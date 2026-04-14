강동구 '줍줍' 단지에 10만명 몰려 '20억 로또'… 서초 오티에르반포 710대 1, 서울 아파트 청약 '광풍'

서울 아파트 청약 시장에 '광풍'이 불고 있다. 강동구 '줍줍' 단지에 10만 명 이상이 몰리며 '20억 로또'로 불리고, 서초 오티에르반포는 710대 1의 경쟁률을 기록했다. 신축 아파트 희소성과 시세 차익 기대감에 수요가 몰린 것으로 보인다.

강동구 '줍줍' 단지에 10만명 몰리며 '20억 로또' 서초 오티에르반포 통장 3만개, 서울 아파트 청약 경쟁 '후끈' 최근 서울 아파트 청약 시장이 뜨겁게 달아오르며, 특히 이른바 '줍줍' 단지와 고가 아파트에 대한 수요자들의 관심이 폭발적으로 증가했다. 14일 한국 부동산 원 청약홈에 따르면, 전날 진행된 서울 아파트 3개 단지 청약에 총 14만1630건의 신청이 몰렸다. 이는 서울 지역의 신축 아파트 공급이 희소해진 데다가, 10억원 이상의 시세 차익 을 기대할 수 있는 매물들이 등장하면서 투자 수요와 실수요를 모두 자극했기 때문으로 분석된다.

특히 강동구 길동에 위치한 '강동헤리티지자이' 단지의 경우, 불법행위 재공급 물량으로 나온 전용면적 59㎡ B형 2가구 모집에 무려 10만6093명이 몰려 '20억 로또'라는 별칭을 얻으며 높은 관심을 입증했다. 이 단지는 2022년 12월 최초 분양 가격이 그대로 적용되어, 다른 서울 아파트 분양 단지에 비해 현금 조달 부담이 적다는 장점을 가지고 있다. 분양가는 각각 7억3344만원(7층)과 7억8686만원(28층)으로 책정되었으며, 동일 면적의 시세가 17억원에 거래되고 있어 당첨 시 약 10억원의 시세 차익을 얻을 수 있다. 시세가 15억원을 초과하여 대출은 최대 4억원까지만 가능하지만, 계약금과 잔금을 합쳐 3억원대의 현금을 마련하면 입주가 가능하다는 점 또한 매력적인 요소로 작용했다. 게다가 청약통장이 필요 없고 100% 추첨제로 당첨자를 뽑아, 청약 가점이 낮은 수요자들까지 대거 참여하는 결과로 이어졌다.

서초구 잠원동의 '오티에르반포' 단지 역시 높은 경쟁률을 기록하며 청약 열기를 실감케 했다. 후분양 단지인 오티에르반포는 1순위 청약에서 43가구 모집에 3만540건의 청약통장이 몰리며 평균 경쟁률 710.2대1을 기록했다. 이 단지는 지난 10일 진행한 특별공급에서도 높은 경쟁률을 보인 바 있다. 오티에르반포는 신반포 21차를 재건축한 단지로, 지하 4층~지상 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로 조성된다. 포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드 '오티에르'가 강남권에서 최초로 적용되는 단지라는 점 또한 수요자들의 이목을 집중시켰다. 전용 84㎡ 기준 분양가가 25억~27억원 수준으로, 인근 신축 '메이플자이' 동일 면적의 분양권이 지난해 말 50억원대에 거래된 점을 고려하면 20억원 이상의 시세 차익을 기대할 수 있다는 점이 청약 흥행의 주요 요인으로 작용했다. 이처럼 높은 시세 차익을 기대할 수 있는 고가 아파트에 대한 수요자들의 관심은, 최근 부동산 시장의 불확실성 속에서도 안전 자산 선호 심리가 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 특히, 금리 인상과 부동산 시장 침체 우려 속에서도 강남 지역의 고급 주택에 대한 수요는 꾸준히 유지되는 경향을 보이고 있으며, 이러한 현상은 앞으로도 지속될 가능성이 높다.

한편, 이날 동작구 노량진동의 '라클라체자이드파인' 단지 역시 청약 흥행에 성공했다. 특별공급 189가구 모집에 4997명이 신청하여 평균 경쟁률 26.4대1을 기록했으며, 14일에 진행된 1순위 청약에서는 180가구 모집에 4843개의 청약통장이 몰려 평균 26.9대1의 경쟁률을 나타냈다. 전용 59㎡B형의 경우 42.4대1의 높은 경쟁률을 기록하며 실수요자들의 높은 관심을 입증했다. 이처럼 서울 지역 내 신축 아파트, 특히 시세 차익을 기대할 수 있는 단지들에 대한 청약 경쟁이 치열하게 전개되면서, 부동산 시장의 양극화 현상이 더욱 심화될 것이라는 전망도 나오고 있다. 정부의 부동산 규제 완화 기조에도 불구하고, 금리 인상과 경기 침체 우려로 인해 실수요자들은 더욱 신중한 접근을 하고 있으며, 이러한 상황 속에서 안전 자산 선호 심리가 강해지면서 고가 아파트와 인기 지역에 대한 쏠림 현상은 더욱 심화될 것으로 예상된다. 따라서, 향후 부동산 시장은 지역별, 상품별 양극화 현상이 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 보이며, 실수요자들은 꼼꼼한 정보 분석과 신중한 의사 결정을 통해 자신에게 맞는 주택을 선택해야 할 것이다





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