강릉 경포해변서 대량 멸치떼 폐사…"포식자 피해 몰린 것으로 추정"

강릉 경포해수욕장에서 파도에 밀려 나온 죽은 멸치떼가 대량으로 발견되었다. 전문가들은 고등어 등 포식자에 쫓긴 멸치가 해변으로 몰려 발생한 현상으로 보고, 지진 연관설은 배제했다.

2026년 6월 10일 이른 아침, 강원도 강릉시 경포해수욕장 백사장에서 파도에 밀려 나와 죽은 멸치떼 가 대량으로 발견되어 주민과 방문객들의 눈길을 끌었다. 발생 현장은 해변 남쪽 백사장多处에 걸쳐 있었으며, 죽은 멸치들은 100ｍ 이상 길게 띠를 이루며 널려 있었다.

일부 현장에서는 아직 팔딱거리는 듯한 생동감 있는 모습도 목격되어, 그것이 실제로 방금 밀려 나온 것임을 짐작하게 했다. 이러한 현상에 대해 현지 주민들은 놀라움을 표시하면서도, 최근 울산에서 발생한 지진과 연관이 있지 않을까 하는 우려를 나타냈다. 그러나 해양 생물 전문가들은 이 현상이 지진 등의 지질학적 전조현상이 아니라, 생물학적 요인에 기인할 가능성이 더 크다고 분석했다. 고등어나 청어와 같은 상위 포식자들에게 추적당한 멸치 떼가 공포에 휩싸여 해변으로 대거 몰리다가 파도에 밀려 육지에 좌초하면서 대량 폐사가 발생했다는 것이 주된 추정이다.

또한, 여름철 수온 급변, 특히 냉수대의 영향으로 인한 갑작스런 환경 변화가 멸치의 생존에 치명적 영향을 미쳤을 가능성도 제기되었다. 전문가들은 지진 관련 추측은 과학적 근거가 매우 부족하며, 생태계의 자연스러운 현상으로 이해하는 것이 타당하다고 강조했다. 이번 사건은 해양 생태계의 민감성과 변화에 대한 올바른 인식의 중요성을 일깨워 주는 사례로 평가된다





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