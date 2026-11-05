강레오 셰프 컨설팅 받은 통영 해산물 축제, 6~8일 도남동서 개최

스타 셰프 강레오가 통영 지역 요리사에게 조리법을 조언한 먹거리 축제가 6일부터 8일까지 통영 도남동에서 열립니다. 베테랑과 루키 어부의 대결 구도가 특징입니다.

스타 셰프 강레오 씨가 경남 통영시 의 지역 수산물과 요리사들의 조리 기술을 직접 검토하고 조언한 먹거리 축제가 개최된다. 통영시 는 2026년 6월 6일부터 8일까지 사흘간 통영시 도남동 에 위치한 트라이애슬론광장 에서 '2026 어부장터 × 포트빌리지 통영' 행사를 연다.

강레오의 셰프 컨설팅과 특별 메뉴

행사장 내 '셰프 컨설팅 부스'에서는 강레오 셰프의 조언을 바탕으로 완성도를 높인 특별 메뉴를 직접品尝할 수 있다. 강 레오는 지난 8월 26일 경남 통영시 중앙활어시장을 방문해 통영산 바위굴의 맛을 직접 확인하며 현지 요리사들에게 식재료 처리와 조리법 등 노하우를 전달한 바 있다.

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이번에 출시되는 대표 메뉴는 통영 굴을 듬뿍 넣어 한산도 미역과 홍합어간장으로 맛을 낸 '통영 산더미 굴미역국밥'이다. 또한, 물 없이 특제 간장에 숙성시켜 쫀득함을 살린 '쫀득깐새우장'과 통영 바다장어를 매콤달콤한 깐풍소스에 버무린 '깐풍장어'도 선보인다.

전통 요리와 현대적 재해석이 혼합된 메뉴도 눈에 띈다. 통영 고등어와 유럽식 통밀 도우로 만든 '통영 불고등어케밥', 생굴을 습식 빵가루에 입혀 튀긴 '굴카츠', 그리고 '비밀굴만두'와 '굴짬뽕군만두' 등이 있다. 이 음식들은 7,000원에서 12,000원 사이의 가격에 현장 판매된다.

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베테랑과 루키 어부의 음식 대결

일반 부스와 퍼포먼스 부스는 각각 '베테랑 어부'와 '루키 어부' 구역으로 구분되어 운영된다. 베테랑 구역에서는 전복 게우 밥, 멍게 비빔밥, 참돔 회 막국수 등 전통 방식을 고수한 음식을 판매하고, 루키 구역에서는 멍게 피자, 멸치 마카롱, 바다장어 수제 소시지 등 파격적인 조리의 음식들을 제공한다.

통영시는 이같은 구도를 통해 오랜 경험을 지닌 베테랑과 새로운 시각으로 바다를 재해석한 루키 어부 간의 경쟁을 유도한다. 방문객들은 두 구역의 음식 맛을 평가할 수 있으며, 축제 종료 후 판매액과 고객 만족도를 기준으로 심사를 진행하여 우수 업체 2곳을 선정한다.

과거 유명 셰프와의 차별화된 운영 방향

이 축제는 2024년 1회 때 백종원 ㈜더본코리아 대표와 함께 시작되어 매년 30만 명 이상을 끌어모았다. 2회 때는 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 출연 셰프 7인이 레시피 개발과 쿠킹쇼에 참여하며 흥행에 성공했다.

통영시는 올해 행사에 대해 '유명 셰프의 출연'보다 '음식 자체의 경쟁력'에 중점을 두고 있다고 밝혔다. 강레오 셰프는 컨설팅에 참여하지만 전면에 나서서 퍼포먼스를 선보이기보다는 완성된 메뉴로 승부한다는 방침이다.

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관람객을 위한 혜택과 안전 관리 계획

축제를 방문한 관람객은 어부장터 영수증을 제시하면 통영의 주요 관광지에서 할인을 받을 수 있다. 통영 케이블카, 디피랑, 어드벤처타워는 50% 할인되며, 더카트인통영과 스카이라인루지는 30%, 유람선은 주간 10%, 야간 30% 할인이 적용된다.

통영시는 안전관리를 위해 통합관제팀이 실시간으로 행사장 인원을 파악한다. 인파가 5,000명 수준으로 늘어나면 인원 제한 등 조치를 통해 혼잡도를 관리할 계획이다.