끌 우수 인재를 양성하기 위한 것'이라며, 정쟁이 개입되지 않길 간곡히 부탁했다.

Advertisement

이상으로 강 신철 장관은 한미안보협의회와 장관 회담 일정, 미국 정치 변화에 따른 안보 이슈, 대드론 체계 도입, 군 부대 내 부조리한 행위와 사관학교 통합 계획 등에 대해 한결이 말했으며, 향후 한미 동맹과 국내 군 조직의 위상 강화를 위한 방침을 재확인했다. 딜리버리 이러한 발표는 한미 동맹의 지속성과 국내 군 조직의 체계적인 개선을 위한 정책 방향을 제시하며, 특히 대드론 체계와 같은 첨단 장비 도입이 한미 안보에 미친 영향을 조명한다. 또한 장관은 군 조직 내부의 부조리한 행위에 대해 엄정한 대응을 약속하며, 한국 군에서의 프로페셔널한 윤리와 정념을 강조했다.

군 부대 부조리 조사 및 사관학교 통합

앞으로 강 장관은 한미 안보 협력과 국내 군 교육의 질적 향상을 위해 구체적인 실행 계획을 수립하고 실현할 예정이며, 이는 국내외 안보 상황 변화에 대응하기 위한 핵심 전략으로 자리매김할 전망이다