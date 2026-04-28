강미애 세종시교육감 예비후보, '200억 글로벌 진로 탐험대' 정책 발표…미래 교육 투자 강조

강미애 세종시교육감 예비후보는 중3 학생 전체를 대상으로 하는 '200억 글로벌 진로 탐험대' 정책을 발표하며, 단순한 해외 경험이 아닌 학습 동기 부여와 진로 교육에 초점을 맞춘 미래 교육 투자를 강조했습니다. 선거 국면의 논란에 대해서도 비판적인 입장을 밝혔습니다.

세종시교육감 예비후보 강미애 는 세종 교육의 경쟁력을 세계적 수준으로 향상시키기 위한 일곱 번째 공약을 발표했다. 28일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 통해 강 예비후보는 세종시 중학교 3학년 전체 학생을 대상으로 하는 '200억 글로벌 진로 탐험대' 정책을 공식적으로 공개했다.

강 예비후보는 이 공약의 핵심이 단순한 해외 경험을 넘어 '학습 동기 부여'에 있다는 점을 강조하며, 교육은 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주는 것이며, 학생들이 스스로 공부해야 하는 이유와 원하는 삶의 방향을 찾도록 돕는 것이 진정한 교육이라고 역설했다. 특히 중학교 3학년은 고등학교 진학을 앞두고 진로를 진지하게 고민하는 시기이며, 고등학교 선택은 미래 진로의 중요한 출발점이므로 이 시기의 글로벌 경험은 매우 중요하다고 덧붙였다. 이번 정책은 '진로 교육'에 초점을 맞추어 구체적인 로드맵을 제시했다.

실리콘밸리의 글로벌 기업 방문, 대학 및 연구기관 탐방, 전문가 멘토링, 스타트업 창업 프로그램 참여 등을 통해 학생들이 '미래 직업'을 배우는 것이 아니라 '자신이 어떤 사람이 될 수 있는지'를 발견하도록 돕는 것을 목표로 한다. 총사업비는 약 200억 원으로 추산되며, 학생 1인당 체류비 약 550만 원 중 교육청이 70%를 지원하고 가정이 30%를 부담하는 구조다. 경제적으로 어려운 학생들에게는 전액 지원을 약속했다.

강 후보는 200억 원의 예산이 다른 교육 분야에 사용되어야 한다는 질문에 대해, 이는 소비가 아닌 미래 가치를 위한 투자라고 강조하며, 학생 한 명의 진로가 바뀌면 그 학생의 인생이 바뀌고, 4000명의 진로 방향이 바뀌면 세종시의 미래가 바뀔 것이라고 주장했다. 안전 문제에 대해서는 전문 안전 요원을 동행시키고 현지 응급 의료 체계와 연계하며, 안전이 확보되지 않으면 출국하지 않겠다는 강력한 의지를 밝혔다. 또한, 체험 이후 학교별 프로젝트 및 포트폴리오 작성을 통해 일회성 이벤트가 아닌 지속 가능한 진로 교육 시스템으로 정착시키겠다는 계획이다.

정책 발표 직후 질의응답 시간 동안 강 후보는 최근 선거 국면에서 불거진 논란에 대해 강도 높은 비판을 제기했다. 임전수 예비후보의 '복사꽃 마라톤 허위 완주' 논란에 대해 선관위에 제소했으나 법적 문제가 없다는 답변을 받았지만, 후보로서 도덕성은 무엇보다 중요하며 임 후보의 책임 있는 자세를 촉구했다. 또한, 최교진 장관이 임 후보의 개소식에 참석한 점을 지적하며 다른 후보들의 개소식에도 모두 참석할 것인지 질문하고 정치적 중립 의무 위반을 주장했다. 여론조사 당시 임 후보가 '최교진 측근'이라는 경력을 표기한 것에 대해서도 선관위에 재조사를 요청했다.

