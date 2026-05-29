Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 재판 진행 중

정치 News

강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 재판 진행 중
강선우무소속 의원공천헌금 수수 혐의
📆5/29/2026 11:50 PM
📰kyunghyang
33 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

강선우 무소속 의원의 공천헌금 수수 혐의에 대한 재판이 진행 중입니다. 강 의원은 혐의를 전면 부인하고 있으며, 강 의원 측은 관계자들의 진술에 신빙성이 없다고 주장하고 있습니다. 재판부는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 지역구 보좌관 남모씨, 김 전 시의원에 대한 공판을 진행했습니다. 강 의원 측 변호인은 남씨의 진술이 일관성이 없다고 주장하며, 강 의원의 차량 호텔 주차장 출입 내역이 객관적 자료로 제출되자 진술이 바뀌었다고 밝혔습니다. 김 전 시의원과 남씨는 혐의를 각각 인정했습니다. 재판부는 다음달 26일 재판을 이어가기로 했습니다.

강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 에 대한 재판이 진행 중입니다. 강 의원은 지난 3월 구속 전 피의자 심문을 위해 서울중앙지방법원에 출석했습니다. 김경 전 서울시의원 도 같은 날 구속 전 피의자 심문을 마치고 대기장소로 이동했습니다.

강 의원은 공천 대가로 김 전 시의원에게 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 강 의원 측은 관계자들의 진술에 신빙성이 없다고 주장하며 무죄를 주장하고 있습니다. 재판부는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 지역구 보좌관 남모씨, 김 전 시의원에 대한 공판을 진행했습니다. 강 의원 측 변호인은 남씨가 1억원을 강 의원에게 전달했다는 공소사실에 대해 신빙성이 없다고 주장하며 허위라고 밝혔습니다.

변호인은 남씨의 진술이 일관성이 없다고 주장하며, 강 의원의 차량 호텔 주차장 출입 내역이 객관적 자료로 제출되자 진술이 바뀌었다고 밝혔습니다. 또한, 남 씨가 김 전 시의원에게 받은 돈을 강 의원의 집에 가서 전달했다고 한 진술도 사실과 다르다고 주장했습니다. 강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 만나 공천 대가로 1억원을 주고받은 혐의로 구속기소되었습니다. 김 전 시의원은 그해 지방선거에서 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선되었습니다.

김 전 시의원과 남씨는 지난달 29일 열린 첫 공판에서 강 의원에게 돈을 전달한 혐의를 각각 인정했습니다. 재판부는 다음달 26일 재판을 이어가기로 했습니다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kyunghyang /  🏆 14. in KR

강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 재판 김경 전 서울시의원 정치자금법 위반

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

낮 최고 34도 무더위…일부 지역 소나기낮 최고 34도 무더위…일부 지역 소나기지난 26일 오전 서울 광화문네거리에서 시민들이 그늘에 모여 신호를 기다리고 있다. 〈사진=연합뉴스〉 중복인 오늘(26일) ..
Read more »

'나폴리행 임박' 김민재, 이탈리아 입성…황인범은 아테네 도착 | 연합뉴스'나폴리행 임박' 김민재, 이탈리아 입성…황인범은 아테네 도착 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 안홍석 기자=한국 축구대표팀의 '괴물 수비수' 김민재(26)와 '중원 사령관' 황인범(26)이 새로운 도전을 펼칠 이탈리아...
Read more »

우산 꽉 붙들어!···돌풍에 전국 ‘시간당 40㎜’ 쏟아진다 [날씨]우산 꽉 붙들어!···돌풍에 전국 ‘시간당 40㎜’ 쏟아진다 [날씨]27일까지 전국 대부분 지역에서 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~40mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 피해가 없도록 철저히 대비해야 한다.
Read more »

갤럭시, 오는 26일 서울서 첫 ‘언팩’…Z폴드5·플립5 공개되나갤럭시, 오는 26일 서울서 첫 ‘언팩’…Z폴드5·플립5 공개되나삼성전자가 오는 26일 서울에서 새로운 갤럭시 폴더블 스마트폰을 선보입니다. 삼성전자는 26일 오후 8시 ...
Read more »

전국 ‘가을비’ 낮에도 쌀쌀…강원 영동은 최대 70㎜까지전국 ‘가을비’ 낮에도 쌀쌀…강원 영동은 최대 70㎜까지26일 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보인다. 낮 최고기온은 21~28도로 평년(23~26도)과 비슷하거나 조...
Read more »

‘8년만의 정상 도전’ 韓당구대표팀, 튀르키예 베트남 네덜란드 벽 넘어야‘8년만의 정상 도전’ 韓당구대표팀, 튀르키예 베트남 네덜란드 벽 넘어야조명우 최완영의 당구대표팀, 26~3월1일 세계3쿠션팀선수권 출전, 26일 미국과 예선 첫 경기
Read more »



Render Time: 2026-05-30 02:50:53