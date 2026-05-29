강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 재판 진행 중

강선우 무소속 의원의 공천헌금 수수 혐의에 대한 재판이 진행 중입니다. 강 의원은 혐의를 전면 부인하고 있으며, 강 의원 측은 관계자들의 진술에 신빙성이 없다고 주장하고 있습니다. 재판부는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 지역구 보좌관 남모씨, 김 전 시의원에 대한 공판을 진행했습니다. 강 의원 측 변호인은 남씨의 진술이 일관성이 없다고 주장하며, 강 의원의 차량 호텔 주차장 출입 내역이 객관적 자료로 제출되자 진술이 바뀌었다고 밝혔습니다. 김 전 시의원과 남씨는 혐의를 각각 인정했습니다. 재판부는 다음달 26일 재판을 이어가기로 했습니다.

강선우 무소속 의원 의 공천헌금 수수 혐의 에 대한 재판이 진행 중입니다. 강 의원은 지난 3월 구속 전 피의자 심문을 위해 서울중앙지방법원에 출석했습니다. 김경 전 서울시의원 도 같은 날 구속 전 피의자 심문을 마치고 대기장소로 이동했습니다.

강 의원은 공천 대가로 김 전 시의원에게 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 강 의원 측은 관계자들의 진술에 신빙성이 없다고 주장하며 무죄를 주장하고 있습니다. 재판부는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 지역구 보좌관 남모씨, 김 전 시의원에 대한 공판을 진행했습니다. 강 의원 측 변호인은 남씨가 1억원을 강 의원에게 전달했다는 공소사실에 대해 신빙성이 없다고 주장하며 허위라고 밝혔습니다.

변호인은 남씨의 진술이 일관성이 없다고 주장하며, 강 의원의 차량 호텔 주차장 출입 내역이 객관적 자료로 제출되자 진술이 바뀌었다고 밝혔습니다. 또한, 남 씨가 김 전 시의원에게 받은 돈을 강 의원의 집에 가서 전달했다고 한 진술도 사실과 다르다고 주장했습니다. 강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 만나 공천 대가로 1억원을 주고받은 혐의로 구속기소되었습니다. 김 전 시의원은 그해 지방선거에서 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선되었습니다.

김 전 시의원과 남씨는 지난달 29일 열린 첫 공판에서 강 의원에게 돈을 전달한 혐의를 각각 인정했습니다. 재판부는 다음달 26일 재판을 이어가기로 했습니다





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강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 혐의 재판 김경 전 서울시의원 정치자금법 위반

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