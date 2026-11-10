강신철 국방장관 3군 사관학교 존치 검토에 여당 우려

강신철 국방부 장관이 육해공군 사관학교 전면 통합안 대신 3군 사관학교 존치 방안을 검토하자 안규백 전 장관과 여당에서 우려가 나오고 있다. 국군사관학교 창설안의 방향과 이전 비용 부담이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

강신철 국방부 장관이 기존에 당정이 발표한 육해공군 사관학교 전면 통합안 대신 3군 사관학교 존치 방안을 검토하고 있다. 이를 두고 여당에서 우려가 나오고 있다. 안규백 전 국방부 장관도 강신철 장관에게 문제를 제기한 것으로 알려졌다.

10일 여권에 따르면 안규백 전 장관은 최근 강신철 장관에게 전화를 걸어 국군사관학교 창설안 수정을 시사한 데 대해 항의했다. 안 전 장관은 이미 당정이 합의해 기본계획을 발표했다며 확정된 안이 없다고 말할 수 있느냐는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

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3군 사관학교 존치 검토가 기존 통합안과 충돌하는 이유

강신철 장관이 검토하는 3군 사관학교 존치 방안은 국방부가 지난 7월 발표한 국군사관학교 창설 계획과 방향이 다르다. 당시 계획은 3군 사관학교를 전면 통합하는 내용이었다.

지난 7월 국방부는 안규백 전 장관이 재임하던 시기에 당정협의를 거쳐 창설 계획을 발표했다. 대전 자운대에 국군사관학교를 창설하고, 생도들이 이곳에서 4년간 생활하며 교육받도록 하는 방안이었다.

기존 해사와 공사 부지는 각각 해군기지와 자운대에 있는 육해공군 대학 이전 부지로 활용하기로 했다. 육사 부지 일부는 기념 공간으로 보존하기로 했다.

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강신철 장관은 지난달 7일 국회 국방위원회 국정감사에서 통합 방안이 확정되지 않은 상태라고 말했다. 이 발언이 여당 내 논란을 키운 배경으로 거론된다.

안규백 전 장관과 강신철 장관의 입장 차이

안규백 전 장관은 당정이 이미 합의해 기본계획을 발표한 만큼 안을 수정하는 것은 맞지 않다는 입장으로 전해졌다. 강신철 장관과의 통화에서 이 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다.

강신철 장관은 전날 사관학교 총동창회 관계자들과의 간담회에서 각 군 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니라고 말했다. 각 군 사관학교를 존치할 수 있다는 뜻을 내비친 것이다.

강신철 장관은 이날 육사에서 3군 사관학교 생도들과 간담회를 열고 전문성 없는 데 합동성이 없다고 말했다. 공군, 육군, 해군의 현실을 모르고 어떻게 합동성을 말하느냐는 취지의 발언도 했다.

강신철 장관은 최종 목표로 가장 좋은 군사 석박사 과정을 갖출 수 있는 학교를 제시했다. 각 군 사관학교의 전문성을 강조하는 입장이라고 볼 수 있다.

국방부 관계자는 지난 7월 창설안을 발표하며 사관학교에서 수업보다 중요한 것은 생도 자체 활동을 통한 내무활동이라고 설명했다. 학교가 나뉘면 생도자치제가 이뤄지지 않을 것으로 판단돼 하나의 학교로 통합하는 것이 적절하다는 의견이 나왔다고 밝혔다.

당시 국방부는 각 사관학교가 병립하면서 자원이 중복·분산 투자돼 비효율적이라고 판단했다. 교육과 연구 역량을 한곳에 모아야 교수진과 교육시설에 과감히 투자할 수 있고, 이를 통해 우수 인재를 유치할 수 있다는 논리를 폈다.

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1+2+1 방안과 육사 이전 검토가 부른 비용 논란

국방부는 생도들이 자운대 국군사관학교에서 1년 통합 교육을 받은 뒤 각 군 사관학교에서 2년 교육을 받고, 다시 국군사관학교에서 1년 통합 교육을 받는 1+2+1 안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.

서울 태릉에 있는 육사는 세종시 금남면으로 이전하는 방안이 거론된다. 세종시 금남면에는 육군 32보병사단이 있고, 이 부대에 본부와 신병교육대가 위치해 있다.

국방부는 대전 자운대에 국군사관학교를 신설하는 동시에 육사를 세종시로 이전하는 방안을 유력하게 검토 중이다. 여당 내부에서는 이 방안이 비효율적이라는 비판이 나온다.

여당에서는 이 경우 학교 신설과 이전에 들어가는 비용 부담이 두 배로 커질 수 있다고 지적한다. 국방부가 3군 사관학교 존치로 입장을 바꾸면 기존 전면 통합안의 근거를 설명해야 한다는 지적도 함께 나온다.

국군사관학교 창설안의 향후 쟁점과 파장

현재 국군사관학교 창설안은 확정되지 않은 상태다. 강신철 장관이 3군 사관학교 존치를 검토하면서 기존 기본계획의 수정 여부가 가장 큰 쟁점으로 떠올랐다.

생도와 동문 사회의 반응도 주목된다. 강신철 장관은 총동창회 관계자와 생도들을 잇따라 만나 각 군 사관학교 존치 입장을 전했다. 다만 통합안을 추진해 온 국방부의 공식 결정은 아직 나오지 않았다.

당정 간 조율 과정도 관건이다. 기본계획을 함께 발표했던 여당이 비용과 효율성을 이유로 문제를 제기하고 있어, 국방부는 기존 근거와 수정 방향을 함께 설명해야 하는 상황이다.