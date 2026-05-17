강남역 여성 살인 사건 10주기, 여전한 공포 속에서 피어난 연대의 외침

강남역 여성 살인 사건 10주기를 맞아 서울 강남역 10번 출구 앞에 수많은 시민이 모여 고인을 추모하고 젠더 폭력 근절과 성평등 사회 구현을 위한 목소리를 높였습니다.

서울 강남구 강남역 10번 출구 앞, 10년 전의 비극이 새겨진 그 자리에 다시 수백 장의 포스트잇이 붙기 시작했습니다. 2016년 5월 17일, 일면식도 없는 남성에 의해 화장실에서 살해당한 한 여성의 죽음으로부터 어느덧 10년이라는 시간이 흘렀습니다.

하지만 그 시간이 무색하게도 현장을 찾은 이들의 마음속에는 여전히 깊은 슬픔과 함께 지워지지 않는 공포가 자리 잡고 있었습니다. 포스트잇에 적힌 글귀들은 단순히 고인을 추모하는 것에 그치지 않고, 오늘날을 살아가는 여성들이 일상적으로 느끼는 불안과 사회적 구조에 대한 성찰을 담고 있었습니다. 특히 최근 광주에서 발생한 여학생 살인 사건을 언급하며 10년 전의 비극이 현재진행형임을 토로하는 메시지들은 보는 이들의 마음을 무겁게 만들었습니다.

공중화장실을 이용할 때마다 몰래카메라나 갑작스러운 범죄의 대상이 되지 않을까 걱정해야 하는 현실, 그리고 이러한 공포를 비웃는 일부 남성들의 시선에 대한 분노와 슬픔이 포스트잇이라는 작은 종이 위에 빼곡하게 기록되었습니다. 이번 10주기 추모행동 집회에는 당시 10대였던 이들이 이제는 20대 성인이 되어 다시 강남역을 찾았습니다. 중학생 시절 기사를 통해 사건을 접했던 이들은 당시에는 이것이 여성 혐오 범죄라는 사실을 명확히 인지하지 못했지만, 이후 페미니즘을 공부하며 사회적 구조 속에서 발생한 명백한 혐오 범죄였다는 점을 깨달았다고 입을 모았습니다.

이들은 지난 10년간 우리 사회에 긍정적인 변화가 있었다고 평가합니다. 더 많은 사람이 페미니즘을 이야기하고, 대학 교정에서 성평등에 대한 논의가 활발해졌으며, 부당함에 맞서 행동하는 여성들이 늘어났다는 점을 꼽았습니다. 그러나 이러한 인식의 변화에도 불구하고 여성 대상 범죄에 대한 형량이 턱없이 낮다는 점과 여전히 유사한 사건이 반복되고 있다는 사실은 이들에게 큰 절망감을 안겨주었습니다. 행동하는 여성들이 많아졌음에도 불구하고 현실의 법과 제도가 그 속도를 따라가지 못하고 있다는 지적은 젠더 폭력 해결을 위한 더 강력한 사회적 합의와 제도적 장치가 필요함을 시사합니다.

특히 이번 집회에서 눈에 띈 점은 여성뿐만 아니라 남성과 정치인들까지 함께 자리하며 연대의 뜻을 밝혔다는 것입니다. 더불어민주당과 정의당, 진보당 등 여러 정당의 정치인들은 현장에서 시민들과 함께 피켓을 들고 혐오를 이길 수 있는 유일한 방법은 연대뿐이라고 강조했습니다. 이들은 여성이라는 이유만으로 혐오의 대상이 되고 살해당하는 일은 결코 용납될 수 없으며, 성평등 정신이 사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 입법적 노력을 다하겠다고 약속했습니다.

또한, 함께 참여한 남성들은 자신이 남성으로서 누려온 특권과 여성들이 일상에서 느끼는 공포의 격차를 인정하며, 젠더 갈등을 정치적으로 이용하는 세력에 맞서 진정한 평등을 향한 목소리를 내겠다고 다짐했습니다. 이는 강남역 사건이 단순히 여성들만의 투쟁이 아니라, 우리 사회 전체가 해결해야 할 인권의 문제이자 민주주의의 과제임을 보여주는 대목이었습니다. 더 나아가 이번 추모제는 퀴어와 노동 단체 등 다양한 소수자 집단과의 교차적 연대로 확장되었습니다.

일부 참가자들은 여성 인권뿐만 아니라 트랜스젠더와 퀴어 등 모든 소외된 이들의 권리가 함께 보장될 때 비로소 진정한 성평등 사회가 올 수 있다고 주장했습니다. 또한, 국내의 젠더 폭력 문제를 넘어 전 세계적으로 자행되는 전쟁과 학살 속에서 가장 먼저 희생되는 이들이 여성과 아이들이라는 점을 지적하며, 강남역 사건의 본질이 권력에 의한 폭력과 억압이라는 점에서 국제적인 인권 문제와 궤를 같이한다고 분석했습니다. 이러한 시각은 젠더 폭력의 문제를 개별 사건으로 치부하는 것이 아니라, 거대한 구조적 폭력의 일부로 파악하려는 확장된 인식의 변화를 보여주었습니다.

젠더폭력해결페미니스트연대의 박지아 공동대표는 강남역이 더 이상 단순한 사건 현장이 아니라, 여성들이 성차별 사회의 폭력성을 깨닫고 세상을 바꾸기 위해 행동해온 상징적인 공간이라고 정의했습니다. 지난 10년간 스토킹 처벌법 강화와 디지털 성범죄 대응 등 가시적인 성과가 있었지만, 여전히 많은 여성이 불안 속에 살아가고 있다는 점은 우리가 가야 할 길이 멀다는 것을 의미합니다.

강남역을 기억한다는 것은 죽은 이를 향한 슬픈 추모를 넘어, 성차별과 여성 폭력이라는 구조적 모순에 끊임없이 저항하고 행동하는 실천적 기억이어야 합니다. 10년 전의 외침이 헛되지 않도록, 그리고 앞으로 올 세대의 여성들이 화장실이라는 일상적인 공간에서조차 공포를 느끼지 않는 세상을 만들기 위해 시민들의 연대는 앞으로도 계속될 것입니다





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