강 후보는 최근 선거가 네거티브 위주로 흐르고 있다는 지적에 대해 지난 4년간 정책으로 승부하기 위해 준비해왔다고 강조하며, 자신의 성적표에는 진보와 보수가 쓰여 있지 않다고 밝혔다. 교육은 중립적이어야 하며 미래를 위한 준비여야 한다고 강조하며, 상대측이 정책이 아닌 조직으로 대립하려 하지만 교육은 정치가 아닌 교육 그 자체여야 한다고 자신의 '정책 실탄'으로 승부하겠다는 의지를 분명히 했다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

세종시교육감 강미애 글로벌진로탐험대 진로교육 지방선거

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

에어건 등 폭력에 노출된 이주노동자들···노동절 앞두고 “더 이상 죽이지 말라”이주노동자들이 노동절을 앞두고 산업재해와 임금체불, 일터 괴롭힘 대책을 요구하는 집회를 열었다. 참가자들은 “이주노동자 200만 시대를 앞...

Read more »

개헌 표결 D-10, 여야 대치에 ‘투표 무산’ 위기…200억 날리나우원식 국회의장과 원내 6당(더불어민주당·조국혁신당·진보당·개혁신당·사회민주당·기본소득당)이 공동 발의한 개헌안에 대한 국회 표결이 다음 달 7일 진행된다. 우원식 국회의장과 여당은 개헌안이 국회 본회의에서 의결되면 6·3 지방선거와 동시에 국민투표를 진행해 개헌을 완료하겠다는 구상이다. 더욱이 이번 개헌안은 ①대통령 비상계엄 선포에 대한 국회 사후 승인권 도입 ②헌법 전문(前文)에 5·18 민주화운동과 부마항쟁 등 정신을 명시하는 상징적 수준의 개헌인 만큼 국민투표에서 부결될 가능성은 작다는 게 정치권의 중론이다.

Read more »

[국민의 기업] 새마을회원 200만 명 시대, K-상생모델 세계로 확산새마을운동중앙회 5년간 전국에 200만 그루 나무 심어 에너지 절약 캠페인, 자원 재활용도 '환경·복지·교육 더한 사회혁신 모델' 대한민국 현대사의 물줄기를 바꾼 새마을운동이 제창 56주년을 맞아 새로운 전환점에 섰다. 기후 위기가 인류 최대의 공동 과제로 부상한 시대, 새마을운동 역시 탄소중립 실천을 핵심 의제로 내세웠다. 중앙회 관계자는 '새마을운동은 이제 단순한 지역개발 운동이 아닌, 환경·복지·교육이 결합한 통합형 사회혁신 모델로 진화하고 있다'며 '과거의 ‘근면·자조·협동’의 새마을 정신이 기후 위기와 디지털 전환이라는 시대 흐름에 맞춰 새롭게 해석되는 셈'이라고 설명했다.

Read more »

[AI기자의 News Briefing] 4월27일 오늘의 주요 뉴스를 전해 드립니다. | 뉴스레터중앙일보 뉴스레터 ‘AI기자의 News Briefing’은 Google Cloud AI를 활용하여 신문 1~5면의 주요기사를 이해하기 쉬운 200자 ‘생성형 AI’ 요약 서비스로 제공합니다.

Read more »

[AI기자의 News Briefing] 4월28일 오늘의 주요 뉴스를 전해 드립니다. | 뉴스레터중앙일보 뉴스레터 ‘AI기자의 News Briefing’은 Google Cloud AI를 활용하여 신문 1~5면의 주요기사를 이해하기 쉬운 200자 ‘생성형 AI’ 요약 서비스로 제공합니다.

Read more »

“올트먼 사기꾼” “머스크, 질투”…오픈AI 두고 시작된 200조 진흙탕 소송전머스크, SNS서 올트먼 “사기꾼” 저격 오픈AI “근거없는 질투심에서 비롯” 머스크 198조원 환원 요구 소송 제기

Read more »